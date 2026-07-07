«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Τελικά, ποιοι θα είναι στο πάρτι της Σοφίας; Το φινάλε που θα τα κρίνει όλα

Με μια ματιά Ο πρώτος κύκλος της σειράς «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» ολοκληρώνεται απόψε στον Alpha.

Ο Νίκος αντιμετωπίζει νέες ευθύνες και πρέπει να βρει τη θέση του στην οικογένεια.

Ο Ηρακλής προσπαθεί να κερδίσει ξανά την Τζένη με τη βοήθεια φίλων.

Ο Δημήτρης καλείται να αποφασίσει αν θα κρατήσει τον γιο του, με την υποστήριξη της Ελένης. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ήρθε η ώρα για το «αντίο», τουλάχιστον για αυτόν τον κύκλο, στην αγαπημένη μας καθημερινή συνήθεια. Απόψε στις 21:00, ο Alpha ρίχνει την αυλαία του πρώτου κύκλου της σειράς «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» και η βραδιά προβλέπεται άκρως συναισθηματική, καθώς τα «Τρία Μπαμπαδάκια» έφτασαν στο κρισιμότερο σημείο της διαδρομής τους. Μέχρι τώρα τους είδαμε να παλεύουν, να αποτυγχάνουν και να εξελίσσονται μέσα από τις δυσκολίες της πατρότητας, όμως απόψε οι δοκιμασίες κορυφώνονται στο επεισόδιο με τίτλο «Και ζήσαν αυτοί καλά…».

Ο Νίκος, ο γνωστός «Μπαμπά-Τρέχας», έρχεται αντιμέτωπος με τις μεγαλύτερες ευθύνες του. Το τραπέζι με τον Γιάννη είναι πλέον πραγματικότητα, ενώ η ανακοίνωση για τον ερχομό του νέου μωρού στη Σοφία, τη μικρή «αρχηγό» της οικογένειας, τον φέρνει σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Με σύμμαχο τη Βιργινία και τη Στέλλα, ο Νίκος καλείται να κάνει το πιο σημαντικό βήμα, να σταματήσει επιτέλους να τρέχει και να βρει τη θέση που του αξίζει μέσα στην οικογένειά του.

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Η ανατροπή που δεν περίμενε κανείς στο επεισόδιο της Δευτέρας 6/7

Παράλληλα, ο Ηρακλής, ο «Μπαμπά-Χάχας», έχει μπροστά του έναν άθλο, καθώς προσπαθεί να κερδίσει ξανά την καρδιά της «Θυμωμένης Πριγκίπισσας», Τζένης. Με μια ομάδα υποστήριξης που αποτελείται από τον Στέλιο, τον Πανούλη, τον Τάσο και τη Στέλλα, ο Ηρακλής θα παλέψει να ξεπεράσει τα ψηλά τείχη που έχουν ορθωθεί ανάμεσά τους, ελπίζοντας να ξαναβρεί το χαμόγελό του που τόσο του έχει λείψει.

Την ίδια στιγμή, ο Δημήτρης, ο «Μπαμπά-Φεύγας», καλείται να κερδίσει τη μεγαλύτερη μάχη με τον ίδιο του τον εγωισμό. Πρέπει να πάρει την οριστική απόφαση αν θα επιστρέψει τον Βίκτωρα στη μητέρα του ή αν θα τολμήσει να τον κρατήσει κοντά του. Σε αυτή τη διαδρομή δεν είναι μόνος, καθώς η Ελένη, η δασκάλα που ανέλαβε να εκπαιδεύσει τόσο τον πατέρα όσο και τον γιο, παραμένει σταθερά στο πλευρό του.

Το αποψινό φινάλε του κύκλου υπόσχεται εξελίξεις και ανατροπές που θα αλλάξουν τα πάντα. Στο τέλος της βραδιάς, το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Τρέχας βρίσκει τη θέση του, ο Χάχας ξαναγελάει και ο Φεύγας επιτέλους μένει. Μη χάσετε το τελευταίο επεισόδιο στις 21:00, γιατί πέρα από τα ερωτήματα για το ποιοι θα δώσουν το «παρών» στο πάρτι της Σοφίας, το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» θα μας υπενθυμίσει πως η οικογένεια είναι ο προορισμός που μετράει πάνω από όλα.