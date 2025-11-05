MadWalk 2025 by Τhree Cents
Fashion 05.11.2025

Μπότες ιππασίας: Το must-have trend που κάνει κάθε outfit να δείχνει πολυτελές

riding_boots
Οι μπότες ιππασίας προσθέτουν στιλ και κομψότητα σε κάθε σύνολο, από casual outfits μέχρι πιο μοδάτα city looks
Μαρία Χατζηγιάννη

Οι μπότες ιππασίας είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό υποδήματα. Αποτελούν σημείο συνάντησης ιστορίας και μόδας, έχοντας τις ρίζες τους στους ιππείς που χρειάζονταν προστασία και άνεση πάνω στη σέλα. Σήμερα, παραμένουν ένα κομμάτι διαχρονικό που συνδυάζει λειτουργικότητα και στιλιστική κομψότητα, έτοιμο να αναβαθμίσει κάθε σύνολο.

Με το πέρασμα των χρόνων, η μπότα αυτή έχει επεκτείνει το πεδίο της από τα αγροτικά και αθλητικά σύνολα σε casual και city chic εμφανίσεις. Από μίνιμαλ σχέδια μέχρι μπότες με εντυπωσιακές αγκράφες ή glossy υφές, παραμένουν το αγαπημένο υποδήματα των fashion lovers, προσφέροντας άνεση και στιλ ταυτόχρονα.

https://www.instagram.com/theboostshowroom/

Cropped leopard-print παλτό: Το απόλυτο statement piece του χειμώνα και 3 σχέδια για να αγοράσεις

Πώς να φορέσεις τις μπότες ιππασίας σήμερα

Η διαχρονική σιλουέτα των riding boots έχει εμπνεύσει αμέτρητα μοντέρνα σχέδια. Μπορείς να τις συνδυάσεις με μίνι ή midi φούστες για ένα θηλυκό αποτέλεσμα ή να τις φορέσεις πάνω από εφαρμοστά παντελόνια και κολάν για ένα city chic look, ολοκληρώνοντας με oversized πουλόβερ, tweed σακάκια ή καρό παλτό για μια μοντέρνα βρετανική αίσθηση. Πολλές fashion insiders προτιμούν επίσης να τις φορούν με cropped παντελόνια, δημιουργώντας ισορροπημένα silhouettes που αναδεικνύουν τη γραμμή της μπότας. Η επιλογή χρωμάτων παραμένει κλασική: μαύρο και καφέ είναι τα αγαπημένα, ενώ φέτος εμφανίζονται και nude, λευκές ή δερμάτινες εκδοχές με λεπτομέρειες που τραβούν το βλέμμα.

https://www.instagram.com/monikajaroszewicz_stylistka/

Όταν φοράς μπότες ιππασίας, καλό είναι να αποφεύγεις πολύ φαρδιά παντελόνια ή καμπάνες που καλύπτουν το παπούτσι, γιατί χάνεται η σιλουέτα του και το πόδι φαίνεται πιο ογκώδες. Επίσης, μην προσπαθείς να δημιουργήσεις ένα πλήρες equestrian look με παντελόνια ιππασίας και εφαρμοστά σακάκια. Αντ’ αυτού, προτίμησε φορέματα ή φούστες σε Α γραμμή, oversized jackets ή layering, ώστε η μπότα να αναδεικνύεται με κομψό και μοντέρνο τρόπο. Μπορείς επίσης να ολοκληρώσεις το σύνολο με ένα μακρύ παλτό ή μια ζώνη στη μέση, που προσθέτουν χαρακτήρα και ισορροπία στο look.

Το denim κάνει ανατροπή: Γήινο, αυθεντικό, διαχρονικό με 3 σχέδια για να επιλέξεις

