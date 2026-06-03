Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards 03.06.2026

Mad Dance Auditions by Mad Radio 106,2: Ο παλμός της σκηνής ξεκινά από εδώ για τα Mad VMA και το act με τον Mano

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Η καρδιά των Mad VMA 2026 χτυπάει σήμερα στα Dance Auditions! 150+ χορευτές δίνουν τον ρυθμό για το act του Mano
Μαρία Χατζηγιάννη

Σήμερα, Τετάρτη 3/6, η ενέργεια στο studio του Mad είναι στα ύψη, καθώς τα Mad Dance Auditions by Mad Radio 106,2 είναι γεγονός! Οι συμμετέχοντες έχουν τη μοναδική ευκαιρία να διεκδικήσουν τη θέση τους στο stage, γινόμενοι μέρος ενός φαντασμαγορικού act με τον Mano και έναν καλλιτέχνη-έκπληξη που θα αποκαλυφθεί σύντομα, δημιουργώντας το απόλυτο vibe για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ.

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Πάνω από 150 άτομα, κάθε ηλικίας και με τεράστιο πάθος για τον χορό, συγκεντρώθηκαν από πολύ νωρίς έξω από τα studios του Mad, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γεμάτη αδρεναλίνη. Η προσέλευση ήταν εντυπωσιακή, με τους υποψηφίους να δηλώνουν έτοιμοι να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό και να γίνουν οι πρωταγωνιστές στη σκηνή της μεγαλύτερης μουσικής βραδιάς του καλοκαιριού.

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Mad VMA 2026: Αυτοί είναι οι «νέοι πρωταγωνιστές» που θα ταράξουν τα νερά της ελληνικής μουσικής!

Υπό την καθοδήγηση της καταξιωμένης χορογράφου Ειρήνης Δαμιανίδου, η διαδικασία κινείται σε ρυθμούς υψηλών απαιτήσεων. Οι υποψήφιοι μαθαίνουν τη χορογραφία της βραδιάς, βάζοντας όλη τους την τέχνη και τη διάθεση, προσπαθώντας να κερδίσουν το «πράσινο φως» από τη χορογράφο. Στόχος είναι ένας: μια άρτια εκτέλεση που θα κλέψει την παράσταση και θα αφήσει εποχή στη σκηνή των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ.

Όσοι καταφέρουν να ξεχωρίσουν σήμερα, θα ξεκινήσουν άμεσα πρόβες για το μεγάλο performance στο πλευρό του καλλιτέχνη. Αυτό το act υπόσχεται να είναι η καρδιά των προετοιμασιών για τη φετινή διοργάνωση, προσφέροντας στους θαυμαστές κάτι που δεν έχουν ξαναδεί.

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Μέσα από τα Dance Auditions by Mad Radio 106,2, το Mad καταφέρνει ξανά να κάνει το κοινό του ενεργό μέρος του show, αποδεικνύοντας ότι η μουσική και ο χορός είναι μια εμπειρία που τη μοιραζόμαστε όλοι μαζί!

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