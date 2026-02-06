Street List: Η playlist της Αθήνας

Στο νέο επεισόδιο του Street List, η μουσική κατεβαίνει στον δρόμο και γίνεται η πιο απλή αλλά αποκαλυπτική ερώτηση: «Τι τραγούδι ακούς τώρα;» Χωρίς φίλτρα, χωρίς προετοιμασία, μόνο αυθόρμητες απαντήσεις και καθαρές μουσικές επιλογές της στιγμής.
Οι περαστικοί μοιράζονται ό,τι παίζει στα ακουστικά τους εκείνη τη στιγμή, δημιουργώντας μια street playlist που κινείται από το alternative και την electronica μέχρι την pop, το λαϊκό και το παραδοσιακό. Άλλοι απαντούν με ενθουσιασμό, άλλοι με χιούμορ, κάποιοι βιάζονται να φύγουν, αλλά όλοι αφήνουν πίσω τους ένα μικρό μουσικό αποτύπωμα.
Διάβασε επίσης: Street List: Ξέρουμε τι τραγούδια άκουσες αυτή την εβδομάδα!
Δεν είναι απλώς μια καταγραφή τραγουδιών, αλλά μια στιγμιαία αποτύπωση της διάθεσης της πόλης. Από κομμάτια που χαρακτηρίζονται «κομματάρες», μέχρι guilty pleasures και τραγούδια που συνοδεύονται από προσωπικά σχόλια και αυθόρμητα sing-along, το Street List δείχνει πώς η μουσική ενώνει διαφορετικούς κόσμους μέσα σε λίγα λεπτά.
Τα τραγούδια του επεισοδίου:
- Crystal Castles – Empathy
- Ελένη Φουρέιρα – Alleluia
- MGMT – Little Dark Age
- Gorillaz – On Melancholy Heal
- Addison Rae – Fame Is a Gun
- TV Girl – Cigarettes Out the Window
- Tomcraft – Loneliness
- Γρηγόρης Σαμόλης – O Λυράρης
- Trannos – Κακή Ζωή
