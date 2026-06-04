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Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα ανάρτηση για τη δύο μηνών κόρη της

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Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε ένα άκρως τρυφερό στιγμιότυπο με τη δύο μηνών κόρη της στο Instagram,που συγκίνησε τους πάντες
Ειρήνη Στόφυλα

Η καθημερινότητα της Κατερίνας Καινούργιου φαίνεται να έχει αλλάξει σημαντικά τους τελευταίους μήνες, με τη γνωστή παρουσιάστρια να ζει μοναδικές στιγμές ως μητέρα. Κάθε μικρό ορόσημο στην ανάπτυξη της κόρης της αποτελεί ξεχωριστή αφορμή για χαρά και συγκίνηση. Αυτή τη φορά, η παρουσιάστρια θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μια ιδιαίτερη στιγμή που σηματοδοτεί την πορεία της μικρής της. Η ανάρτησή της στα social media συγκέντρωσε αμέσως το ενδιαφέρον των ακολούθων της.

https://www.instagram.com/katken85
https://www.instagram.com/katken85

Το μεσημέρι της Τετάρτης 3 Ιουνίου, λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της τηλεοπτικής της εκπομπής, η Κατερίνα Καινούργιου δημοσίευσε ένα νέο στιγμιότυπο στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

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Στη φωτογραφία που ανέβασε, η μικρή της κόρη φαίνεται να είναι ξαπλωμένη πάνω σε μια απαλή κουβέρτα, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα τρυφερή εικόνα. Δίπλα στο μωρό διακρίνεται μια αναμνηστική κάρτα με τη φράση «2 months old», η οποία σηματοδοτεί τη συμπλήρωση δύο μηνών από τη γέννησή της.

Η Κατερίνα Καινούργιου κρατάει το νεογέννητο μωρό της, περιτριγυρισμένη από ροζ μπαλόνια, στις πρώτες φωτογραφίες.
https://www.instagram.com/katken85/

Η παρουσιάστρια επέλεξε με αυτόν τον τρόπο να γιορτάσει ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στη ζωή της κόρης της, μοιραζόμενη τη χαρά της με το κοινό που την ακολουθεί καθημερινά. Η ανάρτηση ανέδειξε μια πιο προσωπική πλευρά της, μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και τους έντονους ρυθμούς της τηλεόρασης.

Η Κατερίνα Καινούργιου απολαμβάνει τη βόλτα της με την κόρη της στο κέντρο της Αθήνας, σε μια όμορφη "Mom Era".
https://www.instagram.com/katken85

Παράλληλα, απέδειξε για ακόμη μία φορά πόσο σημαντικές είναι για εκείνη οι οικογενειακές στιγμές. Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο κέρδισε την προσοχή των followers της, οι οποίοι έσπευσαν να εκφράσουν τις ευχές και την αγάπη τους.

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Instagram ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
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