Mad Bubble
Mad Bubble
Διακόσμηση 03.02.2026

Οι πιο hot τάσεις στις ταπετσαρίες για το 2026

Το 2026 η ταπετσαρία γίνεται το διακοσμητικό «κλειδί» για κάθε σπίτι, φέρνοντας χρώμα, υφές και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά
Μαρία Χατζηγιάννη

Η διακόσμηση το 2026 φαίνεται να αγαπάει τις τολμηρές επιλογές στους τοίχους. Είτε προτιμάς minimal είτε maximal στυλ, η ταπετσαρία κερδίζει έδαφος, φέρνοντας χρώμα, μοτίβα και υφές που ξεχωρίζουν. Δεν περιορίζεται πια μόνο στους παραδοσιακούς τοίχους, αλλά εμφανίζεται σε απρόσμενα σημεία, όπως οροφές και ντουλάπια, προσθέτοντας προσωπικότητα και βάθος σε κάθε χώρο.

Οι designers προτείνουν να βλέπουμε την ταπετσαρία σαν ένα εργαλείο δημιουργίας ατμόσφαιρας. Ένα στοιχείο που μπορεί να αναδείξει τη λεπτομέρεια, να προσθέσει ζεστασιά ή να μεταμορφώσει έναν ολόκληρο χώρο χωρίς υπερβολές. Οι τάσεις του 2026 δείχνουν ότι η τολμηρή, αλλά μελετημένη χρήση της μπορεί να κάνει τη διαφορά, ανεξάρτητα από το στυλ που επιλέγεις.

tapetsaria
www.pexels.com

Διάβασε επίσης: Το Pattern Drenching είναι η πιο δυνατή τάση διακόσμησης για το 2026 – Πώς να το εφαρμόσεις

1. Απρόσμενες χρήσεις

Δεν χρειάζεται να καλύψεις όλους τους τοίχους για να εντυπωσιάσεις. Οι ταπετσαρίες σε μικρές δόσεις, σε οροφές ή βιβλιοθήκες, δημιουργούν το ίδιο ισχυρό αποτέλεσμα. Ένα πλαίσιο ή ένα πάνελ μπορεί να μετατρέψει την ταπετσαρία σε διακοσμητικό έργο τέχνης, όχι απλά σε τοίχο.

tapetsaria
https://www.pexels.com/

2. Ντουλάπια και εντοιχισμένα στοιχεία

Η ταπετσαρία μέσα σε ντουλάπια ή εντοιχισμένα στοιχεία δίνει χρώμα και υφή χωρίς να καταλαμβάνει τον υπόλοιπο χώρο. Μια floral ή γεωμετρική εκδοχή μπορεί να αναβαθμίσει το σαλόνι ή το γραφείο, προσθέτοντας έναν απρόσμενο τόνο κομψότητας.

3. Οροφές ως «πέμπτοι τοίχοι»

Οι οροφές είναι η απόλυτη ευκαιρία για drama και ενδιαφέροντα σημεία στο σπίτι. Η χρήση ταπετσαρίας στο πάνω μέρος του δωματίου εξασφαλίζει ότι κάθε γωνία του χώρου έχει σημασία, δημιουργώντας έναν ολοκληρωμένο και μελετημένο σχεδιασμό.

tapetsaria
https://www.frazierspringfield.com/

4. Tweed και υφασμάτινα μοτίβα

Η ταπετσαρία με μοτίβα τύπου tweed φέρνει ζεστασιά και αίσθηση οικειότητας, χωρίς να απαιτεί έντονα χρώματα. Ιδανική για υπνοδωμάτια, γραφεία ή powder rooms, προσδίδει κομψότητα και ησυχία στον χώρο, σαν να είναι ύφασμα τοποθετημένο στους τοίχους.

tapetsaria
https://www.margaret-rose.com/

5. Συντονισμένες λεπτομέρειες

Το 2026 οι ταπετσαρίες συνδυάζονται με βαμμένες λεπτομέρειες σε τόνους που συντονίζονται με το μοτίβο, δημιουργώντας εντυπωσιακές γωνιές και «μαγικά» σημεία στο σπίτι. Από παιδικά δωμάτια μέχρι loft, ο συνδυασμός μοτίβου και trim δίνει ζωντάνια και χαρακτήρα.

https://www.pexels.com/

Διάβασε επίσης: Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

διακόσμηση σπίτι ταπετσαρίες
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Γιάννης Κονδράρος μιλά στο Talk to MAD για το Liberty Guide Dogs

Ο Γιάννης Κονδράρος μιλά στο Talk to MAD για το Liberty Guide Dogs

03.02.2026
Επόμενο
Είσαι single; 5 λόγοι να νιώθεις πραγματικά ευτυχισμένη

Είσαι single; 5 λόγοι να νιώθεις πραγματικά ευτυχισμένη

03.02.2026

Δες επίσης

Δες τι θα συμβεί στο σώμα σου αν κάνεις κάθε μέρα σανίδα
Fitness

Δες τι θα συμβεί στο σώμα σου αν κάνεις κάθε μέρα σανίδα

03.02.2026
Είσαι single; 5 λόγοι να νιώθεις πραγματικά ευτυχισμένη
Life

Είσαι single; 5 λόγοι να νιώθεις πραγματικά ευτυχισμένη

03.02.2026
6 λάθη διακόσμησης που σαμποτάρουν την αισθητική του σπιτιού σου
Life

6 λάθη διακόσμησης που σαμποτάρουν την αισθητική του σπιτιού σου

03.02.2026
Το μυστικό για να κρατάς πάντα φρέσκο το σέλερι στο ψυγείο
Life

Το μυστικό για να κρατάς πάντα φρέσκο το σέλερι στο ψυγείο

03.02.2026
Ένας δύσκολος κύκλος κλείνει για 3 ζώδια μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου
Life

Ένας δύσκολος κύκλος κλείνει για 3 ζώδια μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου

03.02.2026
6 δραστηριότητες που αυξάνουν φυσικά τη διάθεσή σου
Life

6 δραστηριότητες που αυξάνουν φυσικά τη διάθεσή σου

03.02.2026
8 καρναβάλια εντός και εκτός Ελλάδας που αξίζει να ζήσεις τουλάχιστον μία φορά
Life

8 καρναβάλια εντός και εκτός Ελλάδας που αξίζει να ζήσεις τουλάχιστον μία φορά

03.02.2026
Το ρόφημα που οι γιατροί συστήνουν πάντα όταν είσαι άρρωστος
Life

Το ρόφημα που οι γιατροί συστήνουν πάντα όταν είσαι άρρωστος

03.02.2026
Τα 10 τρόφιμα που δεν αξίζει να αγοράζεις σε μεγάλες συσκευασίες
Life

Τα 10 τρόφιμα που δεν αξίζει να αγοράζεις σε μεγάλες συσκευασίες

03.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Συνταγματική Αναθεώρηση: Ο Μητσοτάκης ανοίγει την πόρτα των απολύσεων και το ΠΑΣΟΚ κρατά τα κλειδιά των 180

Συνταγματική Αναθεώρηση: Ο Μητσοτάκης ανοίγει την πόρτα των απολύσεων και το ΠΑΣΟΚ κρατά τα κλειδιά των 180

Σε κρίση οι Ένοπλες Δυνάμεις: Αναταραχή στις Ένοπλες Δυνάμεις – Οι «αλχημείες» Δένδια και τα σενάρια για απομάκρυνση Υπουργού

Σε κρίση οι Ένοπλες Δυνάμεις: Αναταραχή στις Ένοπλες Δυνάμεις – Οι «αλχημείες» Δένδια και τα σενάρια για απομάκρυνση Υπουργού

ΕΝΦΙΑ: Πώς μειώνεται, κρίσιμα λάθη στο Ε9 και γιατί η ανάγκη για νέα μείωση πιέζει

ΕΝΦΙΑ: Πώς μειώνεται, κρίσιμα λάθη στο Ε9 και γιατί η ανάγκη για νέα μείωση πιέζει