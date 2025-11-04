KITANAMI: Το νέο single και music video από τον TSO

Το νέο single του TSO “KITANAMI” σπάει τα όρια, από το λαϊκό στο dance, με κινηματογραφικό MV και ήχο που προκαλεί απόλυτη μουσική τρέλα.

Πιο κούκου και χαοτικός από ποτέ, ο ΤSO το δίνει με ένα ακόμα release. Πάνω που (ίσως) σταματήσαμε να σιγοτραγουδάμε “ZOZOZO MEME ME TSO”, έρχεται το “KITANAMI”. Το “KITANAMI” γράφτηκε για να συνοδεύσει κάθε στιγμή που αποτρελαινόμαστε. Πώς άλλωστε ΝΑ ΜΗΝ, αν σκεφτείς τι συμβαίνει στην καθημερινότητά μας, γύρω μας, έξω, μέσα, εντός, εκτός και επί ταυτά; Εκεί που η λογική σταματά, ξεκινά το απόλυτο dance anthem “KITANAMI”.

Στο Music Video του κομματιού τα όρια καταρρίπτονται και τα intrusive thoughts κερδίζουν.

Μέσα από την κινηματογραφική ματιά του πολυβραβευμένου σλοβάκου σκηνοθέτη ADAM C. KELLER, ο TSO ζει το δικό του ROCKY HORROR SHOW σε αθηναϊκά urban και underground location. Το MV είναι μια ιστορία “από hate comment σε heart emoji”. Ηθικό δίδαγμα; ΚΟΙΤΑ ΝΑ ΜΗ τα βάλεις με Tso γιατί ξέρει πολλά επικίνδυνα κόλπα!

Και όσο πλησιάζει η κυκλοφορία του LP, ο TSO χτίζει το hype και μας αποτρελαίνει πηγαίνοντας μας από το λαϊκό στο dance, από το dance στο λαϊκό και γενικά ζούμε ένα απόλυτο rollercoaster συναισθημάτων και μουσικών genre. Πίσω από την παραγωγή του “KITANAMI” βρίσκεται ο TEO.x3, ενώ στίχους και μουσική έγραψε ο TSO.

ΜΗ και δεν βρείτε ΤΩΡΑ το “KITANAMI” στις streaming πλατφόρμες…

Άκου το ΚΙΤΑΝΑΜΙ: SPOTIFY – APPLE MUSIC