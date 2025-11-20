Κυκλοφόρησε το trailer του Knives Out με τον  Daniel Craig (Video)

Η ταινία «Wake Up Dead Man» παρουσιάστηκε με το πρώτο επίσημο trailer και σηματοδοτεί την τρίτη επιστροφή του Daniel Craig στον ρόλο του Benoit Blanc. Ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος Rian Johnson επαναφέρει τον διάσημο ντετέκτιβ σε ένα μυστήριο που, σύμφωνα με τον ίδιο, ξεπερνά κάθε λογική και κάθε εμπειρία που έχει αντιμετωπίσει έως τώρα.

Η υπόθεση μεταφέρει τον Benoit Blanc στη Νέα Υόρκη όπου καλείται να ερευνήσει τον θάνατο του Μονσινιόρ Jefferson Wicks τον οποίο υποδύεται ο Josh Brolin. Ο Wicks διαθέτει έντονη πνευματική επιρροή και έναν στενό κύκλο ακολούθων γεγονός που περιπλέκει τις έρευνες. Παρότι οι πρώτες υποψίες στρέφονται στον νεοφερμένο ιερέα Jud Duplenticy τον οποίο ερμηνεύει ο Josh O’Connor ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε ανάμειξη και δηλώνει πρόθυμος να συνεργαστεί με τις αρχές. Μαζί με τον Benoit Blanc συμμετέχει στην έρευνα και η Sheriff Geraldine Scott την οποία υποδύεται η Mila Kunis.

Καθώς η αναζήτηση του ενόχου προχωρά γίνεται σαφές ότι κανείς από τους βασικούς χαρακτήρες δεν μπορεί να αποκλειστεί. Η μεγάλη περιουσία που άφησε πίσω του ο Monsignor Wicks δημιουργεί πολλαπλά κίνητρα και νέες ανατροπές. Το trailer δείχνει ότι η δολοφονία έχει στοιχεία αδύνατου εγκλήματος επιτρέποντας στον Benoit Blanc να σχολιάσει με τον γνώριμο τρόπο του ότι είναι «ανίκανος να μην λύσει μια υπόθεση».

Ο Rian Johnson εξήγησε ότι επέλεξε μια πιο παραδοσιακή δομή μυστηρίου. Σύμφωνα με όσα δήλωσε σε εκδήλωση στο Λονδίνο το φιλμ ακολουθεί το πρότυπο πολλών έργων της Agatha Christie όπου το κοινό γνωρίζει πρώτα τους χαρακτήρες και στη συνέχεια αποκαλύπτεται το έγκλημα ενώ ο ντετέκτιβ εισέρχεται στην ιστορία αργότερα. Η πρόθεσή του ήταν να δημιουργήσει ένα έργο που τιμά τη γραφή των κλασικών μυθιστορημάτων μυστηρίου αλλά ταυτόχρονα φέρει τη σύγχρονη κινηματογραφική του υπογραφή.

Το καστ περιλαμβάνει τους Daniel Craig ως Benoit Blanc, Josh O’Connor ως Father Jud Duplenticy, Josh Brolin ως Monsignor Jefferson Wicks, Glenn Close ως Martha Delacroix, Kerry Washington ως Vera Draven, Mila Kunis ως Sheriff Geraldine Scott, Jeremy Renner ως Dr Nat Sharp, Cailee Spaeny ως Simone Vivane, Andrew Scott ως Lee Ross, Thomas Haden Church ως Samson Holt, Daryl McCormack ως Cy Draven και Jeffrey Wright ως Bishop Langstrom. Ο Rian Johnson ανέφερε ότι νιώθει ιδιαίτερα τυχερός που συνεργάζεται με ηθοποιούς τους οποίους θαύμαζε πάντα και δήλωσε ότι η χημεία μεταξύ τους είναι εξαιρετική γεγονός που συμβάλλει αποφασιστικά στη δημιουργία ενός συνεκτικού ensemble.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει σε επιλεγμένες αίθουσες στις 26 Νοεμβρίου και θα είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στο Netflix στις 12 Δεκεμβρίου. Ο Rian Johnson υπογράφει τη σκηνοθεσία και το σενάριο ενώ μαζί με τον Ram Bergman.

