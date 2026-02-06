Street list 06.02.2026

Street List: Η playlist της Αθήνας

Στο Street List, η μουσική κατεβαίνει στον δρόμο και καταγράφει τι ακούν οι περαστικοί, δημιουργώντας την αυθόρμητη playlist της πόλης
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο νέο επεισόδιο του Street List, η μουσική κατεβαίνει στον δρόμο και γίνεται η πιο απλή αλλά αποκαλυπτική ερώτηση: «Τι τραγούδι ακούς τώρα;» Χωρίς φίλτρα, χωρίς προετοιμασία, μόνο αυθόρμητες απαντήσεις και καθαρές μουσικές επιλογές της στιγμής.

Οι περαστικοί μοιράζονται ό,τι παίζει στα ακουστικά τους εκείνη τη στιγμή, δημιουργώντας μια street playlist που κινείται από το alternative και την electronica μέχρι την pop, το λαϊκό και το παραδοσιακό. Άλλοι απαντούν με ενθουσιασμό, άλλοι με χιούμορ, κάποιοι βιάζονται να φύγουν, αλλά όλοι αφήνουν πίσω τους ένα μικρό μουσικό αποτύπωμα.

Διάβασε επίσης: Street List: Ξέρουμε τι τραγούδια άκουσες αυτή την εβδομάδα!

Δεν είναι απλώς μια καταγραφή τραγουδιών, αλλά μια στιγμιαία αποτύπωση της διάθεσης της πόλης. Από κομμάτια που χαρακτηρίζονται «κομματάρες», μέχρι guilty pleasures και τραγούδια που συνοδεύονται από προσωπικά σχόλια και αυθόρμητα sing-along, το Street List δείχνει πώς η μουσική ενώνει διαφορετικούς κόσμους μέσα σε λίγα λεπτά.

Τα τραγούδια του επεισοδίου:

  • Crystal Castles – Empathy
  • Ελένη Φουρέιρα – Alleluia
  • MGMT – Little Dark Age
  • Gorillaz – On Melancholy Heal
  • Addison Rae – Fame Is a Gun
  • TV Girl – Cigarettes Out the Window
  • Tomcraft – Loneliness
  • Γρηγόρης Σαμόλης – O Λυράρης
  • Trannos – Κακή Ζωή

Διάβασε επίσης: Street List: Ξέρουμε τι τραγούδια άκουσες αυτή την εβδομάδα!

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

MAD TV street list
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Αυτός είναι ο σωστός τρόπος για να αποθηκεύεις τα τρόφιμα στην κατάψυξη

Αυτός είναι ο σωστός τρόπος για να αποθηκεύεις τα τρόφιμα στην κατάψυξη

06.02.2026
Επόμενο
8 ερωτήσεις που πρέπει να αποφύγεις για να περάσεις καλά στο πρώτο ραντεβού

8 ερωτήσεις που πρέπει να αποφύγεις για να περάσεις καλά στο πρώτο ραντεβού

06.02.2026

Δες επίσης

Διαmadάκια: Πόση ώρα αντέχεις χωρίς κινητό;
Diamadakia

Διαmadάκια: Πόση ώρα αντέχεις χωρίς κινητό;

06.02.2026
Ο Σόλων Τσούνης στο Spill The Tea: «Θεωρώ ότι είναι ρόλος ζωής για μένα ο Διονύσης Χαμπέας»
Mad TV News

Ο Σόλων Τσούνης στο Spill The Tea: «Θεωρώ ότι είναι ρόλος ζωής για μένα ο Διονύσης Χαμπέας»

06.02.2026
Ο Νικόλαος Παπαγιάννης στο Talk To MAD: «Η Παραλία δεν τελείωσε -Τώρα ξεκινάει το διεθνές της ταξίδι»
Mad TV News

Ο Νικόλαος Παπαγιάννης στο Talk To MAD: «Η Παραλία δεν τελείωσε -Τώρα ξεκινάει το διεθνές της ταξίδι»

06.02.2026
Οι πρωταγωνιστές της παράστασης «Killer Joe» στο Talk to MAD
Mad TV News

Οι πρωταγωνιστές της παράστασης «Killer Joe» στο Talk to MAD

04.02.2026
Ο Γιάννης Κονδράρος μιλά στο Talk to MAD για το Liberty Guide Dogs
Mad TV News

Ο Γιάννης Κονδράρος μιλά στο Talk to MAD για το Liberty Guide Dogs

03.02.2026
Η Βρισηίδα Ανδριώτου και η Κέλλυ Βρανάκη στο Talk to MAD
Mad TV News

Η Βρισηίδα Ανδριώτου και η Κέλλυ Βρανάκη στο Talk to MAD

03.02.2026
Ο Γιάννης Νυφαντόπουλος στο Fitness O’ Clock: «Έχασα ένα χρόνο από την οικογένειά μου λόγω ενός τροχαίου»
Mad TV News

Ο Γιάννης Νυφαντόπουλος στο Fitness O’ Clock: «Έχασα ένα χρόνο από την οικογένειά μου λόγω ενός τροχαίου»

03.02.2026
Η Σίλια Δούμου στο Talk to MAD: «O Gio Kay με στηρίζει σε κάθε μου κίνηση»
Mad TV News

Η Σίλια Δούμου στο Talk to MAD: «O Gio Kay με στηρίζει σε κάθε μου κίνηση»

02.02.2026
Ο Γιώργος Λιβάνης στο OK!: «Τον Γιώργο Μαζωνάκη τον εκτιμώ πολύ, μου άνοιξε δρόμους στη μουσική»
Mad TV News

Ο Γιώργος Λιβάνης στο OK!: «Τον Γιώργο Μαζωνάκη τον εκτιμώ πολύ, μου άνοιξε δρόμους στη μουσική»

02.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Ο νέος, ισχυρός Όμιλος Wide Media Group: Ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιφερειακό κανάλι, ραδιοφωνικοί σταθμοί , web TV και …Αστέρας Τρίπολης!

Ο νέος, ισχυρός Όμιλος Wide Media Group: Ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιφερειακό κανάλι, ραδιοφωνικοί σταθμοί , web TV και …Αστέρας Τρίπολης!

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Τα «μάτια» των μυστικών υπηρεσιών στο Αιγαίο – Απόβαση της Europol στα νησιά για τον κίνδυνο τζιχαντιστών

Τα «μάτια» των μυστικών υπηρεσιών στο Αιγαίο – Απόβαση της Europol στα νησιά για τον κίνδυνο τζιχαντιστών

Δικαστικό «μπλόκο» στα δημοτικά τέλη: Αντισυνταγματική η διεκδίκηση οφειλών σε βάθος 20ετίας – Τέλος στον αιφνιδιασμό των πολιτών

Δικαστικό «μπλόκο» στα δημοτικά τέλη: Αντισυνταγματική η διεκδίκηση οφειλών σε βάθος 20ετίας – Τέλος στον αιφνιδιασμό των πολιτών

SOS από τους Πνευμονολόγους: Ο «αόρατος εχθρός» που απειλεί τους πνεύμονες – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το εμβόλιο που σώζει ζωές

SOS από τους Πνευμονολόγους: Ο «αόρατος εχθρός» που απειλεί τους πνεύμονες – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το εμβόλιο που σώζει ζωές