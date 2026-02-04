Mad steilto
Fashion 04.02.2026

Τα 3 sneakers trends που φορούν οι fashionistas της Νέας Υόρκης

sneakers (6)
Οι κορυφαίες τάσεις στα sneakers που φορούν τώρα τα fashion girls είναι άνετες και έτοιμες να αναβαθμίσουν κάθε outfit
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Νέα Υόρκη παραμένει η καρδιά της παγκόσμιας μόδας, με τα flagship καταστήματα, τις βραδιές gala και τις εβδομάδες μόδας να καθορίζουν τις τάσεις πριν καν φτάσουν στις υπόλοιπες πόλεις. Το στυλ της πόλης δεν είναι απλώς θέμα γούστου, αλλά και πρακτικότητας. Η ζωή ανάμεσα σε ατελείωτες σκάλες του μετρό απαιτεί άνετα παπούτσια. Και έτσι γεννιούνται τα sneakers που δεν θυσιάζουν την κομψότητα για την άνεση.

Από μια σύντομη βόλτα στους δρόμους της Νέας Υόρκης καταλαβαίνεις αμέσως ποιες τάσεις κυριαρχούν. Σατέν sneakers που φλερτάρουν με το ρομαντισμό, λεπτές και ελαφριές σιλουέτες που ταιριάζουν με κάθε outfit, και sneakers σε έντονα χρώματα που δίνουν ζωή ακόμη και στο πιο μουντό look. Είναι αυτά τα παπούτσια που οι fashionistas της πόλης προτιμούν φέτος και που κάθε fashion lover θέλει στη συλλογή του.\

sneakers
https://www.instagram.com/aimeesong/

Διάβασε επίσης: Φοράς μόνο ουδέτερους τόνους; Αυτά είναι τα χρώματα που θα λατρέψεις το 2026

1. Satin sneakers

Τα σατέν sneakers είναι το πιο ρομαντικό trend της σεζόν, προσθέτοντας μια παιχνιδιάρικη και κομψή διάσταση σε κάθε look. Από τζιν και casual φορέματα μέχρι χειμωνιάτικα παλτό, η απαλή υφή του σατέν δημιουργεί έναν διακριτικό ρομαντισμό, ενώ οι λεπτομέρειες όπως φιόγκοι και ραφές κάνουν κάθε ζευγάρι μοναδικό. Είναι η ιδανική επιλογή για όσες θέλουν άνεση χωρίς να θυσιάσουν το στυλ.

saten_papoutsia
https://www.instagram.com/emilisindlev/

2. Λεπτές γραμμές

Οι λεπτές και ελαφριές σιλουέτες επιστρέφουν δυναμικά, αφήνοντας πίσω τα bulky sneakers. Από δέρμα και καστόρι μέχρι cotton-canvas, αυτά τα sneakers συνδυάζουν κομψότητα και πρακτικότητα. Είναι ευέλικτα και άνετα, ιδανικά για καθημερινά outfits ή city looks που απαιτούν άνεση χωρίς να χάνεται η στυλιστική αξία.

sneakers
https://www.instagram.com/aimeesong/

3. Έντονα χρώματα

Τα sneakers σε έντονα χρώματα, όπως κόκκινο ή κίτρινο, δίνουν ζωή σε κάθε σύνολο και κάνουν το outfit να δείχνει σκόπιμο και προσεγμένο. Είναι η επιλογή που τραβάει τα βλέμματα, προσθέτει παιχνιδιάρικη διάθεση και αναβαθμίζει ακόμα και τις πιο minimal εμφανίσεις. Το χρώμα γίνεται το βασικό στοιχείο που ολοκληρώνει το street style με αυτοπεποίθηση.

ballerina_sneakers
https://www.instagram.com/tashimrod/?hl=el

Διάβασε επίσης: Δερμάτινη φούστα με χρώμα: To fashion item που θα φοράς όλον τον χρόνο

Δες κι αυτό…

