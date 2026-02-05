Mad steilto
Mad steilto
Fashion 05.02.2026

Γιατί τα cuffed jeans είναι ξανά το απόλυτο fashion trend

Το cuffed jean κάνει δυναμικό comeback στο street style, δίνοντας νέα αισθητική στο denim μέσα από το απλό styling
Μαρία Χατζηγιάννη

Ορισμένες τάσεις επιστρέφουν αθόρυβα, σχεδόν υπόγεια, μέχρι που μια μέρα συνειδητοποιείς ότι είναι παντού. Το cuffed jean ανήκει ακριβώς σε αυτή την κατηγορία. Από τις πρώτες street style εμφανίσεις μέχρι τις πιο προσεγμένες καθημερινές εμφανίσεις, το γυρισμένο τελείωμα στο τζιν έχει ξαναβρεί τη θέση του στη σύγχρονη γκαρνταρόμπα.

Αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει αυτή τη φορά είναι ο τρόπος που φοριέται, δηλαδή ανεπιτήδευτα αλλά με πρόθεση. Δεν μοιάζει με throwback, ούτε με πείραμα. Αντίθετα, δείχνει σαν μια μικρή στιλιστική λεπτομέρεια που αλλάζει ολόκληρη την ισορροπία ενός outfit,  ειδικά όταν συνδυάζεται με μποτάκια με τακούνι.

cuffed_jeans
https://www.instagram.com/alexachung/

Διάβασε επίσης: Τα 3 sneakers trends που φορούν οι fashionistas της Νέας Υόρκης

Το cuffed jean επιστρέφει όχι ως μια απλή πρακτική λύση, αλλά ως μια ξεκάθαρη στιλιστική δήλωση. Το γυρισμένο τελείωμα δίνει χαρακτήρα στο denim, δημιουργεί ένα πιο «καθαρό» αποτέλεσμα στο πόδι και κατευθύνει το βλέμμα χαμηλά, αναδεικνύοντας τη σιλουέτα με τρόπο διακριτικό. Είναι αυτή η μικρή λεπτομέρεια που κάνει ακόμα και το πιο χαλαρό outfit να δείχνει πιο προσεγμένο, χωρίς να χάνει την ανεπιτήδευτη αίσθησή του.

Η δυναμική του look ολοκληρώνεται με την επιστροφή των ankle boots με τακούνι στην καθημερινότητα. Το structured στοιχείο του παπουτσιού έρχεται σε ισορροπία με το casual ύφος του τζιν, δημιουργώντας ένα σύνολο που μοιάζει αυθόρμητο αλλά ταυτόχρονα σκόπιμο. Το αποτέλεσμα κινείται με άνεση από το πρωί μέχρι το βράδυ και αποπνέει μια σύγχρονη κομψότητα που δεν βασίζεται στην υπερβολή.

cuffed_jeans
https://www.instagram.com/annelauremais/

Αυτό που κάνει την τάση ακόμα πιο ενδιαφέρουσα είναι η ευκολία με την οποία προσαρμόζεται σε διαφορετικά στιλ και fashion σκηνές. Από minimal εμφανίσεις μέχρι πιο edgy συνδυασμούς, το cuffed jean εμφανίζεται σε πόλεις με εντελώς διαφορετική αισθητική, λειτουργώντας ως κοινός παρονομαστής που αφήνει χώρο για προσωπική έκφραση. Δεν επιβάλλει συγκεκριμένους κανόνες, αλλά ενσωματώνεται φυσικά σε κάθε γκαρνταρόμπα.

Ίσως, τελικά, το πιο δυνατό του στοιχείο να είναι ότι δεν απαιτεί απαραίτητα κάτι καινούριο. Το cuffed jean λειτουργεί περισσότερο ως μια έξυπνη styling επιλογή παρά ως αγορά, αποδεικνύοντας πως μερικές φορές η ανανέωση της εικόνας μας ξεκινά από όσα υπάρχουν ήδη στην ντουλάπα.

Marks & Spencers

marksspencers

H&M

jean_panteloni

Pull&Bear

ONLY

only_jean

Διάβασε επίσης: Τα αξεσουάρ που θα αναβαθμίσουν κάθε βαρετό outfit του χειμώνα

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Fashion fashion trends
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Αντιηρωίδα: Σοκαρίστικό ντοκιμαντέρ με τη ζωή της Courtney Love

Αντιηρωίδα: Σοκαρίστικό ντοκιμαντέρ με τη ζωή της Courtney Love

05.02.2026
Επόμενο
Release Athens 2026: Baxter Dury & Anna Von Hausswolff μαζί με Nick Cave & the Bad Seeds

Release Athens 2026: Baxter Dury & Anna Von Hausswolff μαζί με Nick Cave & the Bad Seeds

05.02.2026

Δες επίσης

Ο λόγος που τα μαλλιά δείχνουν πιο άτονα μόλις πέσει η θερμοκρασία
Beauty

Ο λόγος που τα μαλλιά δείχνουν πιο άτονα μόλις πέσει η θερμοκρασία

05.02.2026
Γυμνάζεσαι χωρίς να βλέπεις αποτέλεσμα στον καθρέφτη; Τι φταίει πραγματικά
Fitness

Γυμνάζεσαι χωρίς να βλέπεις αποτέλεσμα στον καθρέφτη; Τι φταίει πραγματικά

05.02.2026
Πες μου το ζώδιό σου να σου πω ποιος χαρακτήρας του Bridgerton είσαι
Life

Πες μου το ζώδιό σου να σου πω ποιος χαρακτήρας του Bridgerton είσαι

05.02.2026
Έκοψες ξαφνικά τον καφέ; Δες τι θα συμβεί στον εγκέφαλό σου
Life

Έκοψες ξαφνικά τον καφέ; Δες τι θα συμβεί στον εγκέφαλό σου

04.02.2026
Το μυστικό των ζαχαροπλαστών: Πώς να κάνεις το έτοιμο κέικ να μοιάζει σπιτικό με 1 απλή κίνηση
Food

Το μυστικό των ζαχαροπλαστών: Πώς να κάνεις το έτοιμο κέικ να μοιάζει σπιτικό με 1 απλή κίνηση

04.02.2026
5 πράγματα που σίγουρα δεν καθαρίζεις όσο πρέπει
Life

5 πράγματα που σίγουρα δεν καθαρίζεις όσο πρέπει

04.02.2026
Ο άγνωστος ρόλος του εντερικού μικροβιώματος στην αύξηση βάρους
Life

Ο άγνωστος ρόλος του εντερικού μικροβιώματος στην αύξηση βάρους

04.02.2026
Explorationship: Η νέα μορφή σχέσης που όλοι μπερδεύονται να ονομάσουν
Life

Explorationship: Η νέα μορφή σχέσης που όλοι μπερδεύονται να ονομάσουν

04.02.2026
Πώς να κάνεις την αποθήκευση των ποτών μέρος της διακόσμησης του σπίτιου σου
Life

Πώς να κάνεις την αποθήκευση των ποτών μέρος της διακόσμησης του σπίτιου σου

04.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Ο νέος, ισχυρός Όμιλος Wide Media Group: Ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιφερειακό κανάλι, ραδιοφωνικοί σταθμοί , web TV και …Αστέρας Τρίπολης!

Ο νέος, ισχυρός Όμιλος Wide Media Group: Ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιφερειακό κανάλι, ραδιοφωνικοί σταθμοί , web TV και …Αστέρας Τρίπολης!

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Τα «μάτια» των μυστικών υπηρεσιών στο Αιγαίο – Απόβαση της Europol στα νησιά για τον κίνδυνο τζιχαντιστών

Τα «μάτια» των μυστικών υπηρεσιών στο Αιγαίο – Απόβαση της Europol στα νησιά για τον κίνδυνο τζιχαντιστών

Εθνικό Απολυτήριο: «Κλείδωσε» η μεγάλη μεταρρύθμιση στη σύσκεψη στο Μαξίμου

Εθνικό Απολυτήριο: «Κλείδωσε» η μεγάλη μεταρρύθμιση στη σύσκεψη στο Μαξίμου

Στις Συμπληγάδες της αντιπαράθεσης Τραμπ – Ευρώπης η Αθήνα

Στις Συμπληγάδες της αντιπαράθεσης Τραμπ – Ευρώπης η Αθήνα