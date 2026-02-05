Ο Nelson Peltz μιλά για πρώτη φορά για τη διαμάχη της Nicola με την οικογένεια Beckham

Ο Nelson Peltz σπάει τη σιωπή του για την ένταση μεταξύ της Nicola Peltz και των Beckham, εκφράζοντας στήριξη στον γάμο της κόρης του

Ο Nelson Peltz εμφανίστηκε δημόσια για πρώτη φορά εν μέσω της συνεχιζόμενης έντασης μεταξύ της κόρης του, Nicola, και της οικογένειας Beckham. Η δημόσια τοποθέτηση του 83χρονου δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία έγινε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης WSJ Invest Live την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου.

Η διαμάχη κλιμακώθηκε μετά τις αποκαλυπτικές αναρτήσεις του γαμπρού του, Brooklyn Beckham, ο οποίος κατηγόρησε τους γονείς του για προσπάθεια υπονόμευσης του γάμου του με τη Nicola τον Απρίλιο του 2022, επιβεβαιώνοντας τη ρήξη του με τον David και τη Victoria Beckham.

Διάβασε επίσης: Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου: Συγκινεί η Kate Middleton με το μήνυμά της

Όταν η δημοσιογράφος Lauren Thomas της Wall Street Journal έθεσε το θέμα, συνδέοντας την εμπειρία του Peltz από «διαπραγματεύσεις υψηλού ρίσκου υπό τα φώτα της δημοσιότητας» με τη δημόσια προσοχή που δέχεται η Nicola, εκείνος απάντησε με χιούμορ: «Η οικογένειά μου έχει βρεθεί τελευταία στον Τύπο; Δεν το είχα προσέξει καθόλου».

Σε ερώτηση για τυχόν συμβουλές προς την οικογένειά του για το πώς να διαχειρίζεται τέτοιες καταστάσεις, ο Peltz είπε: «Ναι. Η συμβουλή μου είναι να μείνετε μακριά από τον Τύπο. Τι καλό έκανε όλο αυτό;». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Η κόρη μου και οι Beckham είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Δεν είναι θέμα για να αναλυθεί εδώ σήμερα, αλλά θα σας πω ότι η κόρη μου είναι εξαιρετική, ο γαμπρός μου Brooklyn είναι εξαιρετικός και ανυπομονώ να έχουν έναν μακρύ και ευτυχισμένο γάμο».

Ο Nelson Peltz και η σύζυγός του, Claudia Heffner Peltz, έχουν συνολικά οκτώ παιδιά, μεταξύ αυτών και τη Nicola. Ο Peltz είχε αποφύγει να σχολιάσει δημόσια τη διαμάχη από τότε που ο Brooklyn δημοσίευσε στο Instagram μια σειρά από δηλώσεις, κατηγορώντας τους γονείς του για προσπάθεια υπονόμευσης του γάμου του.

Στις 19 Ιανουαρίου, ο 26χρονος Brooklyn έγραψε: «Έμεινα σιωπηλός για χρόνια και έκανα κάθε δυνατή προσπάθεια να κρατήσω αυτά τα θέματα ιδιωτικά. Δυστυχώς, οι γονείς μου και η ομάδα τους συνέχισαν να απευθύνονται στον Τύπο, αφήνοντάς μου καμία άλλη επιλογή από το να μιλήσω ο ίδιος». Ο ίδιος πρόσθεσε: «Δεν θέλω να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου. Δεν με ελέγχει κανείς, απλώς υπερασπίζομαι τον εαυτό μου για πρώτη φορά στη ζωή μου».

Πηγές με γνώση της κατάστασης ανέφεραν στο People ότι οι David και Victoria Beckham έχουν ζητήσει επανειλημμένα από τον Brooklyn και τη Nicola να συναντηθούν και να μιλήσουν, ώστε να προχωρήσουν μπροστά. Η ίδια πηγή τόνισε ότι ο David αγαπά τα παιδιά του, Brooklyn, Romeo (23), Cruz (20) και Harper (14), και ότι είναι πάντα δίπλα τους. Άλλη πηγή είχε δηλώσει ότι η σχέση δεν είναι πέρα από κάθε αποκατάσταση, αλλά η οικογένεια είναι πληγωμένη και απογοητευμένη που ο Brooklyn πλέον δεν συμμετέχει στην οικογενειακή ζωή.

Παρά τη δημόσια ένταση, οι πληροφορίες δείχνουν ότι ο Brooklyn και η Nicola έχουν διατηρήσει επαφές με την οικογένεια Peltz και έχουν φωτογραφηθεί αρκετές φορές μαζί τους το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα, ο Nelson Peltz είχε ήδη δείξει στήριξη στη σχέση τους τον Αύγουστο, όταν είχε αναλάβει τον ρόλο του λειτουργού στην τελετή ανανέωσης των όρκων τους, κατά την οποία η Nicola φόρεσε ξανά το νυφικό της μητέρας της.

Διάβασε επίσης: Η Sharon Osbourne σκέφτεται να θέσει υποψηφιότητα για δήμαρχος

Δες κι αυτό…