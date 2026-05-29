Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Η Έλενα Κρεμλίδου στο Spill the Tea: «Πρέπει να διώξουμε τη ντροπή από τα θύματα»

Η Έλενα Κρεμλίδου μιλά στον Ανδρέα Ζωίτσα και το Spill the Tea για τη ζωή της μετά το Survivor, τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική και το μήνυμα κατά της εκδικητικής πορνογραφίας
Η Έλενα Κρεμλίδου, ευρύτερα γνωστή στο κοινό ως «Mariposa», βρέθηκε στο στούντιο του «Spill the Tea» και άνοιξε την καρδιά της στον Ανδρέα Ζωίτσα. Με τη λάμψη και την ενέργεια που τη διακρίνει, η content creator και πλέον ηθοποιός, μίλησε για τη διαδρομή της, τον ανταγωνισμό στον χώρο των social media, αλλά και την προσωπική της εξέλιξη.

Όταν η συζήτηση στράφηκε στην πληθώρα των νέων δημιουργών περιεχομένου, η Έλενα έδειξε να μην πτοείται από τον ανταγωνισμό, βλέποντας την κατάσταση με απόλυτα θετικό πρόσημο: «Πρώτον, είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύει ότι υπάρχει χώρος για όλους και ίσα ίσα όσο περισσότεροι είμαστε τόσο καλύτερο μας κάνει. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Δηλαδή με την εμπειρία μου 10 χρόνια τώρα και με το να βλέπω ότι όλο μπαίνουν συνέχεια, συνέχεια καινούργια άτομα, καλό μας κάνουν γιατί ανοίγουν έναν καινούργιο δρόμο. Μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που συνδυάζουν πράγματα που δε θα σκεφτόμουν να συνδυάσω, η δημιουργικότητά τους και ο τρόπος που σκέφτονται οι άνθρωποι».

Μια από τις πιο δυνατές στιγμές της συνέντευξης ήταν όταν η Έλενα Κρεμλίδου αναφέρθηκε στην τραυματική εμπειρία του revenge porn που βίωσε, στέλνοντας ένα μήνυμα δύναμης σε όλους όσοι έρχονται αντιμέτωποι με παρόμοιες καταστάσεις. Η ίδια τόνισε ότι η διαχείριση αυτού του θέματος αποτέλεσε καθοριστικό σταθμό για την εσωτερική της ωρίμανση, υπογραμμίζοντας τη σημασία της στήριξης από το οικογενειακό περιβάλλον και την ανάγκη να αποβάλουν τα θύματα το αίσθημα της ντροπής.

«Να είναι δυνατοί, να έχουν πίστη στον εαυτό τους, να μην τα παρατάνε και να σταθούν δίπλα στον εαυτό τους. Να διώξουμε τη ντροπή από τα θύματα. Γι’ αυτό παλεύω πάρα πολύ. Η ντροπή θα έπρεπε να πάει σε οποιονδήποτε θύτη. Είναι ο μόνος που θα έπρεπε να ντρέπεται για μια τέτοια πράξη. Δεν γίνεται να κρύβω ένα κομμάτι του εαυτού μου. Είπα ότι θα αποδυναμώσω το θηρίο και θα μιλήσω ανοιχτά γι’ αυτό. Σιγά σιγά ξυπνάνε και αυτοί που έπρεπε να ξυπνήσουν, οι νόμοι γίνανε πιο προς το μέρος μας».

Επιπλέον, η Έλενα ανέδειξε μια σοκαριστική διάσταση του προβλήματος, συνδέοντας το revenge porn με πιο ακραίες μορφές έμφυλης βίας, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ήμουν σε μια ημερίδα και είμασταν μαζί με μαμάδες από τα κορίτσια των γυναικοκτονιών. Πάρα πολλές από αυτές τις μαμάδες μας λέγανε ότι τα κορίτσια τους, πριν τις πάρουν τη ζωή οι σύντροφοί τους, πιο πριν υπήρξαν θύματα των ίδιων αυτών ανθρώπων για εκδικητική πορνογραφία. Άρα έχει σημασία να δούμε ότι κάποιοι άνθρωποι πριν φτάσουν καν σε εκείνο το βήμα, το προηγούμενο μπορεί να είναι η εκδικητική πορνογραφία».

Αφήνοντας πίσω τις δύσκολες στιγμές, η Έλενα Κρεμλίδου μίλησε για τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική, συμμετέχοντας σε ταινίες όπως το «Τι ψυχής θα παραδώσεις μωρή;» και το «Φίλοι για πάντα». Αν και η τηλεοπτική της πορεία ξεκίνησε από τα σκετσάκια, ξεκαθάρισε ότι δεν θα επέστρεφε σε ρόλους πάνελ σχολιασμού, καθώς δεν την εκφράζει η ενασχόληση με τις ζωές των άλλων. Όσον αφορά το Survivor, παραδέχθηκε ότι ήταν μια εμπειρία ζωής που τη «μεγάλωσε» απότομα, αν και η ταλαιπωρία της πείνας και των συνθηκών ήταν έντονη.

Κλείνοντας, όταν ρωτήθηκε για το πώς φαντάζεται τον εαυτό της σε πέντε χρόνια, η Έλενα δεν δίστασε να μοιραστεί τα πιο όμορφα όνειρά της: «Η Έλενα σε 5 χρόνια πολύ πιθανόν να είναι ήδη μαμά. Αν όλα πάνε με βάση το θεϊκό σχέδιο, ναι, έτσι το αισθάνομαι. Σίγουρα θα ήθελα μέσα σε 5χρόνια να έχω ταξιδέψει σε πολλά μέρη σε αυτόν τον κόσμο, πολλά περισσότερα από όσα έχω ήδη. Θα ήθελα ήδη να έχω παίξει σε μερικές σειρές και ταινίες και σε Ελλάδα και στο εξωτερικό. Όλα θα γίνουν!».

Θες περισσότερες ζουμερές ντομάτες στον κήπο σου; Δες τι πρέπει να κάνεις

Η Ελεάννα Τσιατσίμα στο Talk 2 MAD: «Η ψυχοθεραπεία ήταν το κλειδί για να βγω από το σκοτάδι και να βρω τον εαυτό μου»

Η Ελεάννα Τσιατσίμα στο Talk 2 MAD: «Η ψυχοθεραπεία ήταν το κλειδί για να βγω από το σκοτάδι και να βρω τον εαυτό μου»
