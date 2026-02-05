Σχέσεις 05.02.2026

Boyfriend Exam: Η νέα μέθοδος για να τεστάρεις αν ο σύντροφός σου είναι πιστός

Το «boyfriend exam» δείχνει ότι η ικανότητα λογικής και το pattern spotting συνδέονται με αφοσίωση, λιγότερη ζήλια και καλύτερη επικοινωνία στις σχέσεις
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στις μέρες μας, το να ξεκινήσεις σχέση με έναν άντρα μοιάζει συχνά σαν ένα παιχνίδι υψηλού ρίσκου. Από τα οικονομικά μέχρι τον κοινωνικό σου κύκλο, ακόμη και η καρδιά και η αξιοπρέπειά σου μπορεί να μπουν σε δοκιμασία. Γι’ αυτό είναι πιο σημαντικό από ποτέ να γνωρίζεις τι ζητάς σε ένα ταίρι και τι σίγουρα δεν ψάχνεις.

Ευτυχώς, η επιστήμη αρχίζει να ασχολείται σοβαρά με τα ζητήματα της καρδιάς. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Oakland εξέτασαν 202 άντρες που βρίσκονταν σε σχέση τουλάχιστον έξι μήνες, με στόχο να ανακαλύψουν ποιοι έχουν τα εχέγγυα να διατηρήσουν μια μακροχρόνια σχέση.

pexels.com

Διάβασε επίσης: Explorationship: Η νέα μορφή σχέσης που όλοι μπερδεύονται να ονομάσουν

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει ένας τύπος νοημοσύνης που φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο: η ικανότητα ρευστής λογικής, δηλαδή η δεξιότητα να εντοπίζεις μοτίβα και να ολοκληρώνεις ακολουθίες. Στο «boyfriend exam», ένα παράδειγμα ερώτησης ήταν: Τι ακολουθεί στην ακολουθία DW, F6, H8; Όσοι άντρες είχαν υψηλότερες επιδόσεις σε αυτά τα τεστ φάνηκε να είναι πιο πιστοί, να μην εκδηλώνουν ζήλια ή ελεγκτική συμπεριφορά και να δείχνουν μεγαλύτερη αφοσίωση στη σχέση τους. Παράλληλα, ανέφεραν λιγότερα προβλήματα στύσης και λιγότερα ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά, ενώ η ικανότητά τους να εντοπίζουν μοτίβα συνδεόταν και με καλύτερη επικοινωνία, κοινά ενδιαφέροντα και βαθύτερη σύνδεση με τη σύντροφό τους.


Παρόλα αυτά, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η μελέτη είναι συσχετιστική και δεν αποδεικνύει αιτιότητα. Το δείγμα των 202 ανδρών είναι μικρό, ενώ τα δεδομένα βασίζονται στην ειλικρίνεια των συμμετεχόντων. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πόσο «αληθινά» δήλωσαν τα προβλήματα αφοσίωσης ή στύσης, ούτε αν τα αποτελέσματα θα γενικεύονταν σε μεγαλύτερο πληθυσμό.

unsplash.com

Η νοημοσύνη σίγουρα βοηθά, αλλά δεν είναι το παν. Πολλοί υποστηρίζουν ότι η συναισθηματική νοημοσύνη, η ικανότητα να κατανοείς τις ανάγκες του συντρόφου σου, να λύνεις προβλήματα και να αναλαμβάνεις ευθύνες παραμένει θεμέλιο για μια σταθερή και υγιή σχέση. Ένα ακόμα ζήτημα που θίγεται είναι το λεγόμενο «χάσμα νοημοσύνης». Όταν ο άντρας είναι πιο έξυπνος, θεωρείται φυσιολογικό, ενώ όταν η γυναίκα είναι η πιο ικανή πνευματικά, η κοινωνία συχνά το αντιλαμβάνεται ως πρόβλημα. Σύμφωνα με την ψυχολόγο Eve Stanway, αυτό συνδέεται με κοινωνικούς ρόλους και ανασφάλειες: «Πολλοί άντρες μαθαίνουν να συνδέουν την αξία τους με τον ρόλο του παρόχου ή του προστάτη. Όταν η σύντροφός τους φαίνεται πιο έξυπνη, ενεργοποιούνται φόβοι ανεπάρκειας ή απόρριψης».

unsplash.com

Η Stanway υπογραμμίζει ότι οι σχέσεις λειτουργούν καλύτερα όταν και οι δύο νιώθουν ίσοι: «Όταν μια γυναίκα χαμηλώνει το φως της για να προστατεύσει τον εγωισμό του συντρόφου της, η σχέση παύει να είναι ισότιμη. Το πρώτο βήμα είναι η συζήτηση. Η υγιής αγάπη αποδέχεται τη διαφορετικότητα, αντί να την τιμωρεί». Με άλλα λόγια, η διαφορά δεν είναι εμπόδιο, αξίζει να τη γιορτάζετε. Και αν ο σύντροφός σου περνάει το «boyfriend test», αυτό μόνο ένα καλό σημάδι μπορεί να είναι.

Κεντρική φωτογραφία: pexels.com

Διάβασε επίσης: Είσαι single; 5 λόγοι να νιώθεις πραγματικά ευτυχισμένη

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Boyfriend Exam σχέσεις
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Νίκος Μουτσινάς: Η απάντηση στα σενάρια της τηλεοπτικής του επιστροφής

Νίκος Μουτσινάς: Η απάντηση στα σενάρια της τηλεοπτικής του επιστροφής

05.02.2026
Επόμενο
The Trial: Το νέο ντοκιμαντέρ για τη δίκη του Michael Jackson το 2005 μέσα από αδημοσίευτο υλικό

The Trial: Το νέο ντοκιμαντέρ για τη δίκη του Michael Jackson το 2005 μέσα από αδημοσίευτο υλικό

05.02.2026

Δες επίσης

3 συνταγές για αξιοποίηση της κρέμας γάλακτος που περίσσεψε
Food

3 συνταγές για αξιοποίηση της κρέμας γάλακτος που περίσσεψε

05.02.2026
Αυτό είναι το νέο fitness trend που καίει 100 θερμίδες σε 2 μόλις λεπτά
Fitness

Αυτό είναι το νέο fitness trend που καίει 100 θερμίδες σε 2 μόλις λεπτά

05.02.2026
Η Zendaya πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια Louis Vuitton για την εμβληματική Speedy Bag
Fashion

Η Zendaya πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια Louis Vuitton για την εμβληματική Speedy Bag

05.02.2026
Πόση καφεΐνη περιέχει το Matcha; Μάθε πριν πιείς το επόμενο ποτήρι
Life

Πόση καφεΐνη περιέχει το Matcha; Μάθε πριν πιείς το επόμενο ποτήρι

05.02.2026
Τραπέζι Τσικνοπέμπτης: Τι να φας ανάλογα με το ζώδιο σου
Life

Τραπέζι Τσικνοπέμπτης: Τι να φας ανάλογα με το ζώδιο σου

05.02.2026
Ο Pieter Mulier γίνεται ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου Versace
Fashion

Ο Pieter Mulier γίνεται ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου Versace

05.02.2026
Τα 5 διακοσμητικά λάθη που κάνουν το σπίτι σου να φαίνεται παλιό
Life

Τα 5 διακοσμητικά λάθη που κάνουν το σπίτι σου να φαίνεται παλιό

05.02.2026
Celia Kritharioti SS26: Kινηματογραφική ωδή στο Old Hollywood
Fashion

Celia Kritharioti SS26: Kινηματογραφική ωδή στο Old Hollywood

05.02.2026
Έπαθες εμμονή με το Bridgerton; Τότε πρέπει να δοκιμάσεις αυτά τα 4 χτενίσματα
Beauty

Έπαθες εμμονή με το Bridgerton; Τότε πρέπει να δοκιμάσεις αυτά τα 4 χτενίσματα

05.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Ο νέος, ισχυρός Όμιλος Wide Media Group: Ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιφερειακό κανάλι, ραδιοφωνικοί σταθμοί , web TV και …Αστέρας Τρίπολης!

Ο νέος, ισχυρός Όμιλος Wide Media Group: Ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιφερειακό κανάλι, ραδιοφωνικοί σταθμοί , web TV και …Αστέρας Τρίπολης!

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Τα «μάτια» των μυστικών υπηρεσιών στο Αιγαίο – Απόβαση της Europol στα νησιά για τον κίνδυνο τζιχαντιστών

Τα «μάτια» των μυστικών υπηρεσιών στο Αιγαίο – Απόβαση της Europol στα νησιά για τον κίνδυνο τζιχαντιστών

Δικαστικό «μπλόκο» στα δημοτικά τέλη: Αντισυνταγματική η διεκδίκηση οφειλών σε βάθος 20ετίας – Τέλος στον αιφνιδιασμό των πολιτών

Δικαστικό «μπλόκο» στα δημοτικά τέλη: Αντισυνταγματική η διεκδίκηση οφειλών σε βάθος 20ετίας – Τέλος στον αιφνιδιασμό των πολιτών

SOS από τους Πνευμονολόγους: Ο «αόρατος εχθρός» που απειλεί τους πνεύμονες – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το εμβόλιο που σώζει ζωές

SOS από τους Πνευμονολόγους: Ο «αόρατος εχθρός» που απειλεί τους πνεύμονες – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το εμβόλιο που σώζει ζωές