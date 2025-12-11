Δες το trailer της συναυλιακής ταινίας της Billie Eilish που τρελαίνει το διαδίκτυο

MadWalk 2025 Mega
Το επίσημο trailer του «Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)» αποκαλύπτει μια πρωτοποριακή κινηματογραφική εμπειρία σε σκηνοθεσία Billie Eilish και James Cameron
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Billie Eilish παρουσιάζει για πρώτη φορά το επίσημο trailer της νέας τρισδιάστατης συναυλιακής ταινίας της «Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)», η οποία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους τον Μάρτιο του 2026. Το φιλόδοξο πρότζεκτ συνυπογράφει σκηνοθετικά η ίδια η καλλιτέχνιδα μαζί με τον James Cameron, έναν από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς του σύγχρονου blockbuster. Η ταινία καταγράφει τις τέσσερις συνεχόμενες συναυλίες της Billie Eilish στο Co-op Live στο Μάντσεστερ, χρησιμοποιώντας τεχνολογία που, όπως αποκάλυψε ο James Cameron, «δεν έχει ξαναχρησιμοποιηθεί ποτέ» σε αντίστοιχη παραγωγή. Ο James Cameron τόνισε ότι το συγκεκριμένο εγχείρημα «αλλάζει τον τρόπο που γυρίζονται και αντιλαμβανόμαστε οι συναυλιακές ταινίες», υπογραμμίζοντας τον πειραματικό χαρακτήρα του.

Το τρίλεπτο trailer ανοίγει με ένα μοντάζ εμπνευσμένο από προσωπικό ημερολόγιο περιοδείας. Η Billie Eilish, με εικόνες γεμάτες ενέργεια και συναισθηματική ένταση, αφηγείται τον αντίκτυπο του τρίτου στούντιο άλμπουμ της και της έβδομης περιοδείας της. Η κάμερα κινείται ανάμεσα σε στιγμές από τις εμφανίσεις της και σε παρασκηνιακά πλάνα που αποκαλύπτουν την ευαλωτότητά της και τον σωματικό και ψυχικό φόρτο της περιοδείας. Το trailer κλείνει με μια ανάλαφρη ανταλλαγή που αποφορτίζει την ένταση των προηγούμενων σκηνών. «Η περιοδεία είναι τόσο εξαντλητική, που έχω ένα δωμάτιο με κουτάβια για να χαλαρώνω» λέει η Billie Eilish, με τον James Cameron να απαντά «θα το κάνω κι εγώ στην επόμενη ταινία μου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πρόκειται για τη δεύτερη συναυλιακή ταινία της Billie Eilish, μετά το «Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles» του 2021, που σκηνοθέτησαν οι Robert Rodriguez και Patrick Osborne και κυκλοφόρησε αποκλειστικά στο Disney+. Εκείνη η παραγωγή είχε αποτυπώσει την εμβληματική εμφάνισή της στο Hollywood Bowl, με την καλλιτέχνιδα να ερμηνεύει ολόκληρο το ομώνυμο άλμπουμ της. Την ίδια περίοδο, ο James Cameron ολοκληρώνει την κυκλοφορία του τρίτου φιλμ του franchise «Avatar», με τίτλο «Avatar: Fire and Ash», το οποίο αναμένεται στις αίθουσες τον Δεκέμβριο του 2025. Το μέλλον του franchise, συμπεριλαμβανομένων των «Avatar 4» και «Avatar 5», θα εξαρτηθεί από την εισπρακτική πορεία της νέας ταινίας.

Billie Eilish James Cameron TRAILER ΤΑΙΝΙΑ
