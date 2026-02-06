Σχέσεις 06.02.2026

8 ερωτήσεις που πρέπει να αποφύγεις για να περάσεις καλά στο πρώτο ραντεβού

Από χρήματα και πρώην μέχρι γάμο και παιδιά, δες πώς να δημιουργήσεις μια θετική και άνετη ατμόσφαιρα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το πρώτο ραντεβού δεν είναι συνέντευξη, εξέταση ή αφορμή για ξεσκόνισμα συναισθημάτων. Είναι ένας χώρος όπου δύο άνθρωποι πλησιάζουν ο ένας τον άλλον, «διαβάζουν» τη στιγμή και αποφασίζουν αν αξίζει να συνεχίσουν. Κάποιες ερωτήσεις, όσο αθώες κι αν φαίνονται, μπορούν να χαλάσουν την ατμόσφαιρα πριν καν ολοκληρωθεί το πρώτο ποτήρι.

Η ουσία βρίσκεται στον συγχρονισμό, όχι στην προσποίηση ή στη στρατηγική. Να είσαι παρών, να ακούς και να σέβεσαι το ρυθμό της κουβέντας.

pexels.com

Διάβασε επίσης: Boyfriend Exam: Η νέα μέθοδος για να τεστάρεις αν ο σύντροφός σου είναι πιστός

1. Ερωτήσεις για γάμο, παιδιά και μελλοντικά σχέδια

Ερωτήσεις όπως:

  • «Θέλεις να παντρευτείς;»
  • «Πόσα παιδιά θα ήθελες;»
  • «Πού βλέπεις τον εαυτό σου σε δέκα χρόνια;»

Μπορεί να είναι σοβαρά θέματα, αλλά στο πρώτο ραντεβού δημιουργούν πίεση. Μεταφέρουν τη συζήτηση στο μέλλον πριν καν διαμορφωθεί το παρόν, και ο συνομιλητής μπορεί να νιώσει ότι αξιολογείται υπερβολικά νωρίς.

2. Ερωτήσεις για προηγούμενες σχέσεις

Ερωτήσεις όπως:

  • «Γιατί τελείωσε η προηγούμενη σχέση σου;»
  • «Πόσο καιρό είσαι χωρισμένος;»

Αναμοχλεύουν το παρελθόν και μπορούν να ξυπνήσουν πληγές ή να προκαλέσουν άβολες συγκρίσεις, ενώ δεν συνεισφέρουν σε μια ειλικρινή αρχή σχέσης.


3. Ερωτήσεις για χρήματα και καριέρα

Ερωτήσεις όπως:

  • «Πόσα κερδίζεις;»
  • «Η δουλειά σου πηγαίνει καλά;»
  • «Το σπίτι είναι δικό σου;»

Τα οικονομικά και η καριέρα είναι προσωπικά θέματα. Το να τίθενται νωρίς μπορεί να εκληφθεί ως υλιστικό ενδιαφέρον ή αδιακρισία. Η οικονομική ασφάλεια φαίνεται καλύτερα μέσα από συμπεριφορές παρά από αριθμούς.

4. Πολύ προσωπικά ζητήματα

Η πρώτη συνάντηση δεν είναι η στιγμή για οικογενειακά τραύματα, προβλήματα υγείας ή βαθιές προσωπικές συγκρούσεις. Τέτοια θέματα απαιτούν εμπιστοσύνη και χρόνο για να συζητηθούν.

unsplash.com

5. Ερωτήσεις που ζητούν συνεχή επιβεβαίωση

Ερωτήσεις όπως:

  • «Σου αρέσω;»
  • «Τι εντύπωση σου κάνω;»
  • «Νομίζεις ότι αυτό θα πάει κάπου;»

Μεταφέρουν άγχος στον συνομιλητή και αποπνέουν ανασφάλεια. Η ελκυστικότητα και η σύνδεση δεν χρειάζονται συνεχή λεκτική επιβεβαίωση.

6. Αμφιλεγόμενα θέματα με διάθεση σύγκρουσης

Η πολιτική, η θρησκεία ή τα κοινωνικά ζητήματα δεν είναι απαγορευμένα, αλλά πρέπει να προσεγγίζονται με ανοιχτό μυαλό, όχι αντιπαράθεση. Το πρώτο ραντεβού δεν είναι ο χώρος για να κερδίσεις επιχειρήματα.

unsplash.com

7. Ερωτήσεις που βάζουν ταμπέλες

Ερωτήσεις όπως:

  • «Γιατί είσαι ακόμα single;»
  • «Δεν σε αγχώνει η ηλικία σου;»
  • «Δεν θα έπρεπε ήδη…;»

Βασίζονται σε στερεότυπα και υποθέσεις. Κανείς δεν θέλει να νιώθει ότι εξηγείται ή κατηγοριοποιείται από τα πρώτα λεπτά.

8. Ερωτήσεις για σεξουαλική οικειότητα

Το πρώτο ραντεβού δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για ερωτήσεις σχετικά με σεξουαλικές εμπειρίες ή προτιμήσεις. Τέτοιες ερωτήσεις μπορούν να προκαλέσουν αμηχανία ή να δώσουν την αίσθηση ότι το ενδιαφέρον είναι μόνο σωματικό.

unsplash.com

Το πρώτο ραντεβού κρίνεται από την ποιότητα της σύνδεσης και τη συμπάθεια που αναπτύσσεται, όχι από τον όγκο των πληροφοριών. Η προσοχή, η παρουσία και ο σεβασμός κάνουν τη διαφορά.

Κεντρική φωτογραφία: pexels.com

Διάβασε επίσης: Είσαι single; 5 λόγοι να νιώθεις πραγματικά ευτυχισμένη

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

ερωτήσεις ραντεβού
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Street List: Η playlist της Αθήνας

Street List: Η playlist της Αθήνας

06.02.2026
Επόμενο
Διαmadάκια: Πόση ώρα αντέχεις χωρίς κινητό;

Διαmadάκια: Πόση ώρα αντέχεις χωρίς κινητό;

06.02.2026

Δες επίσης

Αυτός είναι ο σωστός τρόπος για να αποθηκεύεις τα τρόφιμα στην κατάψυξη
Life

Αυτός είναι ο σωστός τρόπος για να αποθηκεύεις τα τρόφιμα στην κατάψυξη

06.02.2026
Αναλογικό σπίτι: Πώς θα υιοθετήσεις το deco trend που αγαπά η Gen Z
Life

Αναλογικό σπίτι: Πώς θα υιοθετήσεις το deco trend που αγαπά η Gen Z

06.02.2026
Πώς να γιορτάσεις τον Άγιο Βαλεντίνο χωρίς να ξοδέψεις ούτε ευρώ
Life

Πώς να γιορτάσεις τον Άγιο Βαλεντίνο χωρίς να ξοδέψεις ούτε ευρώ

06.02.2026
Ο Λέων κι άλλα 4: Τα ζώδια που διαλέγουν τις πιο υπερπαραγωγές στολές για τις Απόκριες
Life

Ο Λέων κι άλλα 4: Τα ζώδια που διαλέγουν τις πιο υπερπαραγωγές στολές για τις Απόκριες

06.02.2026
Πώς η Hailey Bieber κατάφερε να ταιρίαξει το lip combo με το μανικιούρ της
Beauty

Πώς η Hailey Bieber κατάφερε να ταιρίαξει το lip combo με το μανικιούρ της

06.02.2026
Τα 4 shoe trends που θα φοράς ξανά και ξανά στο γραφείο
Fashion

Τα 4 shoe trends που θα φοράς ξανά και ξανά στο γραφείο

06.02.2026
Πώς θα φτιάξεις το πιο νόστιμο σπεντζοφάι
Food

Πώς θα φτιάξεις το πιο νόστιμο σπεντζοφάι

06.02.2026
Η Margot Robbie φέρνει στο σήμερα δημιουργία του John Galliano από το 1992
Fashion

Η Margot Robbie φέρνει στο σήμερα δημιουργία του John Galliano από το 1992

06.02.2026
4 ιδέες για να αναβαθμίσεις το γαλλικό μανικιούρ σου
Beauty

4 ιδέες για να αναβαθμίσεις το γαλλικό μανικιούρ σου

06.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Ο νέος, ισχυρός Όμιλος Wide Media Group: Ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιφερειακό κανάλι, ραδιοφωνικοί σταθμοί , web TV και …Αστέρας Τρίπολης!

Ο νέος, ισχυρός Όμιλος Wide Media Group: Ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιφερειακό κανάλι, ραδιοφωνικοί σταθμοί , web TV και …Αστέρας Τρίπολης!

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Τα «μάτια» των μυστικών υπηρεσιών στο Αιγαίο – Απόβαση της Europol στα νησιά για τον κίνδυνο τζιχαντιστών

Τα «μάτια» των μυστικών υπηρεσιών στο Αιγαίο – Απόβαση της Europol στα νησιά για τον κίνδυνο τζιχαντιστών

Δικαστικό «μπλόκο» στα δημοτικά τέλη: Αντισυνταγματική η διεκδίκηση οφειλών σε βάθος 20ετίας – Τέλος στον αιφνιδιασμό των πολιτών

Δικαστικό «μπλόκο» στα δημοτικά τέλη: Αντισυνταγματική η διεκδίκηση οφειλών σε βάθος 20ετίας – Τέλος στον αιφνιδιασμό των πολιτών

SOS από τους Πνευμονολόγους: Ο «αόρατος εχθρός» που απειλεί τους πνεύμονες – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το εμβόλιο που σώζει ζωές

SOS από τους Πνευμονολόγους: Ο «αόρατος εχθρός» που απειλεί τους πνεύμονες – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το εμβόλιο που σώζει ζωές