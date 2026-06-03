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Celeb News 03.06.2026

Dua Lipa: Η σκοτεινή ιστορία πίσω από τον πύργο που θα γίνει το party του γάμου της

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Η pop star και ο ηθοποιός επιλέγουν ένα επιβλητικό παλάτι με «μαφιόζικη» ιστορία για τον γάμο τους
Μαρία Χατζηγιάννη

Μετά τον λιτό πολιτικό τους γάμο στο Λονδίνο, η Dua Lipa και ο Callum Turner ετοιμάζονται για το απόλυτο κοσμικό event της χρονιάς. Το ζευγάρι μεταφέρει τους εορτασμούς του στην καρδιά της Σικελίας, επιλέγοντας μια τοποθεσία που ισορροπεί ανάμεσα στη χλιδή και μια σκοτεινή, ιστορική κληρονομιά.

dua_lipa
https://www.instagram.com/dualipa/?hl=el

Η pop star, που εντυπωσίασε στο δημαρχείο του Λονδίνου φορώντας Schiaparelli, σε μια εμφάνιση που πολλοί συνέκριναν με την Bianca Jagger, ετοιμάζεται για ένα τριήμερο υπερθέαμα στη Villa Valguarnera, στην Μπαγκερία. Περίπου 300 καλεσμένοι από την παγκόσμια ελίτ της μουσικής και της μόδας αναμένεται να δώσουν το «παρών», ανάμεσά τους ο Elton John, ο Mark Ronson και η Charli XCX, με τα μέτρα ασφαλείας να θυμίζουν κινηματογραφική παραγωγή.

Η «σκοτεινή» ιστορία της βίλας

Αν και σήμερα η Villa Valguarnera αποτελεί το ιδανικό σκηνικό για υψηλού προφίλ εκδηλώσεις, το παρελθόν της κάθε άλλο παρά λαμπερό ήταν. Τη δεκαετία του ’80, η περιοχή της Μπαγκερία ήταν γνωστή ως το «Τρίγωνο του Θανάτου», με τη βίλα να φέρεται να αποτελεί κρησφύγετο για αρχηγούς της Κόζα Νόστρα, όπως ο Bernardo Provenzano και ο Matteo Messina Denaro.

https://www.instagram.com/dualipa/?hl=el
https://www.instagram.com/dualipa/?hl=el

Μέσα σε εκείνη την ταραγμένη περίοδο, το μπαρόκ παλάτι του 18ου αιώνα υπέστη σοβαρές φθορές, ενώ οι ιστορίες για άγρια ζώα στους κήπους του και κλοπές αρχαιοτήτων με ελικόπτερα έχουν περάσει στη σφαίρα του θρύλου. Χρειάστηκαν δεκαετίες προσπαθειών από την ιδιοκτήτρια, πριγκίπισσα Vittoria Alliata di Villafranca, για να αποκατασταθεί ο χώρος και να καθαρίσει από τις σκιές του παρελθόντος.

Γιατί επέλεξαν τη Σικελία;

Η επιλογή της Dua Lipa δεν φαίνεται να είναι τυχαία. Η τραγουδίστρια, που έχει εκδηλώσει επανειλημμένα την αγάπη της για την ιταλική κουλτούρα, αναζητούσε έναν χώρο με χαρακτήρα και ιστορία. Ο γάμος αυτός δεν είναι απλώς μια γιορτή αγάπης, αλλά και ένα ισχυρό σύμβολο για τη μεταμόρφωση της Σικελίας σε έναν από τους πιο hot προορισμούς για τις διασημότητες, οι οποίες ανακαλύπτουν ξανά τη γοητεία της μεσογειακής πολυτέλειας.

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Callum Turner dua lipa ΓΑΜΟΣ
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