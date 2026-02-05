Boyfriend Exam: Η νέα μέθοδος για να τεστάρεις αν ο σύντροφός σου είναι πιστός

Στις μέρες μας, το να ξεκινήσεις σχέση με έναν άντρα μοιάζει συχνά σαν ένα παιχνίδι υψηλού ρίσκου. Από τα οικονομικά μέχρι τον κοινωνικό σου κύκλο, ακόμη και η καρδιά και η αξιοπρέπειά σου μπορεί να μπουν σε δοκιμασία. Γι’ αυτό είναι πιο σημαντικό από ποτέ να γνωρίζεις τι ζητάς σε ένα ταίρι και τι σίγουρα δεν ψάχνεις.

Ευτυχώς, η επιστήμη αρχίζει να ασχολείται σοβαρά με τα ζητήματα της καρδιάς. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Oakland εξέτασαν 202 άντρες που βρίσκονταν σε σχέση τουλάχιστον έξι μήνες, με στόχο να ανακαλύψουν ποιοι έχουν τα εχέγγυα να διατηρήσουν μια μακροχρόνια σχέση.

Διάβασε επίσης: Explorationship: Η νέα μορφή σχέσης που όλοι μπερδεύονται να ονομάσουν

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει ένας τύπος νοημοσύνης που φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο: η ικανότητα ρευστής λογικής, δηλαδή η δεξιότητα να εντοπίζεις μοτίβα και να ολοκληρώνεις ακολουθίες. Στο «boyfriend exam», ένα παράδειγμα ερώτησης ήταν: Τι ακολουθεί στην ακολουθία DW, F6, H8; Όσοι άντρες είχαν υψηλότερες επιδόσεις σε αυτά τα τεστ φάνηκε να είναι πιο πιστοί, να μην εκδηλώνουν ζήλια ή ελεγκτική συμπεριφορά και να δείχνουν μεγαλύτερη αφοσίωση στη σχέση τους. Παράλληλα, ανέφεραν λιγότερα προβλήματα στύσης και λιγότερα ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά, ενώ η ικανότητά τους να εντοπίζουν μοτίβα συνδεόταν και με καλύτερη επικοινωνία, κοινά ενδιαφέροντα και βαθύτερη σύνδεση με τη σύντροφό τους.





Παρόλα αυτά, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η μελέτη είναι συσχετιστική και δεν αποδεικνύει αιτιότητα. Το δείγμα των 202 ανδρών είναι μικρό, ενώ τα δεδομένα βασίζονται στην ειλικρίνεια των συμμετεχόντων. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πόσο «αληθινά» δήλωσαν τα προβλήματα αφοσίωσης ή στύσης, ούτε αν τα αποτελέσματα θα γενικεύονταν σε μεγαλύτερο πληθυσμό.

Η νοημοσύνη σίγουρα βοηθά, αλλά δεν είναι το παν. Πολλοί υποστηρίζουν ότι η συναισθηματική νοημοσύνη, η ικανότητα να κατανοείς τις ανάγκες του συντρόφου σου, να λύνεις προβλήματα και να αναλαμβάνεις ευθύνες παραμένει θεμέλιο για μια σταθερή και υγιή σχέση. Ένα ακόμα ζήτημα που θίγεται είναι το λεγόμενο «χάσμα νοημοσύνης». Όταν ο άντρας είναι πιο έξυπνος, θεωρείται φυσιολογικό, ενώ όταν η γυναίκα είναι η πιο ικανή πνευματικά, η κοινωνία συχνά το αντιλαμβάνεται ως πρόβλημα. Σύμφωνα με την ψυχολόγο Eve Stanway, αυτό συνδέεται με κοινωνικούς ρόλους και ανασφάλειες: «Πολλοί άντρες μαθαίνουν να συνδέουν την αξία τους με τον ρόλο του παρόχου ή του προστάτη. Όταν η σύντροφός τους φαίνεται πιο έξυπνη, ενεργοποιούνται φόβοι ανεπάρκειας ή απόρριψης».

Η Stanway υπογραμμίζει ότι οι σχέσεις λειτουργούν καλύτερα όταν και οι δύο νιώθουν ίσοι: «Όταν μια γυναίκα χαμηλώνει το φως της για να προστατεύσει τον εγωισμό του συντρόφου της, η σχέση παύει να είναι ισότιμη. Το πρώτο βήμα είναι η συζήτηση. Η υγιής αγάπη αποδέχεται τη διαφορετικότητα, αντί να την τιμωρεί». Με άλλα λόγια, η διαφορά δεν είναι εμπόδιο, αξίζει να τη γιορτάζετε. Και αν ο σύντροφός σου περνάει το «boyfriend test», αυτό μόνο ένα καλό σημάδι μπορεί να είναι.

Κεντρική φωτογραφία: pexels.com

Διάβασε επίσης: Είσαι single; 5 λόγοι να νιώθεις πραγματικά ευτυχισμένη

Δες κι αυτό…