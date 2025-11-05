MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Screen News 05.11.2025

Το νέο φιλμ του Martin Scorsese ενώνει DiCaprio και Lawrence – Η ηθοποιός αποκάλυψε ποτέ ξεκινούν τα γυρίσματα

Jennifer Lawrence
Με το «What Happens at Night», ο Martin Scorsese συνεργάζεται για πρώτη φορά με την Jennifer Lawrence, ενώ επανενώνει τις δυνάμεις του με τον Leonardo DiCaprio
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Jennifer Lawrence επιβεβαίωσε πως η νέα της συνεργασία με τον Martin Scorsese και τον Leonardo DiCaprio βρίσκεται πλέον σε προχωρημένο στάδιο προετοιμασίας, αποκαλύπτοντας ότι τα γυρίσματα της ταινίας «What Happens at Night» αναμένεται να αρχίσουν τον Ιανουάριο ή Φεβρουάριο του 2026.

Η δήλωση της ηθοποιού ήρθε στο πλαίσιο της προώθησης της νέας της ταινίας «Die My Love» της Lynne Ramsay, όπου, μιλώντας στο IndieWire, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ελπίζουμε ότι θα ξεκινήσουμε τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις με αυτά τα πράγματα. Θα το πιστέψω όταν βρεθώ εκεί. Εγώ και ο Lio έχουμε ξανασυνεργαστεί στο “Don’t Look Up” και ανυπομονώ να δουλέψουμε ξανά μαζί».

Leonardo DiCaprio
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Jennifer Lawrence αποκάλυψε για ποιo λόγο είναι αγενής στους φαν της!

Η ταινία, βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Francis Steegmuller, ακολουθεί ένα ζευγάρι που ταξιδεύει σε μια χιονισμένη ευρωπαϊκή πόλη για να υιοθετήσει ένα παιδί. Οι δυο τους καταλύουν σε ένα σχεδόν έρημο ξενοδοχείο, όπου συναντούν μια σειρά από μυστηριώδεις χαρακτήρες: έναν εκκεντρικό τραγουδιστή, έναν διεφθαρμένο επιχειρηματία και έναν χαρισματικό θεραπευτή. Καθώς αγωνίζονται να επιστρέψουν σπίτι με το παιδί τους, ο κόσμος γύρω τους αρχίζει να καταρρέει, αποκαλύπτοντας τις ρωγμές της σχέσης και της ψυχικής τους ισορροπίας.

Ο Martin Scorsese, μετά τις επικές του δημιουργίες «The Irishman» και «Killers of the Flower Moon», φαίνεται να επιστρέφει σε πιο εσωτερικό κινηματογραφικό ύφος. Ο Leonardo DiCaprio αποκάλυψε πρόσφατα, σε συνέντευξή του στο podcast The Big Picture, ότι ο σκηνοθέτης του ζήτησε να ξαναδεί την ταινία του Alfred Hitchcock, «Vertigo», ως «σημείο αναφοράς» για τη νέα ταινία. Η θεματική και η ατμόσφαιρα του έργου όντως παραπέμπουν στο ύφος του Hitchcock, εστιάζοντας στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην πραγματικότητα και την ψευδαίσθηση και στην καταστροφική φύση της εμμονής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αν και ο Martin Scorsese έχει προσεγγίσει ψυχολογικά και σκοτεινά θέματα στο παρελθόν με ταινίες όπως το «Cape Fear» και το «Shutter Island», το «What Happens at Night» φαίνεται να τον φέρνει σε μια πιο ονειρική, μινιμαλιστική αφήγηση, εστιασμένη στην ψυχολογία και το μυστήριο.

Με το «What Happens at Night», ο Martin Scorsese συνεργάζεται για πρώτη φορά με την Jennifer Lawrence, ενώ επανενώνει τις δυνάμεις του με τον Leonardo DiCaprio, με τον οποίο έχει ήδη συνεργαστεί σε έξι επιτυχημένες ταινίες. Το φιλμ αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα κινηματογραφικά πρότζεκτ του 2026, με τους φίλους του σινεμά να ανυπομονούν για το νέο αυτό βήμα του εμβληματικού σκηνοθέτη.

Διάβασε επίσης: Jennifer Lawrence: Γιατί θέλει να κάνει άμεσα αυξητική στήθους

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Jennifer Lawrence Leonardo DiCaprio Martin Scorsese
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Μπότες ιππασίας: Το must-have trend που κάνει κάθε outfit να δείχνει πολυτελές

Μπότες ιππασίας: Το must-have trend που κάνει κάθε outfit να δείχνει πολυτελές

05.11.2025
Επόμενο
Jelly donut blush: Το νέο trend στο μακιγιάζ που αγαπούν όλοι τα TikTokers

Jelly donut blush: Το νέο trend στο μακιγιάζ που αγαπούν όλοι τα TikTokers

05.11.2025

Δες επίσης

Η Pamela Anderson και ο Guy Pearce σε ερωτικό road movie γεμάτο έγκλημα και πάθος
Cinema

Η Pamela Anderson και ο Guy Pearce σε ερωτικό road movie γεμάτο έγκλημα και πάθος

05.11.2025
Με Κομμένη την Ανάσα: Η ισπανική σειρά που ανέβηκε στο Top 10 του Netflix επιστρέφει με 2ο κύκλο
Cinema

Με Κομμένη την Ανάσα: Η ισπανική σειρά που ανέβηκε στο Top 10 του Netflix επιστρέφει με 2ο κύκλο

05.11.2025
O λόγος που η Ariana Grande δεν πήγε στην πρεμιέρα του Wicked: For Good στη Βραζιλία
Cinema

O λόγος που η Ariana Grande δεν πήγε στην πρεμιέρα του Wicked: For Good στη Βραζιλία

04.11.2025
Η Cate Blanchett επιλέγει την Καρδαμύλη για την πιο δυνατή σκηνή του «Sweetsick»
Cinema

Η Cate Blanchett επιλέγει την Καρδαμύλη για την πιο δυνατή σκηνή του «Sweetsick»

04.11.2025
To Αμερικανικό Box Office σε ελεύθερη πτώση – Τα χειρότερα 30 χρόνια!
Cinema

To Αμερικανικό Box Office σε ελεύθερη πτώση – Τα χειρότερα 30 χρόνια!

04.11.2025
Στο φως το γυναικείο cast της τετραλογίας του Sam Mendes για τους Beatles
Cinema

Στο φως το γυναικείο cast της τετραλογίας του Sam Mendes για τους Beatles

04.11.2025
The Social Network: Ο Jesse Eisenberg μιλά για την αντικατάστασή του από τον Jeremy Strong
Cinema

The Social Network: Ο Jesse Eisenberg μιλά για την αντικατάστασή του από τον Jeremy Strong

03.11.2025
Σκάνδαλο στο Stranger Things 5: Η Millie Bobby Brown καταγγέλλει τον συμπρωταγωνιστή της, David Harbour
Cinema

Σκάνδαλο στο Stranger Things 5: Η Millie Bobby Brown καταγγέλλει τον συμπρωταγωνιστή της, David Harbour

03.11.2025
O τρόμος επιστρέφει: Δες το πρώτο αιματηρό trailer του Scream 7 με την Neve Campbell (Video)
Cinema

O τρόμος επιστρέφει: Δες το πρώτο αιματηρό trailer του Scream 7 με την Neve Campbell (Video)

03.11.2025
Το φαγητό που θεωρούνταν απαγορευμένο για αιώνες και τώρα το λατρεύουμε

Το φαγητό που θεωρούνταν απαγορευμένο για αιώνες και τώρα το λατρεύουμε

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Οι 5 πιο κουραστικές πεθερές της ελληνικής τηλεόρασης (και γιατί τις αγαπήσαμε)

Οι 5 πιο κουραστικές πεθερές της ελληνικής τηλεόρασης (και γιατί τις αγαπήσαμε)

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

Το πιο συχνό λάθος που προκαλεί φούσκωμα ακόμα και μετά από ελαφρύ γεύμα

Το πιο συχνό λάθος που προκαλεί φούσκωμα ακόμα και μετά από ελαφρύ γεύμα

Ζημιογόνοι οι 5 από τους 7 σταθμούς εθνικής εμβέλειας το 2024!– Πιέζει ασφυκτικά τα κανάλια ο αθέμιτος ανταγωνισμός των streaming υπηρεσιών

Ζημιογόνοι οι 5 από τους 7 σταθμούς εθνικής εμβέλειας το 2024!– Πιέζει ασφυκτικά τα κανάλια ο αθέμιτος ανταγωνισμός των streaming υπηρεσιών

Το “Σόι σου” η μόνη παραγωγή που εγκρίθηκε από το ΕΚΚΟΜΕΔ για τη σεζόν

Το “Σόι σου” η μόνη παραγωγή που εγκρίθηκε από το ΕΚΚΟΜΕΔ για τη σεζόν

Αναμονή για τις σειρές που θα επιδοτηθούν από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Αναμονή για τις σειρές που θα επιδοτηθούν από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Αμάζευτες θα μείνουν οι ελιές σε πολλές περιοχές

Αμάζευτες θα μείνουν οι ελιές σε πολλές περιοχές

Μας βάζουν τα γυαλιά οι Κύπριοι

Μας βάζουν τα γυαλιά οι Κύπριοι

Υποδιαγνωσμένη, υποθεραπευμένη και υποχρηματοδοτούμενη η ημικρανία στην Ελλάδα

Υποδιαγνωσμένη, υποθεραπευμένη και υποχρηματοδοτούμενη η ημικρανία στην Ελλάδα