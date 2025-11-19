Στον Leonardo DiCaprio το τιμητικό βραβείο του Palm Springs Film Festival

Ο Leonardo DiCaprio θα τιμηθεί με το Desert Palm Achievement Award, Actor, στο Palm Springs International Film Festival του 2026, σύμφωνα με πληροφορίες του Deadline. Η διάκριση έρχεται σε μια χρονιά όπου ο ηθοποιός βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης για τα μεγάλα κινηματογραφικά βραβεία, χάρη στον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο «One Battle After Another». Ο πρόεδρος του φεστιβάλ, Nachhattar Singh Chandi, δήλωσε ότι «στο “One Battle After Another”, ο Leonardo DiCaprio παραδίδει μια καθηλωτική, συναισθηματικά φορτισμένη ερμηνεία, ενσαρκώνοντας έναν άντρα που φτάνει στα όριά του μπροστά σε αδιάκοπες αντιξοότητες». Πρόσθεσε ακόμη πως ο DiCaprio «έχει επαναπροσδιορίσει τι είναι δυνατόν στη σύγχρονη υποκριτική, φέρνοντας βάθος, ακεραιότητα και αφοσίωση σε κάθε του ρόλο».

Η ταινία, σε σενάριο, σκηνοθεσία και παραγωγή του Paul Thomas Anderson, ακολουθεί τον Bob (Leonardo DiCaprio), έναν παρηκμασμένο επαναστάτη που ζει απομονωμένος με την κόρη του Willa (Chase Infiniti). Όταν ο παλιός του εχθρός, τον οποίο υποδύεται ο Sean Penn, επανεμφανίζεται έπειτα από 16 χρόνια και η Willa εξαφανίζεται, ο Bob αναγκάζεται να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του παρελθόντος του. Το «One Battle After Another» έχει σημειώσει εντυπωσιακή εμπορική πορεία, με εισπράξεις που ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως από την κυκλοφορία του στα τέλη Σεπτεμβρίου, καθιστώντας το την πιο επιτυχημένη ταινία του Paul Thomas Anderson στο box office. Η ερμηνεία του DiCaprio έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές, ενισχύοντας τις προσδοκίες για τη φετινή περίοδο βραβείων.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, με ρόλους στα «This Boy’s Life» και «What’s Eating Gilbert Grape», έως την παγκόσμια αναγνώριση του «Titanic», ο Leonardo DiCaprio έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πλέον καταξιωμένους και εμπορικά επιδραστικούς ηθοποιούς του Χόλιγουντ. Η στενή συνεργασία του με τον Martin Scorsese σε έργα όπως «The Aviator», «The Departed», «Shutter Island», «Gangs of New York» και «Killers of the Flower Moon» έχει ενισχύσει την καλλιτεχνική του ταυτότητα, ενώ έχει πρωταγωνιστήσει επίσης στα «The Wolf of Wall Street», «Inception», «The Great Gatsby», «Once Upon a Time in Hollywood» και «Django Unchained». Στα επόμενα σχέδιά του περιλαμβάνονται τα «Heat 2» του Michael Mann και το «What Happens at Night» του Martin Scorsese, με συμπρωταγωνίστρια τη Jennifer Lawrence.

Το Palm Springs International Film Festival, που ιδρύθηκε το 1990, θα διεξαχθεί από τις 2 έως τις 11 Ιανουαρίου 2026. Η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί στις 3 Ιανουαρίου στο Palm Springs Convention Center.

