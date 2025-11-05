Το νέο φιλμ του Martin Scorsese ενώνει DiCaprio και Lawrence – Η ηθοποιός αποκάλυψε ποτέ ξεκινούν τα γυρίσματα

Με το «What Happens at Night», ο Martin Scorsese συνεργάζεται για πρώτη φορά με την Jennifer Lawrence, ενώ επανενώνει τις δυνάμεις του με τον Leonardo DiCaprio

Η Jennifer Lawrence επιβεβαίωσε πως η νέα της συνεργασία με τον Martin Scorsese και τον Leonardo DiCaprio βρίσκεται πλέον σε προχωρημένο στάδιο προετοιμασίας, αποκαλύπτοντας ότι τα γυρίσματα της ταινίας «What Happens at Night» αναμένεται να αρχίσουν τον Ιανουάριο ή Φεβρουάριο του 2026.

Η δήλωση της ηθοποιού ήρθε στο πλαίσιο της προώθησης της νέας της ταινίας «Die My Love» της Lynne Ramsay, όπου, μιλώντας στο IndieWire, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ελπίζουμε ότι θα ξεκινήσουμε τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις με αυτά τα πράγματα. Θα το πιστέψω όταν βρεθώ εκεί. Εγώ και ο Lio έχουμε ξανασυνεργαστεί στο “Don’t Look Up” και ανυπομονώ να δουλέψουμε ξανά μαζί».

Διάβασε επίσης: Η Jennifer Lawrence αποκάλυψε για ποιo λόγο είναι αγενής στους φαν της!

Η ταινία, βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Francis Steegmuller, ακολουθεί ένα ζευγάρι που ταξιδεύει σε μια χιονισμένη ευρωπαϊκή πόλη για να υιοθετήσει ένα παιδί. Οι δυο τους καταλύουν σε ένα σχεδόν έρημο ξενοδοχείο, όπου συναντούν μια σειρά από μυστηριώδεις χαρακτήρες: έναν εκκεντρικό τραγουδιστή, έναν διεφθαρμένο επιχειρηματία και έναν χαρισματικό θεραπευτή. Καθώς αγωνίζονται να επιστρέψουν σπίτι με το παιδί τους, ο κόσμος γύρω τους αρχίζει να καταρρέει, αποκαλύπτοντας τις ρωγμές της σχέσης και της ψυχικής τους ισορροπίας.

Ο Martin Scorsese, μετά τις επικές του δημιουργίες «The Irishman» και «Killers of the Flower Moon», φαίνεται να επιστρέφει σε πιο εσωτερικό κινηματογραφικό ύφος. Ο Leonardo DiCaprio αποκάλυψε πρόσφατα, σε συνέντευξή του στο podcast The Big Picture, ότι ο σκηνοθέτης του ζήτησε να ξαναδεί την ταινία του Alfred Hitchcock, «Vertigo», ως «σημείο αναφοράς» για τη νέα ταινία. Η θεματική και η ατμόσφαιρα του έργου όντως παραπέμπουν στο ύφος του Hitchcock, εστιάζοντας στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην πραγματικότητα και την ψευδαίσθηση και στην καταστροφική φύση της εμμονής.

Αν και ο Martin Scorsese έχει προσεγγίσει ψυχολογικά και σκοτεινά θέματα στο παρελθόν με ταινίες όπως το «Cape Fear» και το «Shutter Island», το «What Happens at Night» φαίνεται να τον φέρνει σε μια πιο ονειρική, μινιμαλιστική αφήγηση, εστιασμένη στην ψυχολογία και το μυστήριο.

Με το «What Happens at Night», ο Martin Scorsese συνεργάζεται για πρώτη φορά με την Jennifer Lawrence, ενώ επανενώνει τις δυνάμεις του με τον Leonardo DiCaprio, με τον οποίο έχει ήδη συνεργαστεί σε έξι επιτυχημένες ταινίες. Το φιλμ αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα κινηματογραφικά πρότζεκτ του 2026, με τους φίλους του σινεμά να ανυπομονούν για το νέο αυτό βήμα του εμβληματικού σκηνοθέτη.

Διάβασε επίσης: Jennifer Lawrence: Γιατί θέλει να κάνει άμεσα αυξητική στήθους

Δες κι αυτό…