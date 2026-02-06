Street List: Η playlist της Αθήνας

Στο Street List, η μουσική κατεβαίνει στον δρόμο και καταγράφει τι ακούν οι περαστικοί, δημιουργώντας την αυθόρμητη playlist της πόλης

Στο νέο επεισόδιο του Street List, η μουσική κατεβαίνει στον δρόμο και γίνεται η πιο απλή αλλά αποκαλυπτική ερώτηση: «Τι τραγούδι ακούς τώρα;» Χωρίς φίλτρα, χωρίς προετοιμασία, μόνο αυθόρμητες απαντήσεις και καθαρές μουσικές επιλογές της στιγμής.

Οι περαστικοί μοιράζονται ό,τι παίζει στα ακουστικά τους εκείνη τη στιγμή, δημιουργώντας μια street playlist που κινείται από το alternative και την electronica μέχρι την pop, το λαϊκό και το παραδοσιακό. Άλλοι απαντούν με ενθουσιασμό, άλλοι με χιούμορ, κάποιοι βιάζονται να φύγουν, αλλά όλοι αφήνουν πίσω τους ένα μικρό μουσικό αποτύπωμα.

Δεν είναι απλώς μια καταγραφή τραγουδιών, αλλά μια στιγμιαία αποτύπωση της διάθεσης της πόλης. Από κομμάτια που χαρακτηρίζονται «κομματάρες», μέχρι guilty pleasures και τραγούδια που συνοδεύονται από προσωπικά σχόλια και αυθόρμητα sing-along, το Street List δείχνει πώς η μουσική ενώνει διαφορετικούς κόσμους μέσα σε λίγα λεπτά.

Τα τραγούδια του επεισοδίου:

Crystal Castles – Empathy

Ελένη Φουρέιρα – Alleluia

MGMT – Little Dark Age

Gorillaz – On Melancholy Heal

Addison Rae – Fame Is a Gun

TV Girl – Cigarettes Out the Window

Tomcraft – Loneliness

Γρηγόρης Σαμόλης – O Λυράρης

Trannos – Κακή Ζωή

