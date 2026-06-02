Η Ανδρομάχη στο MAD VMA Vidcast 2026: «Ετοιμάζουμε μια συνεργασία-έκπληξη με πολύ τζέρτζελο στη σκηνή»

Σε μια αποκαλυπτική και άκρως δημιουργική συζήτηση, η Ανδρομάχη βρέθηκε καλεσμένη στο Mad VMA Vidcast από την ΔΕΗ, ανοίγοντας την καρδιά της στην Αθηνά Κλήμη. Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή των Mad Video Music Awards 2026, η αγαπημένη καλλιτέχνιδα μοιράστηκε τις σκέψεις της για τη φετινή της πορεία, τις υποψηφιότητες που την άφησαν άφωνη, αλλά και τη φιλοσοφία της ζωής που την κάνει να προχωρά ακάθεκτη. «Η Ανδρομάχη αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μία πολύ δημιουργική φάση. Είναι μια περίοδος που πέρα από το ωραίο τρέξιμο της δουλειάς, έχω πολλή έμπνευση, γράφω πάρα πολλά τραγούδια, νιώθω πολύ γεμάτη, νιώθω όμορφα, νιώθω ότι οι κόποι μου ανταμείβονται», εξομολογήθηκε, αποπνέοντας μια σπάνια ηρεμία και αυτοπεποίθηση.

Η Ανδρομάχη δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για τη 2η εμφάνισή της στον θεσμό, υποσχόμενη μια εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη. Παρά την επιμονή της Αθηνάς Κλήμη να μάθει λεπτομέρειες, η τραγουδίστρια κράτησε το μυστήριο για το act της, επιβεβαιώνοντας ωστόσο ότι δεν θα είναι μόνη στη σκηνή. «Θα δείτε τζέρτζελο. Θα κάνουμε κάτι πολύ όμορφο, πολύ ανεβαστικό και καλοκαιρινό. Και ανυπομονώ τόσο πολύ γι’ αυτό πραγματικά, γιατί ήταν πολύ ωραία ιδέα. Θα είναι συνεργασία έκπληξη. Νιώθω τόσο ωραία ενέργεια γι’ αυτό το πράγμα», υποσχέθηκε, αποκαλύπτοντας πως πρόκειται για μια γυναικεία συνεργασία, αναδεικνύοντας το «women in power» στοιχείο που τη χαρακτηρίζει.

Η Ανδρομάχη στο MAD VMA Vidcast 2026: «Ξεχνάω ότι έχω πάει Eurovision γιατί μου άφησε μια πικρή γεύση»

Ένα από τα πιο συγκλονιστικά σημεία της συνέντευξης ήταν η συζήτηση για την τεράστια επιτυχία του τραγουδιού «Καλέ, ποιος είναι αυτός;», το οποίο έχει συγκεντρώσει πάνω από 200.000 βίντεο στο TikTok. Η ίδια παραδέχτηκε ότι το νούμερο την έχει σοκάρει, καθώς θυμάται τον εαυτό της πριν από δύο χρόνια να θαυμάζει επιτυχίες με πολύ λιγότερες αναφορές. «Αν σκεφτείς και τα streams και τα views, αυτό σημαίνει ότι το τραγούδι μου το έχουν ακούσει εκατομμύρια άνθρωποι. Νιώθω ήδη βραβευμένη από τον κόσμο, να το πω όπως το νιώθω ακριβώς. Τους αγαπώ και τους ευχαριστώ κάθε φορά μέσα από την καρδιά μου γιατί χάρη σε εκείνους μπορώ και είμαι αυτό που ήθελα πάντα να γίνω», τόνισε, αναφερόμενη με συγκίνηση στο κοινό της, τα «Ντρομαχάκια», με τα οποία νιώθει πως έχει μια σχέση φιλίας και απόλυτης ειλικρίνειας.

Η Αναδρομή στο 2023 και η σχέση της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

Η Ανδρομάχη αναφέρθηκε με νοσταλγία στην εμφάνισή της στα Mad VMA του 2023 στο πλευρό του Κωνσταντίνου Αργυρού. Περιγράφοντας την εμπειρία ως μια πολύ γλυκιά ανάμνηση, εξήγησε πόσο καθοριστική ήταν η εμπιστοσύνη που της έδειξε ο καλλιτέχνης. «Ήταν μια πολύ ωραία ευκαιρία που μου έδωσε τότε ο Κωνσταντίνος Αργυρός και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε δουλέψει και πάρα πολλές φορές με τον Κωνσταντίνο πολλά χρόνια. Χαίρομαι που με εκτίμησε καλλιτεχνικά και μου το πρότεινε και το κάναμε», δήλωσε, προσθέτοντας πως ήταν μια στιγμή που της έδωσε επιπλέον αυτοπεποίθηση για τα επόμενα βήματά της.

Οι καλλιτεχνικές συνεργασίες και η άρνηση των ταμπέλων

Σχολιάζοντας την καλλιτεχνική της ταυτότητα, η Ανδρομάχη ανέφερε τη Ματούλα Ζαμάνη ως έναν άνθρωπο που την έχει κερδίσει με το πρότζεκτ της, το οποίο φέρνει διαφορετικούς κόσμους κοντά. «Επειδή νιώθω ότι είμαι και κόκκινο, είμαι και μπλε, είμαι και πράσινο και πορτοκαλί, δεν ήθελα ποτέ να περιοριστώ και να πω α, θα βγάζω μόνο αυτό επειδή ένιωθα ότι έχω τα χρώματά μου και θέλω να τα δείξω. Οι ταμπέλες ούτως ή άλλως δεν μου άρεσαν ποτέ, οπότε και στην δουλειά μου επέλεξα να μην τις έχω πουθενά». Παράλληλα, εξέφρασε την επιθυμία της για μια μελλοντική συνεργασία με τον Γιάννη Χαρούλη, κάνοντας όνειρα για μουσικές συναντήσεις που ξεπερνούν τα στενά όρια των ειδών.

Η συνεργασία με τον Θοδωρή Φέρρη και η χημεία

Μιλώντας για τη συνεργασία της με τον Θοδωρή Φέρρη, η Ανδρομάχη στάθηκε στην οικειότητα και την αλήθεια που χαρακτηρίζει τη σχέση τους. «Γενικά είμαστε χύμα και οι δύο σαν άνθρωποι. Και αυτό το χύμα, επειδή είναι και από τις δύο πλευρές, βγαίνει σαν χημεία. Δεν υπάρχει το τίποτα στημένο σε αυτό που βλέπεις. Θέλει να πέσει ο Θοδωρής κάτω, θα πέσει κάτω, θα κάνουμε ό,τι μας κατεβαίνει στο κεφάλι. Και είναι ωραίο αυτό γιατί επειδή είναι αληθινό, το αντιμετωπίζει έτσι και ο κόσμος». Για την ίδια, η αυθεντικότητα είναι το κλειδί της επιτυχίας, ειδικά σε μια περίοδο που οι επαγγελματικές υποχρεώσεις είναι αυξημένες και οι μετακινήσεις συνεχείς.

Η ψυχολογική προετοιμασία και η μητρότητα

Η καλλιτέχνιδα μίλησε ανοιχτά για τη διαχείριση των συναισθημάτων της ως μητέρα και τραγουδίστρια, αποκαλύπτοντας ότι η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων είναι το κλειδί. «Προσπάθησα οτιδήποτε δεν έχει να κάνει με θέματα υγείας ή με θάνατο, να το εκμηδενίζω, δηλαδή να το φτάνω στο σημείο ότι δεν έγινε και κάτι. Ο φόβος δεν σε αφήνει ποτέ να ανοίξεις τα φτερά σου. Από κάμπια να μπεις σε ένα ωραίο κουκούλι και να γίνεις πεταλουδίτσα, μένεις κάμπια όσο φοβάσαι. Οπότε αυτό έχω υιοθετήσει έτσι σαν mindset και όταν βλέπω ότι κάτι πάει να ξεφύγει, είμαι άπειρα κουλ».

Το «ξεκαθάρισμα» για τη Eurovision

Αναφερόμενη στην εμπειρία της στη Eurovision, η Ανδρομάχη παραδέχτηκε ότι για καιρό επέλεγε να την «κλείνει» στο πίσω μέρος του μυαλού της, καθώς η στεναχώρια της για το αποτέλεσμα την είχε κάνει να νιώθει πως πρέπει να ξεκινήσει από το μηδέν. Ωστόσο, η ίδια παραδέχεται πως κάθε δυσκολία στη ζωή της αποτελεί σκαλοπάτι για κάτι καλύτερο. «Ένιωθα ότι έχω σαμποτάρει τον εαυτό μου και ότι πάλι πρέπει να χτίσω από το μηδέν και να αποδείξω την αξία μου. Μου πήρε λίγο χρόνο ψυχολογικά, αλλά προχώρησα. Γενικά αυτό είναι μοτίβο στη ζωή μου: πάντα μετά από μια δυσκολία έρχεται κάτι πολύ καλύτερο».

Τα νέα σχέδια

Κλείνοντας, η Ανδρομάχη αποκάλυψε πως η επιτυχία των τραγουδιών της, όπως το «Σούσουρο» και το «Πάρε ρεπό», βασίζεται στον αυθορμητισμό. «Τελικά οι μεγαλύτερες επιτυχίες βγαίνουν πάντα στα δεκάλεπτα, στη μία ώρα. Δεν είναι αυτό που παιδεύεις πολύ. Ό,τι έρχεται αβίαστα το θεωρώ θεόσταλτο». Με ενθουσιασμό για τη συνέχεια, αναφέρθηκε στην καλοκαιρινή της περιοδεία που θα την ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ αποκάλυψε το μεγάλο της ταξίδι στην Αυστραλία τον Σεπτέμβρη, όπου θα παρουσιάσει τη δουλειά της με την μπάντα της, την οποία θεωρεί την πραγματική της οικογένεια. «Είμαστε μια ομάδα που έχει γερές βάσεις και με αυτό εννοώ ότι υπάρχει ειλικρίνεια, υπάρχει πραγματική αγάπη, υπάρχει support ο ένας στον άλλον».