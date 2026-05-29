Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Talk To Mad 29.05.2026

Η Ελεάννα Τσιατσίμα στο Talk 2 MAD: «Η ψυχοθεραπεία ήταν το κλειδί για να βγω από το σκοτάδι και να βρω τον εαυτό μου»

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Eliana23 μιλά στο Talk 2 MAD για το ταξίδι της από το «σκοτάδι» στην αυτοπεποίθηση, την ψυχοθεραπεία και γιατί επιλέγει να είναι inspirer
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Ελεάννα Τσιατσίμα, γνωστή στον κόσμο των social media ως Eliana23, βρέθηκε στο στούντιο του «Talk 2 MAD» και παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Αθηνά Κλήμη. Με μια ενέργεια που ξεχειλίζει και μια αφοπλιστική ειλικρίνεια, η content creator και personal trainer μίλησε για τη μεταμόρφωσή της, τη διαδρομή της στο Mad Viral και τη φιλοσοφία της ζωής της.

Screenshot 2026-05-29 164119

Όταν η κουβέντα πήγε στον τίτλο του «influencer», η Ελεάννα διευκρίνισε τη στάση της, προτιμώντας έναν πιο ουσιαστικό όρο: «Γι’ αυτό έχω στο bio μου inspirer not an influencer. Για να τα λέμε ευθέως. Είναι γνωστό ότι ο όρος influencer δεν έχει και την πιο θετική έννοια. Όταν εμπνέεις κάποιον, του ασκείς επιρροή, ωστόσο η λέξη “εμπνευστής” έχει μόνο θετική χροιά. Δεν μπορείς να εμπνέεις αρνητικά. Θέλω να τονίσω μέσα από το influencing τη θετική πλευρά, αλλά ταυτόχρονα θέλω να τονίσω ότι δεν κάνω toxic positivity. Δεν είμαι η τοξική θετική ενέργεια, γιατί κι αυτό είναι σπαστικό. Πρέπει να ζήσεις και τα δύσκολα. Αν δεν πέσεις, δεν θα σηκωθείς».

H Χριστίνα Μπόμπα στο Talk 2 Mad: «Το BeWell Festival είναι πλέον σκοπός ζωής για εμάς»

Η πορεία της Ελεάννας από την Αγγλία στην Ελλάδα συνοδεύτηκε από ένα εντυπωσιακό transformation, το οποίο, όπως η ίδια αποκαλύπτει, δεν ήταν μόνο σωματικό αλλά κυρίως εσωτερικό. Η σχέση της με το φαγητό ήταν το αποτέλεσμα συναισθηματικής φόρτισης, την οποία κατάφερε να διαχειριστεί μέσω της ψυχοθεραπείας. Σήμερα, έχοντας πάρει πιστοποίηση ως personal trainer, βοηθά άλλους ανθρώπους να βρουν την ισορροπία τους.

«Θεωρώ ότι η πορεία μου με τα κιλά πήγε μαζί με την ψυχοθεραπεία. Η αύξηση του βάρους ήταν emotional eating, οπότε έπρεπε να δώσω έμφαση στην ψυχολογία και για ποιο λόγο ξεσπούσα στο φαγητό. Το σημαντικότερο σε οτιδήποτε σε προβληματίζει είναι να κάνεις ένα βήμα πίσω και να πεις “γιατί το κάνω αυτό;”. Τομείς όπως τα social media και η γυμναστική εξελίσσονται συνεχώς. Δεν τα ξέρω όλα, μαθαίνω και από τις ασκούμενές μου. Είναι μεγάλο σχολείο, γιατί κάθε σώμα είναι διαφορετικό».

Screenshot 2026-05-29 164155

Σε μια εποχή που τα social media προβάλλουν συχνά μια πλασματική τελειότητα, η Ελεάννα επιλέγει τον δρόμο της διαφάνειας, ακόμη και όταν πρόκειται για αισθητικές παρεμβάσεις ή δύσκολες προσωπικές στιγμές.

Η ίδια υποστηρίζει ότι η αλήθεια είναι ο μοναδικός τρόπος για να χτιστεί μια αυθεντική σχέση με το κοινό, ενώ δεν διστάζει να μοιραστεί ακόμη και στιγμές αδυναμίας:«Αν κάτι μπορώ να το διορθώσω, όπως το σώμα μου και την ψυχή μου, διορθώνω και την εικόνα μου. Δεν μπορώ να λέω “κάντε βλεφαροπλαστική και εσείς αποδεχτείτε τον εαυτό σας”. Πρέπει να είμαι αληθινή. Ο κόσμος καταλαβαίνει αν πεις κάτι που δεν το νιώθεις. Αν είναι fake, θα το καταλάβουν. Όσο για το hate comment, θα σκεφτώ: “ισχύει αυτό που λέει;”. Αν δεν ισχύει, θα λυπηθώ για τον ίδιο τον άνθρωπο. Λυπάμαι γι’ αυτούς που μπαίνουν στη διαδικασία να γράψουν αρνητικά σχόλια. Κάτι θα περνάνε δύσκολο».

Κοιτάζοντας το μέλλον, η Ελεάννα έχει σαφείς στόχους, τόσο επαγγελματικούς όσο και κοινωνικούς. Το όραμά της ξεπερνά τα πλαίσια της οθόνης, καθώς ονειρεύεται να δημιουργήσει μια κοινότητα όπου ο λόγος και η ομιλία θα δίνουν κουράγιο σε ανθρώπους που νιώθουν ότι έχουν «πατώσει».

«Αυτή τη στιγμή θέλω να βγω νούμερο ένα στις πωλήσεις της Gymbeam και να κάνω μια συνεργασία με σειρά ρούχων. Θέλω να ανεβάσω κι άλλο τα social media μου και να βγάλω χρήματα για να επενδύσω σε events, να φέρω κοντά ανθρώπους να μιλάμε. Μου έχει περάσει από το μυαλό να γράψω βιβλίο για όσα έχω περάσει και να κάνω ομιλίες motivational. Είμαι από πολύτεκνη οικογένεια, δούλευα από μικρή, και ξέρω ότι αν πας στον πάτο, το μόνο που έχεις είναι να ανέβεις. Έχεις παραπάνω δύναμη από όσο νομίζεις. Πίστεψέ με, μπορείς».

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Talk 2 Mad Ελεάννα Τσιατσίμα
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Έλενα Κρεμλίδου στο Spill the Tea: «Πρέπει να διώξουμε τη ντροπή από τα θύματα»

Η Έλενα Κρεμλίδου στο Spill the Tea: «Πρέπει να διώξουμε τη ντροπή από τα θύματα»

29.05.2026
Επόμενο
Η άσκηση που «χτίζει» πλάτη για το καλοκαίρι

Η άσκηση που «χτίζει» πλάτη για το καλοκαίρι

29.05.2026

Δες επίσης

Η Έλενα Κρεμλίδου στο Spill the Tea: «Πρέπει να διώξουμε τη ντροπή από τα θύματα»
Mad TV News

Η Έλενα Κρεμλίδου στο Spill the Tea: «Πρέπει να διώξουμε τη ντροπή από τα θύματα»

29.05.2026
H Χριστίνα Μπόμπα στο Talk 2 Mad: «Το BeWell Festival είναι πλέον σκοπός ζωής για εμάς»
Mad TV News

H Χριστίνα Μπόμπα στο Talk 2 Mad: «Το BeWell Festival είναι πλέον σκοπός ζωής για εμάς»

28.05.2026
Talk 2 MAD: Οι curators του TEDxPanteionUniversity μας μυούν στον κόσμο του φοιτητικού εθελοντισμού
Mad TV News

Talk 2 MAD: Οι curators του TEDxPanteionUniversity μας μυούν στον κόσμο του φοιτητικού εθελοντισμού

27.05.2026
Ο Leroybroughtflowers στο Talk 2 MAD: «Η Eurovision πρέπει να σου βγει, δεν μπορείς να την πιέσεις»
Mad TV News

Ο Leroybroughtflowers στο Talk 2 MAD: «Η Eurovision πρέπει να σου βγει, δεν μπορείς να την πιέσεις»

27.05.2026
«Έχεις Άστρο» – Ποια είναι τα 4 πιο άπιστα ζώδια;
Mad TV News

«Έχεις Άστρο» – Ποια είναι τα 4 πιο άπιστα ζώδια;

27.05.2026
MAD Tech News: Αλλαγές στο Teams και η άνοδος του Codex της OpenAI
Mad TV News

MAD Tech News: Αλλαγές στο Teams και η άνοδος του Codex της OpenAI

26.05.2026
Η Ελένη Βουλγαράκη στο OK!: «Δεν έχω ρίξει μαύρη πέτρα στην Αθήνα, η βάση μου είναι εκεί»
Mad TV News

Η Ελένη Βουλγαράκη στο OK!: «Δεν έχω ρίξει μαύρη πέτρα στην Αθήνα, η βάση μου είναι εκεί»

26.05.2026
Η Σταματία Κυπαρίσση στο Fitness O’ Clock: «Ήρθα στο βόλεϊ εντελώς από σπόντα ακολουθώντας την αδερφή μου»
Mad TV News

Η Σταματία Κυπαρίσση στο Fitness O’ Clock: «Ήρθα στο βόλεϊ εντελώς από σπόντα ακολουθώντας την αδερφή μου»

26.05.2026
Η Μορφούλα στο Unplugged Stories: «Θα ήταν για μένα ό,τι πιο όμορφο να είχα τραγουδήσει δίπλα στη Μαρινέλλα»
Mad TV News

Η Μορφούλα στο Unplugged Stories: «Θα ήταν για μένα ό,τι πιο όμορφο να είχα τραγουδήσει δίπλα στη Μαρινέλλα»

26.05.2026
Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Ο υπερτουρισμός καταστρέφει τα νησιά μας

Ο υπερτουρισμός καταστρέφει τα νησιά μας

Κρατάει κλειστά τα χαρτιά του για τις εκλογές ο Μητσοτάκης

Κρατάει κλειστά τα χαρτιά του για τις εκλογές ο Μητσοτάκης

Monitor paron.gr: Η ψηφιακή πυξίδα της ενημέρωσης σε… πραγματικό χρόνο

Monitor paron.gr: Η ψηφιακή πυξίδα της ενημέρωσης σε… πραγματικό χρόνο