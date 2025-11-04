MadWalk 2025 by Τhree Cents
Fashion 04.11.2025

Το denim κάνει ανατροπή: Γήινο, αυθεντικό, διαχρονικό με 3 σχέδια για να επιλέξεις

Τα jeans αποκτούν πιο ζεστές, καφέ αποχρώσεις και μας εμπνέουν να τα φορέσουμε με έναν νέο, πιο εκλεπτυσμένο τρόπο αυτή τη σεζόν
Μαρία Χατζηγιάννη

Κάθε φθινόπωρο, η ντουλάπα μας ζητά ανανέωση, όχι απαραίτητα σε κομμάτια, αλλά σε διάθεση. Το denim, διαχρονικό και ακούραστο, προσαρμόζεται κάθε χρόνο στις αλλαγές της εποχής, αποδεικνύοντας πως δεν είναι απλώς ένα ύφασμα, αλλά ένα σύμβολο στιλ που εξελίσσεται μαζί μας. Φέτος, η αλλαγή δεν κρύβεται στο κόψιμο ή στο μήκος, αλλά στο ίδιο το χρώμα. Μια νέα, πιο «γήινη» εκδοχή του αγαπημένου παντελονιού κάνει την εμφάνισή της, φέρνοντας μαζί της μια αίσθηση ζεστασιάς και πολυτέλειας.

Οι αποχρώσεις της γης, από το απαλό μπεζ μέχρι το βαθύ καφέ, έρχονται να αντικαταστήσουν το κλασικό μπλε, προσφέροντας έναν πιο ήπιο και ευέλικτο καμβά για τα χειμωνιάτικα looks. Αυτά τα νέα jeans αποπνέουν φυσικότητα και ισορροπία, ταιριάζοντας απόλυτα με τη ρουστίκ ατμόσφαιρα της εποχής. Συνδυάζονται εύκολα με τα μαύρα, τα γκρι και τα εκρού, ενώ μπορούν να σταθούν ακόμη και ως βάση για total tonal outfits, δίνοντας την αίσθηση μιας επιμελημένης απλότητας που ξεχωρίζει χωρίς να φωνάζει.

Πώς να φορέσεις τα καφέ jeans

Το μυστικό για να αναδείξεις το καφέ jean βρίσκεται στους συνδυασμούς. Οι σκούρες αποχρώσεις του καφέ λειτουργούν εξαιρετικά ως εναλλακτική του μαύρου. Μπορούν να φέρουν ένα look προς το πιο κομψό ή να του δώσουν έναν πιο χαλαρό, καθημερινό χαρακτήρα, ανάλογα με τα υπόλοιπα κομμάτια. Ένα καμηλό παλτό ή ένα μαλακό μάλλινο σακάκι δημιουργούν την τέλεια ισορροπία μεταξύ άνεσης και στιλ, ενώ ένα oversized πουλόβερ σε μπεζ ή γκρι τόνους προσθέτει τη θαλπωρή που ζητά η εποχή.

Αν θέλεις να τολμήσεις κάτι διαφορετικό, μπορείς να πειραματιστείς με τον κανόνα του «double denim», μόνο που αυτή τη φορά, αντί για μπλε, δοκίμασε καφέ σε διαφορετικές εντάσεις. Το αποτέλεσμα είναι πιο ήπιο, αλλά ταυτόχρονα πιο εκλεπτυσμένο. Οι αποχρώσεις του καφέ συνδυάζονται αρμονικά μεταξύ τους, δημιουργώντας ένα look που αποπνέει φυσική κομψότητα. Ολοκλήρωσε το σύνολο με δερμάτινα αξεσουάρ ή παπούτσια σε παρόμοιους τόνους για ένα απόλυτα δεμένο αποτέλεσμα που εκπέμπει διακριτική πολυτέλεια.

Το denim αποκτά νέο πρόσωπο

Το denim δεν είναι ποτέ εκτός μόδας, απλώς αλλάζει διάθεση. Αυτή τη σεζόν, αφήνει πίσω του τη δροσιά του μπλε και υιοθετεί τη θαλπωρή της γης. Τα καφέ jeans δεν είναι απλώς μια ακόμη τάση, είναι η απόδειξη πως το στιλ μπορεί να εξελίσσεται με φυσικότητα και να προσαρμόζεται στις ανάγκες της κάθε εποχής. Και όσο πιο απλά τα φορέσεις, τόσο πιο δυνατή θα είναι η παρουσία τους.

Stradivarius 

Gap

gap

Toi & Moi 

kafe_jeans

