O Λεωνίδας Χριστόπουλος στο Talk to Mad: «Θέλουμε η Ελλάδα να γίνει το δημιουργικό hub της Ευρώπης»

Σε μια άκρως ενδιαφέρουσα συζήτηση στο «Talk to Mad», η Αθηνά Κλήμη υποδέχθηκε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΚΟΜΕΔ, Λεωνίδα Χριστόπουλο, για να αναλύσουν τη νέα, κοινή πορεία του οργανισμού με τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Με την καθιέρωση της κατηγορίας «Καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST», το ΕΚΟΜΕΔ επιχειρεί να επανασυστήσει τον ελληνικό κινηματογράφο στις νεότερες γενιές, τονίζοντας πως η μουσική και η εικόνα δεν είναι δύο ξεχωριστά πράγματα, αλλά ένα αδιαίρετο σύνολο.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χριστόπουλος: «Η συνεργασία των δημιουργών της μουσικής με τους κινηματογραφικούς δημιουργούς είναι μια συνεργασία που υπάρχει πολλά χρόνια. Το γεγονός ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία να αναδείξουμε και να δείξουμε πόσο σημαντικοί καλλιτέχνες από τον χώρο της μουσικής εμπλέκονται με τις ταινίες είναι μια πολύ καθαρή επιλογή του ΕΚΚΟΜΕΔ, για να δείξει και πόσο σημαντικός είναι ο ελληνικός κινηματογράφος».

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Μια νέα δυναμική για τον ελληνικό κινηματογράφο

Ο κ. Χριστόπουλος εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για την άνθιση της ελληνικής παραγωγής, σημειώνοντας πως οι Έλληνες δημιουργοί κατακτούν πλέον με αξιώσεις τα διεθνή φεστιβάλ, από τις Κάννες έως τη Βενετία και το Βερολίνο. Ωστόσο, το μεγάλο στοίχημα παραμένει η ενίσχυση της σχέσης του κοινού με την κινηματογραφική αίθουσα.

Το ΕΚΟΜΕΔ εργάζεται συστηματικά προς αυτή την κατεύθυνση, χρησιμοποιώντας εργαλεία υποστήριξης της κινηματογραφικής αίθουσας και στρατηγικές συνεργασίες που στοχεύουν στην προσέλκυση των νέων ανθρώπων: «Πέρα από τη σπουδαία πορεία που κάνουν στα φεστιβάλ οι ελληνικές ταινίες, να υπάρχει και τεράστιο ενδιαφέρον από τον κόσμο να πάει να δει ελληνική ταινία στον κινηματογράφο, στην αίθουσα. Και προς αυτόν τον στόχο δουλεύουμε με διάφορα εργαλεία που έχουμε φτιάξει, είτε υποστήριξης της κινηματογραφικής αίθουσας για κίνητρα ώστε να προβάλλουν ελληνικές ταινίες, είτε μέσα από δράσεις όπως με το Mad».

Η Ελλάδα ως δημιουργικός φάρος της Ευρώπης

Στόχος του ΕΚΟΜΕΔ είναι η Ελλάδα να εξελιχθεί σε ένα περιφερειακό «δημιουργικό hub», ικανό να προσελκύει διεθνείς παραγωγές και να εξάγει το πολιτιστικό μας προϊόν. Η φιλοξενία των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου το 2027 στην Αθήνα αποτελεί ένα κομβικό σημείο σε αυτή την προσπάθεια, καθώς θα προσδώσει διεθνή αίγλη και λάμψη στη χώρα μας.

Ο κ. Χριστόπουλος εξήγησε την οικονομική διάσταση του εγχειρήματος, τονίζοντας: «Θέλουμε να σκέφτονται Ελλάδα και να σκέφτονται κινηματογράφο, μουσική, βραβεία καλλιτεχνικά, video gaming, startuppers. Ο δημιουργικός τομέας είναι ένας πολύ δυναμικός οικονομικός τομέας για τη χώρα, δηλαδή φέρνει πολλά έσοδα στη χώρα και έχει και πολλά spillover effects σε άλλες βιομηχανίες. Άρα μια χώρα που επενδύει στα creative industries είναι μια χώρα η οποία έχει μεγάλη ανάπτυξη και μεγάλα οικονομικά οφέλη».

Ενσωματώνοντας το «χάος» της δημιουργίας

Περιγράφοντας το ΕΚΟΜΕΔ ως έναν μοντέρνο και «ζωντανό» οργανισμό, ο κ. Χριστόπουλος μίλησε για τη στρατηγική «AV Fusion», η οποία ενθαρρύνει τη δημιουργική ανάμειξη τεχνών και τεχνολογιών. Αναγνωρίζοντας ότι η δημιουργικότητα συχνά γεννιέται μέσα από χαοτικές συνθήκες, υποστήριξε πως ο κρατικός φορέας πρέπει να είναι εκεί για να στηρίξει και να δώσει ταυτότητα σε αυτό το εύρος των δημιουργών: «Ως ένα βαθμό η δημιουργία είναι χαοτική ώρες-ώρες. Έρχεται το ΕΚΟΜΕΔ και λέει: “Παιδιά εδώ είμαστε, αυτοί είμαστε, δημιουργούμε”. Είμαστε όλοι είτε δημιουργούμε είτε συμμετέχουμε της δημιουργικής διαδικασίας. Πάμε λοιπόν αυτό το πράγμα να του δώσουμε ταυτότητα, να το καταλάβει ο κόσμος τι είναι και να το προωθήσουμε».

Συμπερίληψη, βιωσιμότητα και το μέλλον του gaming

Κλείνοντας, η συζήτηση στράφηκε στις κοινωνικές πρωτοβουλίες του οργανισμού, όπως το πρόγραμμα «Αυτισμός και Δημιουργικότητα» και την υιοθέτηση πρακτικών «green shooting» για την προστασία του περιβάλλοντος κατά τις γυρίσματα. Παράλληλα, ο Λεωνίδας Χριστόπουλος ανέδειξε τη σημασία του video game development, ενός τομέα με τεράστια εξαγωγική δυναμική που θα στηριχθεί ενεργά από το ΕΚΟΜΕΔ με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία: «Στην Ελλάδα έχουμε αδιανόητα μυαλά και αδιανόητες ιδέες για το video game development και είναι ένας χώρος στον οποίο εγώ προσωπικά αλλά και όλη η ομάδα του ΕΚΟΜΕΔ θέλουμε να επενδύσουμε. Θα αρχίσουμε να βγάζουμε χρηματοδοτικά εργαλεία για να υποστηρίζουμε, όπως γίνεται στον κινηματογράφο, και τα project του video gaming». Μια αποκαλυπτική συζήτηση που επιβεβαιώνει ότι το μέλλον της ελληνικής δημιουργίας είναι πιο «ζωντανό» και εξωστρεφές από ποτέ.