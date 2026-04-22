Mad TV News 22.04.2026

Street List: Μπήκαμε στις playlists των περαστικών και βρήκαμε από BTS μέχρι Άννα Βίσση

πό Taylor Swift και BTS μέχρι Άννα Βίσση και σέρβικους ύμνους, ο δρόμος αποκαλύπτει τον πιο αναπάντεχο μουσικό του εαυτό
Μαρία Χατζηγιάννη

Έχεις αναρωτηθεί ποτέ, καθώς περπατάς στην Ερμού ή περιμένεις στο μετρό, τι κόσμο κουβαλάει ο διπλανός σου μέσα στα ακουστικά του; Η εκπομπή Street List βγήκε στους δρόμους, σταμάτησε περαστικούς και η απάντηση στην κλασική πλέον ερώτηση «Τι τραγούδι ακούς τώρα;» αποδείχθηκε ένα συναρπαστικό μουσικό μωσαϊκό που δεν γνωρίζει σύνορα, είδη ή στερεότυπα.

Το ταξίδι ξεκίνησε με μια δόση χιούμορ και ελληνικού στίχου, καθώς το «Φύγε ρητά» του Έριχ Μπλατ έδωσε το σύνθημα για την έναρξη. Η διάθεση όμως άλλαξε γρήγορα, αποδεικνύοντας ότι οι Αθηναίοι είναι βαθιά επηρεασμένοι από την pop κουλτούρα και τη μεγάλη οθόνη. Δεν έλειψαν οι στιγμές μυστηρίου με το soundtrack του Stranger Things από τον Kyle Dixon, μεταφέροντας για λίγο το vibe των «Upside Down» δρόμων στην καρδιά της πόλης.

Street List: Η playlist της Αθήνας

Η συνέχεια ανήκε στις global τάσεις και τα it-girls της μουσικής βιομηχανίας. Από τη μία, η Taylor Swift με το ατμοσφαιρικό «The Last Great American Dynasty» επιβεβαίωσε την κυριαρχία των Swifties, ενώ από την άλλη, οι K-pop fans έδωσαν το παρών με το «Merry Go Round» των BTS. Η πολυπολιτισμικότητα της πόλης χτύπησε «κόκκινο» όταν το μικρόφωνο συνάντησε έναν σέρβικο ύμνο (“The Terrifying Judgment”), μια στιγμή που θύμισε σε όλους ότι η μουσική είναι η απόλυτη πνευματική αναζήτηση.

Φυσικά, η ενέργεια δεν θα μπορούσε να λείπει. Οι λάτρεις του ρυθμού μας σύστησαν τα «Caliente Memories» από ανερχόμενους DJs, ενώ ο Bad Bunny με το «Safaera» έφερε το reggaeton vibe στη μέση του δρόμου, κάνοντας τους περαστικούς να χαμογελούν. Για το κλείσιμο, η πόλη επέστρεψε στις ρίζες της με την απόλυτη ελληνίδα star, την Άννα Βίσση, και το διαχρονικό «Λόγια και σιωπές», αποδεικνύοντας ότι όσα χρόνια κι αν περάσουν, η εγχώρια σκηνή έχει πάντα μια θέση στην playlist μας.

Το Street List δεν είναι απλώς μια καταγραφή τραγουδιών. Είναι ο παλμός της πόλης, οι κρυφές μας σκέψεις που γίνονται μελωδίες και η απόδειξη πως, αν και ο καθένας μας ακούει κάτι διαφορετικό, η μουσική είναι αυτό που μας ενώνει όλους σε μια μεγάλη, κοινή συχνότητα. Εσύ, τι τραγούδι ακούς τώρα;

Street List: Ξέρουμε τι τραγούδια άκουσες αυτή την εβδομάδα!

