Η Ελεάννα Τσιατσίμα στο Talk 2 MAD: «Η ψυχοθεραπεία ήταν το κλειδί για να βγω από το σκοτάδι και να βρω τον εαυτό μου»

Η Ελεάννα Τσιατσίμα, γνωστή στον κόσμο των social media ως Eliana23, βρέθηκε στο στούντιο του «Talk 2 MAD» και παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Αθηνά Κλήμη. Με μια ενέργεια που ξεχειλίζει και μια αφοπλιστική ειλικρίνεια, η content creator και personal trainer μίλησε για τη μεταμόρφωσή της, τη διαδρομή της στο Mad Viral και τη φιλοσοφία της ζωής της.

Όταν η κουβέντα πήγε στον τίτλο του «influencer», η Ελεάννα διευκρίνισε τη στάση της, προτιμώντας έναν πιο ουσιαστικό όρο: «Γι’ αυτό έχω στο bio μου inspirer not an influencer. Για να τα λέμε ευθέως. Είναι γνωστό ότι ο όρος influencer δεν έχει και την πιο θετική έννοια. Όταν εμπνέεις κάποιον, του ασκείς επιρροή, ωστόσο η λέξη “εμπνευστής” έχει μόνο θετική χροιά. Δεν μπορείς να εμπνέεις αρνητικά. Θέλω να τονίσω μέσα από το influencing τη θετική πλευρά, αλλά ταυτόχρονα θέλω να τονίσω ότι δεν κάνω toxic positivity. Δεν είμαι η τοξική θετική ενέργεια, γιατί κι αυτό είναι σπαστικό. Πρέπει να ζήσεις και τα δύσκολα. Αν δεν πέσεις, δεν θα σηκωθείς».

Η πορεία της Ελεάννας από την Αγγλία στην Ελλάδα συνοδεύτηκε από ένα εντυπωσιακό transformation, το οποίο, όπως η ίδια αποκαλύπτει, δεν ήταν μόνο σωματικό αλλά κυρίως εσωτερικό. Η σχέση της με το φαγητό ήταν το αποτέλεσμα συναισθηματικής φόρτισης, την οποία κατάφερε να διαχειριστεί μέσω της ψυχοθεραπείας. Σήμερα, έχοντας πάρει πιστοποίηση ως personal trainer, βοηθά άλλους ανθρώπους να βρουν την ισορροπία τους.

«Θεωρώ ότι η πορεία μου με τα κιλά πήγε μαζί με την ψυχοθεραπεία. Η αύξηση του βάρους ήταν emotional eating, οπότε έπρεπε να δώσω έμφαση στην ψυχολογία και για ποιο λόγο ξεσπούσα στο φαγητό. Το σημαντικότερο σε οτιδήποτε σε προβληματίζει είναι να κάνεις ένα βήμα πίσω και να πεις “γιατί το κάνω αυτό;”. Τομείς όπως τα social media και η γυμναστική εξελίσσονται συνεχώς. Δεν τα ξέρω όλα, μαθαίνω και από τις ασκούμενές μου. Είναι μεγάλο σχολείο, γιατί κάθε σώμα είναι διαφορετικό».

Σε μια εποχή που τα social media προβάλλουν συχνά μια πλασματική τελειότητα, η Ελεάννα επιλέγει τον δρόμο της διαφάνειας, ακόμη και όταν πρόκειται για αισθητικές παρεμβάσεις ή δύσκολες προσωπικές στιγμές.

Η ίδια υποστηρίζει ότι η αλήθεια είναι ο μοναδικός τρόπος για να χτιστεί μια αυθεντική σχέση με το κοινό, ενώ δεν διστάζει να μοιραστεί ακόμη και στιγμές αδυναμίας:«Αν κάτι μπορώ να το διορθώσω, όπως το σώμα μου και την ψυχή μου, διορθώνω και την εικόνα μου. Δεν μπορώ να λέω “κάντε βλεφαροπλαστική και εσείς αποδεχτείτε τον εαυτό σας”. Πρέπει να είμαι αληθινή. Ο κόσμος καταλαβαίνει αν πεις κάτι που δεν το νιώθεις. Αν είναι fake, θα το καταλάβουν. Όσο για το hate comment, θα σκεφτώ: “ισχύει αυτό που λέει;”. Αν δεν ισχύει, θα λυπηθώ για τον ίδιο τον άνθρωπο. Λυπάμαι γι’ αυτούς που μπαίνουν στη διαδικασία να γράψουν αρνητικά σχόλια. Κάτι θα περνάνε δύσκολο».

Κοιτάζοντας το μέλλον, η Ελεάννα έχει σαφείς στόχους, τόσο επαγγελματικούς όσο και κοινωνικούς. Το όραμά της ξεπερνά τα πλαίσια της οθόνης, καθώς ονειρεύεται να δημιουργήσει μια κοινότητα όπου ο λόγος και η ομιλία θα δίνουν κουράγιο σε ανθρώπους που νιώθουν ότι έχουν «πατώσει».

«Αυτή τη στιγμή θέλω να βγω νούμερο ένα στις πωλήσεις της Gymbeam και να κάνω μια συνεργασία με σειρά ρούχων. Θέλω να ανεβάσω κι άλλο τα social media μου και να βγάλω χρήματα για να επενδύσω σε events, να φέρω κοντά ανθρώπους να μιλάμε. Μου έχει περάσει από το μυαλό να γράψω βιβλίο για όσα έχω περάσει και να κάνω ομιλίες motivational. Είμαι από πολύτεκνη οικογένεια, δούλευα από μικρή, και ξέρω ότι αν πας στον πάτο, το μόνο που έχεις είναι να ανέβεις. Έχεις παραπάνω δύναμη από όσο νομίζεις. Πίστεψέ με, μπορείς».