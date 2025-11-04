MadWalk 2025 by Τhree Cents
Screen News 04.11.2025

Η Cate Blanchett επιλέγει την Καρδαμύλη για την πιο δυνατή σκηνή του «Sweetsick»

Η παραγωγή θα διαρκέσει από τις 4 έως τις 9 Νοεμβρίου, ενώ η Μάνη θα φιλοξενήσει το εντυπωσιακό φινάλε της ταινίας Sweetsick
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Cate Blanchett πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία «Sweetsick» της Alice Birch, σε παραγωγή της Searchlight Pictures, τα γυρίσματα της οποίας ξεκίνησαν στο Ηνωμένο Βασίλειο και συνεχίζονται στην Ελλάδα, με σκηνές να πραγματοποιούνται στη Μεσσηνία και συγκεκριμένα στην Καρδαμύλη. H παραγωγή της ταινίας έχει ήδη εγκαταστήσει βάσεις στο νηπιαγωγείο της Καρδαμύλης και στο πνευματικό κέντρο Τραχήλας, ενώ οι προετοιμασίες συνεχίζονται πυρετωδώς. Σημεία στάθμευσης συνεργείων έχουν οριστεί στον παραλιακό χώρο της Καρδαμύλης, καθώς και κατά μήκος του δρόμου προς παλιά Καρδαμύλη. Η παραγωγή, σύμφωνα με την ΕΡΤ, θα διαρκέσει από τις 4 έως τις 9 Νοεμβρίου, ενώ η Μάνη θα φιλοξενήσει το εντυπωσιακό φινάλε της ταινίας. Οι θαλάσσιες σκηνές θα είναι επίσης εντυπωσιακές, καθώς τρία σκάφη θα συμμετάσχουν στις λήψεις, ενώ το εμβληματικό τοπίο της Μάνης θα «αγκαλιάσει» οπτικά την κορύφωση της ιστορίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ταινία σηματοδοτεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Alice Birch, η οποία έχει ήδη διακριθεί για το σενάριό της στην ταινία «Lady Macbeth» και για τις τηλεοπτικές μεταφορές των επιτυχημένων μυθιστορημάτων της Sally Rooney, «Normal People» και «Conversations with Friends». Η σκηνοθέτις, σε δήλωσή της, εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη συνεργασία με την Cate Blanchett, λέγοντας: «Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένη που κάνω την πρώτη μου ταινία με μια τόσο εξαιρετική ομάδα συντελεστών και συνεργατών. Το γεγονός ότι έχω την αξεπέραστη Cate Blanchett στο κέντρο αυτής της ιστορίας είναι απλώς συναρπαστικό».

Το «Sweetsick» αφηγείται την ιστορία μιας απρόβλεπτης γυναίκας που διαθέτει μια «περίεργη και διαπεραστική ικανότητα» να βλέπει τι χρειάζονται περισσότερο οι άνθρωποι στη ζωή τους. Η ηρωίδα ξεκινά ένα ταξίδι επιστροφής στο σπίτι της, μια διαδρομή που εξελίσσεται ως εσωτερική αναζήτηση και συναισθηματική κάθαρση. Η Cate Blanchett, που έχει κερδίσει δύο Όσκαρ για τις ερμηνείες της στα «The Aviator» και «Blue Jasmine», παραμένει μια από τις πιο επιδραστικές ηθοποιούς της εποχής της, με εντυπωσιακή φιλμογραφία που περιλαμβάνει τα «Carol», «Notes on a Scandal», «I’m Not There» και το πολυβραβευμένο «Tár». Η Alice Birch, από την πλευρά της, έχει τιμηθεί με Writers Guild of America Award για τη συμβολή της στη σειρά «Succession» και έχει γράψει σενάρια για τις ταινίες «The Wonder» και «Mothering Sunday».

Το «Sweetsick» προμηνύεται ως ένα τρυφερό αλλά σκοτεινό δράμα, που συνδυάζει τον βαθύ ψυχολογικό ρεαλισμό της Alice Birch με τη χαρισματική παρουσία της Cate Blanchett. Και καθώς η Μάνη προσφέρει το σκηνικό για το τελευταίο κεφάλαιο της ιστορίας, η ταινία τοποθετεί την Ελλάδα για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο του διεθνούς κινηματογραφικού ενδιαφέροντος.

