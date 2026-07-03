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TV & Media 03.07.2026

Συγκίνηση της Κατερίνας Καινούργιου στο φινάλε της «Super Κατερίνα» – «Ήταν μια πολύ σημαντική χρονιά για μένα»

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Συγκίνηση στο φινάλε της τελευταίας εκπομπής της «Super Κατερίνα» με την Κατερίνα Καινούργιου να αποχαιρετά τη σεζόν
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το φινάλε της εκπομπής «Super Κατερίνα» ήταν συγκινησιακό, με την παρουσιάστρια να αποχαιρετά συνεργάτες και κοινό.
  • Η φετινή σεζόν χαρακτηρίστηκε από επαγγελματική επιτυχία, με την εκπομπή στην κορυφή της πρωινής ζώνης.
  • Η Κατερίνα Καινούργιου ανανέωσε το ραντεβού για την επόμενη σεζόν, έχοντας ήδη συμφωνήσει για 6η χρονιά στον Alpha.
  • Η παρουσιάστρια ανέφερε ότι η χρονιά ήταν αξέχαστη, συνδυάζοντας επαγγελματική επιτυχία και προσωπικές στιγμές.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Συγκινησιακό ήταν το φινάλε της εκπομπής «Super Κατερίνα», με την Κατερίνα Καινούργιου να ρίχνει αυλαία για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν και να αποχαιρετά τους συνεργάτες και το κοινό της, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή on air. Η παρουσιάστρια έκλεισε μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε από επαγγελματική επιτυχία, αλλά και σημαντικές προσωπικές εξελίξεις.

Η Κατερίνα Καινούργιου με νέα ανάρτηση για τη δύο μηνών κόρη της, χαμογελάει στο πλατό της εκπομπής της.
https://www.instagram.com/katken85

Από τα πρώτα λεπτά της τελευταίας εκπομπής, η Κατερίνα Καινούργιου έκανε έναν πιο προσωπικό απολογισμό της χρονιάς, ευχαριστώντας το team της μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ενώ ανανέωσε ουσιαστικά το ραντεβού για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Η φετινή χρονιά για την εκπομπή της ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη, καθώς βρέθηκε στην κορυφή της πρωινής ζώνης, ενώ η ίδια έχει ήδη συμφωνήσει να συνεχίσει για 6η σεζόν στον Alpha.

Κατερίνα Καινούργιου: Απούσα από το «Super Κατερίνα» μία ημέρα πριν το φινάλε της σεζόν

Κατά τη διάρκεια του φινάλε, η παρουσιάστρια δεν έκρυψε τη συγκίνησή της και μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τους ανθρώπους της ζωής και της εκπομπής της, τονίζοντας πως η ομάδα έχει πλέον γίνει οικογένεια. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις δυσκολίες αλλά και στην αβεβαιότητα που επικρατεί στον τηλεοπτικό χώρο, στέλνοντας ένα πιο αισιόδοξο μήνυμα για το μέλλον της τηλεόρασης.


Όπως χαρακτηριστικά είπε μέσα από την εκπομπή: «Ταλαιπωρήθηκες, αλλά βγήκες νικήτρια», είπε η Καινούργιου για τη μαμά της, Θάλεια που έχει γενέθλια. Και σε άλλο σημείο υπογράμμισε με έμφαση: «Η τηλεόραση δε θα σταματήσει να υπάρχει».

https://www.instagram.com/katken85
https://www.instagram.com/katken85

Η παρουσιάστρια στάθηκε επίσης στη φετινή χρονιά που, όπως παραδέχτηκε, θα της μείνει αξέχαστη, καθώς συνδυάστηκαν επαγγελματική επιτυχία και σημαντικές προσωπικές στιγμές, όπως ο ερχομός της κόρης της αλλά και ο γάμος της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπομπής ευχαριστούσε τους συνεργάτες της έναν προς έναν, δείχνοντας τη στενή σχέση που έχει δημιουργηθεί στην ομάδα.

https://www.instagram.com/katken85
https://www.instagram.com/katken85
Η Κατερίνα Καινούργιου απολαμβάνει τη βόλτα της με την κόρη της στο κέντρο της Αθήνας, σε μια όμορφη "Mom Era".
https://www.instagram.com/katken85

Στο κλείσιμο της σεζόν, η Κατερίνα Καινούργιου εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένη και ευχαρίστησε τόσο τους συνεργάτες όσο και τη διοίκηση του καναλιού, σημειώνοντας πως η φετινή χρονιά ήταν από τις πιο σημαντικές της ζωής της. Μετά το τέλος της εκπομπής, ετοιμάζεται πλέον για τις καλοκαιρινές της διακοπές, με πρώτο σταθμό την Πάρο.

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Super Κατερίνα ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
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