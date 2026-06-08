Ο Martin Scorsese μπαίνει στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης – Η κίνηση που ταράζει το Hollywood

Η είδηση ότι ο Martin Scorsese συνεργάζεται με εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης προκαλεί έντονες αντιδράσεις και ανοίγει νέο κύκλο συζητήσεων για το μέλλον του σινεμά

Ο 83χρονος θρυλικός σκηνοθέτης Martin Scorsese ανακοινώθηκε επίσημα ως σύμβουλος της εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης «Black Forest Labs», μια εξέλιξη που έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, συζητήσεις και έναν βαθύ διχασμό στον καλλιτεχνικό κόσμο. Μέσα σε λίγες ώρες έγινε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα στη διεθνή κινηματογραφική βιομηχανία.

Η συνεργασία αυτή δεν αποτελεί απλώς μια τεχνολογική είσοδο ενός μεγάλου δημιουργού στην εποχή της AI, αλλά ένα σημείο καμπής για το πώς αντιλαμβάνεσαι σήμερα τη δημιουργία στον κινηματογράφο. Ο άνθρωπος που έχει υπογράψει εμβληματικές ταινίες όπως το Goodfellas και ο Λύκος της Wall Street περνά πλέον σε μια νέα φάση, όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη εντάσσεται ενεργά στη δημιουργική διαδικασία.

Dua Lipa – Callum Turner: O γάμος τους έχει μετατραπεί σε κοσμικό γεγονός του καλοκαιριού

Η ανακοίνωση προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου η συζήτηση για την Τεχνητή Νοημοσύνη στο σινεμά βρίσκεται στο αποκορύφωμά της. Πολλοί κάνουν λόγο για μια νέα εποχή, ενώ άλλοι εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για τον ρόλο των καλλιτεχνών και των επαγγελματιών του χώρου, όπως οι storyboard artists και οι concept designers.

Το κλίμα έγινε ακόμη πιο τεταμένο μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Guillermo del Toro, ο οποίος είχε εκφράσει κάθετη αντίθεση προς τη χρήση AI στη δημιουργία, τονίζοντας πόσο βαθιά διχαστικό παραμένει το ζήτημα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η επιλογή του Scorsese λειτούργησε ως καταλύτης σε μια ήδη φορτισμένη συζήτηση. Στη νέα αυτή συνεργασία, η Τεχνητή Νοημοσύνη χρησιμοποιείται κυρίως στο στάδιο του pre-production, βοηθώντας στη δημιουργία storyboards και οπτικών προσχεδίων με μεγαλύτερη ταχύτητα και ακρίβεια. Αυτό επιτρέπει στον σκηνοθέτη να μεταφέρει πιο άμεσα το δημιουργικό του όραμα στην ομάδα παραγωγής.

Μέσω των εργαλείων της Black Forest Labs, ο Scorsese μπορεί να παράγει άμεσα οπτικά προσχέδια χαρακτήρων, σκηνών και πλάνων, μειώνοντας τον χρόνο μεταξύ ιδέας και υλοποίησης. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η τεχνολογία δεν αντικαθιστά την καλλιτεχνική διαδικασία, αλλά λειτουργεί ως επέκταση της δημιουργικής σκέψης.

Στην αγορά το «Hampstead Penthouse» για 23 εκατομμύρια – Το σπίτι όπου έζησε το «Wicked» η Ariana Grande