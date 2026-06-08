Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Cinema 08.06.2026

AOAFF: Το θρυλικό live του David Bowie έρχεται δωρεάν στο Ζάππειο!

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Το 16o ATHENS OPEN AIR FILM FESTIVAL powered by ΔΕΗ με μεγάλη χαρά σας παρουσιάζει την αφίσα της φετινής διοργάνωσης, γιορτάζει το ATHENS PRIDE και τιμά τον Ντέιβιντ Μπόουι με μια προβολή που δεν πρέπει να χάσετε
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AOAFF: Το θρυλικό ντοκιμαντέρ «ZIGGY STARDUST AND THE SPIDERS FROM MARS» (1979), για πρώτη φορά στην Ελλάδα στην πλήρη του μορφή και στην πρόσφατη ψηφιακή του αποκατάσταση. Η προβολή θα γίνει την Τετάρτη 10 Ιουνίου στον εκθαμβωτικό προαύλιο χώρο του Ζαππείου, στις 21.15.

Μετά την λαμπερή πρεμιέρα της ταινίας «ΠΑΡΤΥ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ», ο θερινός κινηματογραφικός εθισμός της πόλης, το 16ο Athens Open Air Film Festival powered by ΔΕΗ, με τη συνδιοργάνωση του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), ανοίγει το καλοκαίρι με το πιο δροσερό εικαστικό για υψηλές θερμοκρασίες και με διάθεση μουσική και εορταστική, που «σε αφορά».

Μέσα από τη συνεργασία της με το Athens Open Air Film Festival powered by ΔΕΗ, η ΔΕΗ συνεχίζει για τρίτη χρονιά να φέρνει τον κινηματογράφο σε εμβληματικά σημεία της Αθήνας, προσφέροντας στο κοινό μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες, μετατρέποντας παράλληλα τις καλοκαιρινές βραδιές σε στιγμές τέχνης, φαντασίας και φωτός.

Η ΑΦΙΣΑ 

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Creative Rationale από τον σχεδιαστή οπτικής επικοινωνίας, Βασίλη Μέξη:

«Η αφίσα του 16ου Athens Open Air Film Festival powered by ΔΕΗ λειτουργεί ως μια «ανοιχτή πρόσκληση» σε μια αστική όαση, χρησιμοποιώντας το οπτικό μοτίβο του νερού και την ονομασία του Φεστιβάλ ως κομμάτι ενός ψηφιδωτού πυθμένα.
Το ειδικά σχεδιασμένο lettering με ψηφίδες και η παραμόρφωσή του μέσα από τους κυματισμούς του νερού προσδίδουν μια αίσθηση δροσιάςνοσταλγίας και χαλαρότητας
Η διαχρονική, μεσογειακή αίσθηση του ψηφιδωτού και η ψυχεδελική του απεικόνιση μέσα από τις ρυτιδώσεις του νερού, δημιουργούν μια εικόνα που γεφυρώνει το ρετρό με το σύγχρονο
Αυτό αντανακλά την κινηματογραφική ταυτότητα του Φεστιβάλ, το οποίο συνδυάζει κλασικά αριστουργήματα με σύγχρονες ανακαλύψεις του παγκόσμιου σινεμά, και επικοινωνεί τις θεμελιώδεις αξίες του: την εγγύτητα, την ελευθερία της τέχνης, τη συμπερίληψη και τη γιορτή του σινεμά ως αναπόσπαστο κομμάτι της αθηναϊκής καλοκαιρινής ζωής».

Ο Βασίλης Μέξης είναι σχεδιαστής, εικονογράφος και Creative Art Director, με έντονη και αναγνωρίσιμη παρουσία στον χώρο της ελληνικής διαφήμισης και των πολιτιστικών θεσμών.​ Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στον κλάδο της διαφήμισης το 2012 έχοντας συμβάλει σε διακεκριμένες καμπάνιες. Παράλληλα, είναι ο σχεδιαστής πίσω από την οπτική ταυτότητα και τις αφίσες για το Athens Open Air Film Festival powered by ΔΕΗ και το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας από το 2016 μέχρι σήμερα. Οι συμμετοχές του σε συλλογικές εκθέσεις design, καθώς και οι δημιουργίες του για αφίσες ταινιών, εξώφυλλα βιβλίων και περιοδικών έχουν παρουσιαστεί εκτενώς στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο. Η δουλειά του έχει αναγνωριστεί μέσα από επαίνους και βραβεία σε διεθνείς και εγχώριους διαγωνισμούς.

 

Η ΤΑΙΝΙΑ

ZIGGY STARDUST AND THE SPIDERS FROM MARS του Ντ. Α. Πενεμπέικερ  (1979, 90’)
Η προβολή πραγματοποιείται στο πλαίσιο εορτασμού του ATHENS PRIDE

Στις 3 Ιουλίου του 1973, στο κατάμεστο Hammersmith Odeon του Λονδίνου και στο αποκορύφωμα μιας από τις πιο πετυχημένες περιοδείες του, ο Ντέιβιντ Μπόουι ανακοινώνει στο κατάπληκτο κοινό του ότι εμφανίζεται για τελευταία φορά ως Ziggy Stardust, «σκοτώνοντας» συμβολικά επί σκηνής την ανδρόγυνη εξωγήινη περσόνα που τον μετέτρεψε σε ίνδαλμα μιας ολόκληρης εποχής. Ο Ντ. Α.Πενεμπέικερ βρισκόταν εκεί, κινηματογράφησε ολόκληρη τη συναυλία και τα παρασκήνιά της και κάπως έτσι κατόρθωσε να διασωθεί ένα από τα πιο θρυλικά στιγμιότυπα στην ιστορία της ροκ-πολύτιμο ντοκουμέντο ενός σεισμικής ισχύος καλλιτέχνη στην πιο φαντασμαγορική και περιπετειώδη περίοδο της καριέρας του.

Το Athens Open Air Film Festival powered by ΔΕΗ προβάλλει σε πανελλήνια πρεμιέρα την πλήρη εκδοχή του μυθικού ντοκιμαντέρ, με ολοκαίνουργια ψηφιακή επεξεργασία εικόνας και ήχου, αλλά και 13 έξτρα λεπτά που οι θεατές θα έχουν για πρώτη φορά την ευκαιρία να δουν. Ακριβώς δέκα χρόνια αφότου ξεκίνησε το οριστικό και μακρινό ταξίδι του στα αστέρια, η συγκεκριμένη προβολή αποτελεί έναν φόρο τιμής στον μοναδικό Ντέιβιντ Μπόουι, τον πρώτο καλλιτέχνη που, εκτός τόσων άλλων ηρωικών του επιτευγμάτων, έφερε αναπολογητικά στο προσκήνιο της ποπ κουλτούρας το gender fluidity και την queer αισθητική, το drag και το non-binary.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026
Ώρα προσέλευσης: 20.45
Ώρα έναρξης: 21.15 
Προαύλιος Χώρος ΖΑΠΠΕΙΟΥ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

το πλαίσιο εορτασμού του

 

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AOAFF Athens Open Air Film Festival κινηματογράφος
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