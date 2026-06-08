Dua Lipa – Callum Turner: O γάμος τους έχει μετατραπεί σε κοσμικό γεγονός του καλοκαιριού

Με εκλεκτούς καλεσμένους από τον χώρο της μουσικής και του κινηματογράφου, η γιορτή του ζευγαριού εξελίσσεται σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα celebrity events της χρονιάς

Η Dua Lipa φαίνεται πως ζει μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της και δεν έχει καμία διάθεση να το κρύψει. Λίγες ημέρες μετά τον πολιτικό της γάμο με τον Callum Turner στο Λονδίνο, η παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια βρέθηκε στο Παλέρμο της Ιταλίας, όπου ξεκίνησαν οι πολυήμερες γαμήλιες εκδηλώσεις που έχουν ήδη τραβήξει τα βλέμματα των διεθνών μέσων ενημέρωσης και των θαυμαστών της. Με φόντο τη γοητευτική ατμόσφαιρα της Σικελίας, το ζευγάρι έδωσε το έναυσμα για μια σειρά εορτασμών που συνδυάζουν κομψότητα, διακριτική πολυτέλεια και φυσικά τη λάμψη της διεθνούς showbiz.

Αν υπάρχει ένα πράγμα που γνωρίζει καλά η Dua Lipa, αυτό είναι να δημιουργεί στιγμές που μένουν αξέχαστες. Η πρώτη εμφάνισή της στο Παλέρμο μετά τον γάμο δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Η τραγουδίστρια επέλεξε για την περίσταση ένα λευκό σύνολο, παραμένοντας πιστή στο νυφικό ύφος των ημερών, αλλά πρόσθεσε μια πιο fashion-forward πινελιά μέσα από εντυπωσιακές λεπτομέρειες με φτερά, κερδίζοντας αμέσως τα φλας των φωτογράφων.

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Η επιλογή της δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς συνδύασε τη διαχρονική κομψότητα του λευκού με μια πιο μοντέρνα και παιχνιδιάρικη αισθητική. Το αποτέλεσμα ήταν μια εμφάνιση που ταίριαζε απόλυτα με το ύφος των εορτασμών και επιβεβαίωνε για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα fashion icons της γενιάς της. Ωστόσο, δεν ήταν μόνο η νύφη που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον. Οι γαμήλιες εκδηλώσεις εξελίχθηκαν σε μια πραγματική παρέλαση διάσημων προσώπων. Ανάμεσα στους καλεσμένους που έφτασαν στη Σικελία βρέθηκαν η Charli XCX και ο σύζυγός της George Daniel, ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια της σύγχρονης μουσικής σκηνής.

Το «παρών» έδωσαν επίσης ο μουσικός παραγωγός Mark Ronson και η Grace Gummer, ενώ ανάμεσα στους προσκεκλημένους εντοπίστηκαν και ο ηθοποιός Joe Alwyn μαζί με τον τραγουδιστή Troye Sivan. Η παρουσία τόσων γνωστών ονομάτων επιβεβαιώνει όχι μόνο τη δημοφιλία της Dua Lipa, αλλά και το ισχυρό δίκτυο φίλων και συνεργατών που έχει χτίσει όλα αυτά τα χρόνια στον χώρο της μουσικής και της ψυχαγωγίας.

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