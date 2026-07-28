StreetList: Από τη Δέσποινα Βανδή μέχρι τους Metallica, τι ακούνε τελικά οι περαστικοί;

Μια μουσική βόλτα στην καρδιά της πόλης με απρόσμενες συναντήσεις, χιούμορ και τις πιο ξεχωριστές playlist που κρύβονται στα ακουστικά της πόλης

Με μια ματιά Η εκπομπή Street List κατέγραψε τις μουσικές προτιμήσεις περαστικών σε δρόμους και μετρό.

Οι ακροάσεις περιλάμβαναν ελληνικά, ξένα, ποπ, ροκ, μέταλ, hip-hop και trap τραγούδια.

Διαπιστώθηκε ποικιλομορφία στις προτιμήσεις, από Δέσποινα Βανδή και Metallica μέχρι Akon και ελληνικό trap.

Η μουσική αποδεικνύεται κοινό στοιχείο που ενώνει τους ανθρώπους, παρά τις διαφορετικές επιλογές. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Έχεις αναρωτηθεί ποτέ, καθώς περπατάς στην Ερμού ή περιμένεις στο μετρό, τι κόσμο κουβαλάει ο διπλανός σου μέσα στα ακουστικά του; Η εκπομπή Street List βγήκε στους δρόμους, σταμάτησε περαστικούς και η απάντηση στην κλασική πλέον ερώτηση «Τι τραγούδι ακούς τώρα;» αποδείχθηκε ένα συναρπαστικό μουσικό μωσαϊκό που δεν γνωρίζει σύνορα, είδη ή στερεότυπα.

Το ταξίδι ξεκίνησε με μια δόση χιούμορ και ελληνικού στίχου, καθώς ο Λούης με το «Αντίστροφα» έδωσε το σύνθημα για την έναρξη. Η διάθεση όμως άλλαξε γρήγορα, αποδεικνύοντας ότι οι περασμένοι κινούνται ανάμεσα σε διαφορετικά συναισθήματα και εποχές. Δεν έλειψαν οι στιγμές απόλυτης νοσταλγίας και διασκέδασης με τη μοναδική Δέσποινα Βανδή και την «Ακαταμάχητη Έλξη», μεταφέροντας για λίγο το vibe των κλασικών ελληνικών επιτυχιών στην καρδιά της πόλης.

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Η συνέχεια ανήκε στις global τάσεις και τις πιο απρόσμενες εναλλαγές. Από τη μία, ο Akon με το παγκόσμιο hit «We Don’t Care» επιβεβαίωσε την αγάπη για τα ξένα πάρτι, ενώ από την άλλη, οι φαν της σύγχρονης σκηνής έδωσαν το παρών με το «Kleidia», αποδεικνύοντας πως το ελληνικό hip-hop και trap στοιχείο έχει σταθερή θέση στα ακουστικά τους. Η πολυπολιτισμικότητα και η ποικιλία της πόλης χτύπησαν «κόκκινο» όταν το μικρόφωνο συνάντησε το εμβληματικό «Fade to Black» των Metallica, μια στιγμή που θύμισε σε όλους ότι η ροκ και η μέταλ μουσική έχουν πάντα φανατικό κοινό.

Φυσικά, η ενέργεια και ο αυτοσαρκασμός δεν θα μπορούσαν να λείπουν. Οι λάτρεις του ρυθμού μας σύστησαν τον Εθισμό και το «The Town», ενώ οι πιο χιουμοριστικές στιγμές έφεραν χαμόγελα, θυμίζοντάς μας πως, πέρα από τους βαρύς στίχους και τα «όμορφα τραύματα», υπάρχει πάντα χώρος για «Ένα αστείο» και αυθόρμητα πειράγματα στον δρόμο.

Το Street List δεν είναι απλώς μια καταγραφή τραγουδιών. Είναι ο παλμός της πόλης, οι κρυφές μας σκέψεις που γίνονται μελωδίες και η απόδειξη πως, αν και ο καθένας μας ακούει κάτι εντελώς διαφορετικό, η μουσική είναι αυτό που μας ενώνει όλους σε μια μεγάλη, κοινή συχνότητα. Εσύ, τι τραγούδι ακούς τώρα;

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