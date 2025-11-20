Ο Elon Musk απαντά στη σκληρή επίθεση της Billie Eilish που τον αποκάλεσε «αξιοθρήνητο δειλό»

Μουσικά Νέα 20.11.2025

Ο Elon Musk βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης ύστερα από τις ιδιαίτερα αιχμηρές δηλώσεις της Billie Eilish. Η δημοφιλής τραγουδίστρια άσκησε έντονη κριτική στον επιχειρηματία τόσο για τη διαχείριση της τεράστιας περιουσίας του όσο και για την απουσία, όπως υποστήριξε, ουσιαστικής προσφοράς σε παγκόσμιους ανθρωπιστικούς σκοπούς.

Η αρχή έγινε πριν από λίγες εβδομάδες στη σκηνή των WSJ Magazine Innovator Awards όπου η Billie Eilish, τιμημένη για τη συμβολή της στη μουσική βιομηχανία, απηύθυνε μια άμεση έκκληση προς τους υπερπλούσιους. Σε μία από τις ομιλίες που συζητήθηκαν ευρέως, ανέφερε «σας αγαπώ όλους, αλλά υπάρχουν εδώ κάποιοι που έχουν πολύ περισσότερα λεφτά από εμένα. Αν είσαι δισεκατομμυριούχος, γιατί είσαι; Χωρίς κακία, αλλά ναι, δώστε τα λεφτά σας».

Η αντιπαράθεση όμως κορυφώθηκε αργότερα μέσω Instagram όπου η Billie Eilish επιτέθηκε προσωπικά στον Elon Musk, κατηγορώντας τον ότι συσσωρεύει αμύθητο πλούτο χωρίς να αναλαμβάνει την κοινωνική ευθύνη που, σύμφωνα με την ίδια, συνεπάγεται μια τέτοια οικονομική δύναμη. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε υλικό της ακτιβιστικής ομάδας My Voice My Choice στο οποίο παρουσιάζονταν ενδεικτικά τρόποι αξιοποίησης της περιουσίας του Musk. Ανάμεσα στα παραδείγματα περιλαμβανόταν η εκτίμηση ότι περίπου 40 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως θα αρκούσαν για την εξάλειψη της παγκόσμιας πείνας μέχρι το 2030, καθώς και η δυνατότητα διάσωσης χιλιάδων απειλούμενων ειδών με επενδύσεις 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον χρόνο. Μετά τη δημοσίευση των παραδειγμάτων η Billie Eilish εξαπέλυσε ευθεία επίθεση χαρακτηρίζοντας τον Elon Musk με ιδιαίτερα προσβλητικές εκφράσεις. Υποστήριξε ότι κάποιος με τέτοιο οικονομικό μέγεθος δεν μπορεί να ισχυρίζεται πως δεν έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ουσιαστικά και τον κατηγόρησε ότι παραμένει αμέτοχος σε ζητήματα που αφορούν την ανθρωπότητα συνολικά.

Η απάντηση του Elon Musk ήρθε μέσω X όπου σχολίασε σύντομα και ειρωνικά μια ανάρτηση που αναφερόταν στην αρχική τοποθέτηση της τραγουδίστριας. Το σχόλιό του ήταν «δεν είναι το πιο κοφτερό εργαλείο», μια δήλωση που θεωρήθηκε προσπάθεια να υποβαθμίσει τις γνώσεις και την ευφυΐα της Billie Eilish.

Η αντιπαράθεση αυτή δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Η Billie Eilish έχει στοχοποιήσει δημοσίως στο παρελθόν άτομα με υπερβολική οικονομική ισχύ υποστηρίζοντας ότι οι ακραίες ανισότητες δεν μπορούν να αγνοηθούν. Από την άλλη πλευρά ο Elon Musk έχει επανειλημμένα δεχθεί κριτική για το μέγεθος της περιουσίας του και τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να τη διαχειριστεί. Παρά τη σύντομη απάντησή του, η ανταλλαγή αυτή έχει προκαλέσει νέο κύκλο συζητήσεων γύρω από το ζήτημα της οικονομικής ανισότητας, την κοινωνική ευθύνη των δισεκατομμυριούχων και τον ρόλο των καλλιτεχνών στο δημόσιο διάλογο.

