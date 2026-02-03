Το δαχτυλίδι της Billie Eilish στα Grammys που πυροδότησε τις φήμες για αρραβώνα

Η Billie Eilish εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί των Grammys με εντυπωσιακό δαχτυλίδι στο αριστερό της χέρι, πυροδοτώντας φήμες για αρραβώνα

Η εμφάνιση της Billie Eilish στα Grammy Awards 2026 δεν έκλεψε μόνο τις εντυπώσεις για τις μουσικές της διακρίσεις, αλλά άναψε και φωτιές στα social media, καθώς ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι στο αριστερό της χέρι προκάλεσε κύμα φημών περί αρραβώνα.

Η 24χρονη τραγουδίστρια εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί του Crypto.com Arena στο Λος Άντζελες φορώντας ένα μεγάλο, λαμπερό κόσμημα στον παράμεσο, με πολλούς θαυμαστές να αναρωτιούνται αν πρόκειται για μονόπετρο και αν η σχέση της με τον Nat Wolff έχει περάσει στο επόμενο στάδιο. Μέχρι στιγμής, εκπρόσωποι της Eilish δεν έχουν σχολιάσει τις φήμες.

Η Billie Eilish και ο 31χρονος ηθοποιός και μουσικός επιβεβαίωσαν τη σχέση τους τον Ιούνιο του 2025, έπειτα από μήνες εικασιών. Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 2023 σε after party των Όσκαρ και αρχικά διατηρούσαν φιλικές σχέσεις. Οι φήμες για ειδύλλιο άρχισαν να εντείνονται όταν ο Wolff πρωταγωνίστησε στο video clip του τραγουδιού «Chihiro», ενώ αργότερα άνοιξε, μαζί με τον αδελφό του Alex, τις συναυλίες της περιοδείας Hit Me Hard and Soft Tour.

Το ζευγάρι έκανε κοινή δημόσια εμφάνιση στα φετινά Grammys, όπου ο Nat Wolff βρισκόταν στο πλευρό της Eilish τη στιγμή που εκείνη και ο αδελφός της FINNEAS κέρδισαν το βραβείο Song of the Year για το τραγούδι «Wildflower». Το ίδιο κομμάτι ήταν υποψήφιο και για Record of the Year, βραβείο που τελικά κατέληξε στον Kendrick Lamar.

Κατά την παραλαβή του βραβείου, η Billie Eilish δεν περιορίστηκε σε ευχαριστίες, αλλά έκανε και μια πολιτική δήλωση υπέρ των μεταναστών, λέγοντας: «Κανείς δεν είναι παράνομος σε κλεμμένη γη». Στον ίδιο τόνο κινήθηκαν και άλλοι καλλιτέχνες της βραδιάς, όπως η Kehlani, που καταφέρθηκε ανοιχτά κατά της μεταναστευτικής πολιτικής των ΗΠΑ.

Παρά τη διακριτική στάση της όσον αφορά την προσωπική της ζωή, η Billie Eilish έχει μιλήσει στο παρελθόν με ιδιαίτερη θέρμη για τον Nat Wolff και την οικογένειά του, ενώ πρόσφατα προώθησε μέσω Instagram το νέο μουσικό άλμπουμ των αδελφών Wolff.

Το αν το μυστηριώδες δαχτυλίδι σηματοδοτεί έναν επικείμενο αρραβώνα ή απλώς μια στιλιστική επιλογή παραμένει άγνωστο. Το μόνο βέβαιο είναι πως η Billie Eilish ξέρει πώς να τραβά την προσοχή, τόσο πάνω στη σκηνή όσο και εκτός αυτής.

