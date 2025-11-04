MadWalk 2025 by Τhree Cents
Living 04.11.2025

Η Sagrada Família έγραψε ιστορία! Κέρδισε τον τίτλο της ψηλότερης εκκλησίας στον κόσμο

Ένα μνημείο που γεννήθηκε από την πίστη και την τέχνη στέκεται τώρα στην κορυφή του κόσμου
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η διάσημη βασιλική της Βαρκελώνης, Sagrada Família, έγραψε ιστορία, καθώς πλέον κατέχει τον τίτλο της ψηλότερης εκκλησίας στον κόσμο. Ο λόγος είναι η τοποθέτηση του πρώτου τμήματος του σταυρού στην κορυφή του κεντρικού πύργου του Ιησού Χριστού, ένα ορόσημο που ανεβάζει το ύψος του κτιρίου στα 162,91 μέτρα.

Με την ολοκλήρωση όλων των τμημάτων του σταυρού, το ύψος του εμβληματικού πύργου θα φτάσει τα 172 μέτρα, ξεπερνώντας τον Καθεδρικό της Ουλμ στη Γερμανία, ο οποίος κατείχε το παγκόσμιο ρεκόρ από το 1890.

Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Έτοιμη η «4η πυραμίδα»: Η Αίγυπτος εγκαινίασε «φαραωνικό» Μουσείο με τα μυστικά του Τουταγχαμών

Το αριστούργημα του Αντόνι Γκαουντί βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και περισσότερο από 140 χρόνια. Η ολοκλήρωση του βασικού οικοδομήματος αναμένεται για το 2026, χρονιά με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς θα συμπληρώνονται 100 χρόνια από τον θάνατο του μεγάλου αρχιτέκτονα.

Η κατασκευή της ξεκίνησε το 1882, ενώ ο Γκαουντί ανέλαβε το έργο την επόμενη χρονιά, μεταμορφώνοντας τα αρχικά, πιο απλά σχέδια, σε ένα φιλόδοξο όραμα πίστης και τέχνης. Το εγχείρημα χρηματοδοτήθηκε εξ αρχής αποκλειστικά από δωρεές πιστών, μια παράδοση που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Pinterest.com

Η πορεία της Sagrada Família δεν υπήρξε ποτέ εύκολη. Κατά τη διάρκεια του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου, αναρχικοί έκαψαν την κρύπτη, καταστρέφοντας πολύτιμα σχέδια και μακέτες του Γκαουντί, υλικό που ήταν κρίσιμο για τη συνέχιση των έργων. Παρ’ όλα αυτά, οι μαθητές του και οι επόμενες γενιές αρχιτεκτόνων κατάφεραν να συνεχίσουν βασισμένοι στα σωζόμενα αρχεία και φωτογραφίες.

Ακόμη και τα τελευταία χρόνια, το έργο δοκιμάστηκε ξανά: η πανδημία του Covid-19 προκάλεσε αναστολή των εργασιών λόγω της πτώσης του τουρισμού και της μείωσης των εσόδων.

Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του έργου, Χαβιέρ Μαρτίνεθ, η ολοκλήρωση του κεντρικού πύργου θα συνδυαστεί με τιμητικές εκδηλώσεις για τον Γκαουντί το 2026, ενώ οι εργασίες για τη διακόσμηση, τα γλυπτά και τη μεγάλη είσοδο θα συνεχιστούν για ακόμη μερικά χρόνια. Έτσι, το όνειρο ενός ανθρώπου που ξεκίνησε τον 19ο αιώνα, παραμένει ζωντανό σύμβολο πίστης, αρχιτεκτονικής και πολιτισμού, συγκινώντας εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο.

Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Σε δημοπρασία η πρώτη αριθμομηχανή, η περίφημη Πασκαλίνα του Pascal

Δες κι αυτό… 

Sagrada Família Βαρκελώνη εκκλησία Ισπανία
