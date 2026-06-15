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Ζώδια 15.06.2026

«Έχεις Άστρο»: Τι προβλέπει ο AstroJason για την εβδομάδα 15/6 – 21/6

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Ο αγαπημένος αστρολόγος ανοίγει τον χάρτη της εβδομάδας και αποκαλύπτει τις πλανητικές επιρροές που θα καθορίσουν τις επόμενες ημέρες
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η εβδομάδα 15/6 – 21/6 φέρνει δυναμικές πλανητικές τάσεις με ανατροπές και ευκαιρίες.
  • Η αστρολογία προτείνει ισορροπία μεταξύ δράσης και εσωτερικής αναζήτησης για πλοήγηση στις προκλήσεις.
  • Κάθε ζώδιο αντιμετωπίζει συγκεκριμένες προκλήσεις και ευκαιρίες σε επαγγελματικά και αισθηματικά θέματα.
  • Η εκπομπή «Έχεις Άστρο» αναλύει τις πλανητικές όψεις και προσφέρει συμβουλές για την εβδομάδα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αστρολογία δεν ήταν ποτέ πιο επίκαιρη και το «Έχεις Άστρο» με τον Jason Maris επιστρέφει δυναμικά για να φωτίσει τις πλανητικές τάσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Με την ενέργεια του σύμπαντος να βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα δυναμική φάση, οι ειδικοί της εκπομπής αναλύουν τις όψεις που φέρνουν στο προσκήνιο ανατροπές, πάθη και σημαντικές ευκαιρίες για εξέλιξη. Είναι η ιδανική στιγμή για να ευθυγραμμιστείτε με τις δονήσεις των πλανητών και να προετοιμαστείτε κατάλληλα για όσα έρχονται.

Σύνθεση με σύμβολα ζωδίων και στοιχεία που αντιπροσωπεύουν διάφορα χόμπι και δραστηριότητες.
pexels.com

Στην εκπομπή αυτής της εβδομάδας, η έμφαση δίνεται στην ισορροπία μεταξύ της δράσης και της εσωτερικής αναζήτησης. Είτε πρόκειται για τον επαγγελματικό τομέα που απαιτεί στρατηγική, είτε για τον αισθηματικό που ζητά περισσότερη ειλικρίνεια, οι συμβουλές των άστρων αποτελούν τον ιδανικό οδηγό για να πλοηγηθείτε με ασφάλεια στις προκλήσεις. Ας δούμε αναλυτικά τι επιφυλάσσει ο ζωδιακός κύκλος για τον καθένα ξεχωριστά, σύμφωνα με τα όσα μοιράστηκε το «Έχεις Άστρο».

«Έχεις Άστρο»: Ποια 4 ζώδια είναι οι «βασιλιάδες» του ghosting

Κριός

Μια περίοδος έντονης δράσης ξεκινά για εσάς. Η ενέργειά σας είναι αστείρευτη και η τύχη ευνοεί τα νέα επαγγελματικά ξεκινήματα. Μην φοβηθείτε να πάρετε πρωτοβουλίες.

Ταύρος

Η υπομονή σας ανταμείβεται. Στα οικονομικά σας φαίνεται να ανοίγει μια πόρτα που περιμένατε καιρό, ενώ στα αισθηματικά η σταθερότητα που αναζητάτε έρχεται μέσα από εποικοδομητικό διάλογο.

Δίδυμοι

Η επικοινωνία είναι το δυνατό σας χαρτί. Ευνοούνται οι συμφωνίες και οι επαφές με άτομα που μπορούν να σας βοηθήσουν να προωθήσετε τα σχέδιά σας. Προσέξτε μόνο την υπερανάλυση.

Μοντέρνα γυναίκα με εντυπωσιακό στυλ που συμβολίζει την αλλαγή εμφάνισης για τα ζώδια μέχρι το καλοκαίρι.
https://www.instagram.com/fashion_bgig/

Καρκίνος

Ήρθε η ώρα να δώσετε έμφαση στον εαυτό σας. Μια συναισθηματική περίοδος που σας καλεί να «ακούσετε» τις ανάγκες σας και να θέσετε υγιή όρια στις σχέσεις σας με τους άλλους.

Λέων

Είστε στο επίκεντρο της προσοχής και η αυτοπεποίθησή σας εκτοξεύεται. Η εβδομάδα προσφέρεται για κοινωνικές εκδηλώσεις, αλλά και για να δείξετε το ταλέντο σας σε απαιτητικά projects.

Παρθένος

Η οργάνωση είναι το κλειδί για την επιτυχία σας αυτή την εβδομάδα. Μια επαγγελματική αλλαγή που φοβόσασταν έρχεται να σας δικαιώσει, αρκεί να κινηθείτε μεθοδικά και χωρίς βιασύνη.

Ζυγός

Αναζητάτε την αρμονία και η πλανητική ενέργεια σας στηρίζει. Είναι μια εξαιρετική στιγμή για να αποκαταστήσετε ισορροπίες στις διαπροσωπικές σας σχέσεις και να επιδιώξετε τη συνεργασία.

Παραλία ζώδια
https://unsplash.com/

Σκορπιός

Τα συναισθήματά σας είναι έντονα, αλλά η διαίσθησή σας είναι πιο δυνατή από ποτέ. Εμπιστευτείτε το ένστικτό σας για να ξεκαθαρίσετε μια κατάσταση που σας απασχολούσε στο παρελθόν.

Τοξότης

Η ανάγκη σας για ελευθερία και περιπέτεια κορυφώνεται. Ευνοούνται τα ταξίδια και η μάθηση, ενώ μια νέα γνωριμία μπορεί να σας ανοίξει ορίζοντες που δεν είχατε φανταστεί.

Αιγόκερως

Η σκληρή δουλειά αρχίζει να καρποφορεί. Παραμείνετε συγκεντρωμένοι στους στόχους σας και μην αφήνετε τις μικρές δυσκολίες να σας αποσπούν. Η δικαίωση είναι προ των πυλών.

Υδροχόος

Νέες ιδέες και καινοτόμες σκέψεις γεμίζουν το μυαλό σας. Είναι η κατάλληλη στιγμή να δικτυωθείτε και να μοιραστείτε τα οράματά σας με ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο πάθος.

Ιχθύες

Η δημιουργικότητά σας είναι σε υψηλά επίπεδα. Χρησιμοποιήστε τη φαντασία σας για να δώσετε λύσεις σε πρακτικά προβλήματα και επιτρέψτε στον εαυτό σας να χαλαρώσει μέσα από καλλιτεχνικές δραστηριότητες.

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Mad Εχεις άστρο ζώδια
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