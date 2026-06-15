Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards 15.06.2026

Με street αισθητική το «Paloma» στις πρόβες του Rack για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

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Ο Rack ανέβασε το «Paloma» στη σκηνή του Tae Kwon Do και έδωσε μια πρώτη γεύση από την εμφάνιση που θα συζητηθεί στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Rack έκανε την πρώτη τεχνική πρόβα για τα MAD VMA 2026, ερμηνεύοντας το hit «Paloma».
  • Η εμφάνισή του συνδύασε street αισθητική με high-end παραγωγή, εντυπωσιάζοντας τους παρευρισκόμενους.
  • Ο Rack είναι υποψήφιος σε 5 κατηγορίες στα MAD VMA 2026, επιβεβαιώνοντας την επιτυχία του.
  • Θεωρείται το αδιαφιλονίκητο σημείο αναφοράς της ελληνικής rap και urban σκηνής.
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Η ατμόσφαιρα στο Κλειστό Γήπεδο του Tae Kwon Do έχει αρχίσει να ηλεκτρίζεται για τα καλά, καθώς η προετοιμασία για τα MAD Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ κορυφώνεται. Στη σκηνή ανέβηκε ο Rack για τη δική του πρώτη τεχνική πρόβα, αφήνοντας άναυδους όσους βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο στάδιο. Η ενέργειά του πλημμύρισε τον χώρο από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα, δίνοντας το σύνθημα για το τι πρόκειται να επακολουθήσει τη μεγάλη βραδιά της Τετάρτης 17 Ιουνίου.

Photo: Ιωάννα Κοντού
Photo: Ιωάννα Κοντού

Ο ανατρεπτικός καλλιτέχνης είναι έτοιμος να ταράξει ξανά τα νερά της εγχώριας rap σκηνής. Λίγες μέρες πριν από τη μεγαλύτερη γιορτή της μουσικής, ο Rack προκάλεσε ενθουσιασμό στους fans του κατά τη διάρκεια της πρόβας, ερμηνεύοντας το double-platinum hit «Paloma» και δίνοντας μια γεύση από όσα πρόκειται να ακολουθήσουν στη σκηνή.

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Στην πρόβα του παρουσίασε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα που συνδυάζει την ωμή street αισθητική με high-end παραγωγή. Τα stage visuals και οι φωτισμοί εναλλάσσονταν με καταιγιστικό ρυθμό, ακολουθώντας τα βαριά μπάσα του νέου κομματιού, ενώ η σκηνική του άνεση απέδειξε για ακόμα μία φορά γιατί θεωρείται το αδιαφιλονίκητο σημείο αναφοράς για τα εγχώρια charts.

Ο Rack στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η απόλυτη κυριαρχία του Rap Icon με 5 μεγάλες υποψηφιότητες

Η επιτυχία του Rack στα φετινά MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ έρχεται ως η απόλυτη επιβεβαίωση της σαρωτικής του πορείας στη digital εποχή. Ο κορυφαίος artist «κλείδωσε» 5 μεγάλες υποψηφιότητες, διεκδικώντας τα βραβεία στις κατηγορίες «Καλύτερο Urban» για το «Griselda», «Τραγούδι της Χρονιάς Hip Hop» για τη «Ληστεία», «Καλύτερο Album» για τον δίσκο-σταθμό «1%», καθώς και στις τιμητικές κατηγορίες «Καλλιτέχνης Hip Hop & Urban» και «Best Performer». Η αγάπη του κοινού και τα εκατομμύρια digital streams τον κρατούν για ακόμη μια χρονιά στην απόλυτη κορυφή της urban κουλτούρας.

Rack
https://www.instagram.com/rack.barcode/

Ο Rack αποτελεί τον ορισμό του modern rap icon στην ελληνική μουσική σκηνή και το αδιαφιλονίκητο σημείο αναφοράς για το hip hop εδώ και χρόνια. Με μια καριέρα γεμάτη από tracks που καρφώνονται ακαριαία στο #1 του Spotify, έχει καταφέρει να θέσει τα standards των rap εμφανίσεων σε άλλο επίπεδο. Κάθε του παρουσία, είτε στη σκηνή των MAD VMA, όπου έχει χαρίσει μερικά από τα πιο viral acts του θεσμού, είτε στα sold-out live του, αποτελεί μια άρτια παραγωγή που συνδυάζει underground ενέργεια, επιβλητικά fashion statements και απαράμιλλη σύνδεση με το κοινό. Η ικανότητά του να ορίζει τα trends και να κρατά τους fans σε συνεχή αναβρασμό τον καθιστά κάθε χρόνο τον απόλυτο πρωταγωνιστή.

Αυτή την περίοδο, ο Rack βρίσκεται στην πιο δημιουργική του φάση, με το album του «1%» να συνεχίζει τη σαρωτική του πορεία στις ψηφιακές πλατφόρμες, έχοντας συγκεντρώσει δεκάδες εκατομμύρια streams.

rack
https://www.instagram.com/rack.barcode

Το «Paloma» θα ανεβάσει τον παλμό στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ την Τετάρτη 17 Ιουνίου, με την εμφάνιση του Rack να αποτελεί ένα από τα πιο hot highlights της βραδιάς. Είστε έτοιμοι να τον δείτε να κυριαρχεί στη σκηνή; Μείνετε συντονισμένοι!

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Mad VMA MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ Rack
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