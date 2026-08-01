Νομίζεις ότι το αποσμητικό σου δεν διαρκεί όσο πρέπει; Αυτό είναι το hack του TikTok για να νιώθεις φρεσκάδα όλη μέρα

Με μια ματιά Το γλυκολικό οξύ χρησιμοποιείται στις μασχάλες για καταπολέμηση κακοσμίας και μείωση υπερμελάγχρωσης.

Δημιουργεί όξινο περιβάλλον, δυσκολεύοντας την ανάπτυξη βακτηρίων που προκαλούν οσμή.

Βοηθά στην ομοιόμορφη υφή και απαλότητα του δέρματος, μειώνοντας τις εσωτερικές τρίχες.

Απαιτείται προσεκτική χρήση: χαμηλή συγκέντρωση, εφαρμογή σε στεγνό δέρμα, όχι μετά το ξύρισμα, και σταδιακή εισαγωγή. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το γλυκολικό οξύ αποτελεί εδώ και χρόνια έναν από τους πιο δημοφιλείς συμμάχους στην περιποίηση του προσώπου, χαρίζοντας λάμψη και ομοιόμορφη υφή χάρη στην απολεπιστική του δράση. Τον τελευταίο καιρό, όμως, το συστατικό αυτό έχει «μετακομίσει» σε ένα σημείο που δεν φανταζόμασταν ποτέ: στις μασχάλες. Αν έχεις δει κι εσύ βίντεο στα social media που το προτείνουν ως εναλλακτική λύση για τη φροντίδα της ευαίσθητης αυτής περιοχής, ίσως αναρωτιέσαι αν πρόκειται για μια πραγματικά αποτελεσματική μέθοδο ή για άλλη μια τάση που μπορεί να προκαλέσει περισσότερα προβλήματα από όσα υπόσχεται να λύσει.

Η χρήση του στις μασχάλες έχει κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού κυρίως για δύο λόγους: την καταπολέμηση της κακοσμίας και τη μείωση της υπερμελάγχρωσης. Ως άλφα υδροξυοξύ (AHA), το γλυκολικό οξύ δουλεύει απομακρύνοντας τα νεκρά κύτταρα από την επιφάνεια του δέρματος και επιταχύνοντας την ανανέωσή του. Παρά τα οφέλη του, η ιδιαιτερότητα της περιοχής καθιστά απαραίτητη την προσεκτική χρήση, καθώς το δέρμα στις μασχάλες είναι ιδιαίτερα λεπτό και επιρρεπές σε ερεθισμούς.

Self-tanner: Τα 6 βήματα για τέλειο μαύρισμα χωρίς λάθη

Πώς λειτουργεί η χημική απολέπιση στις μασχάλες

Η δράση του γλυκολικού οξέος στην περιοχή αυτή βασίζεται στην αλλαγή του pH. Δημιουργώντας ένα πιο όξινο περιβάλλον, το συστατικό δυσκολεύει την επιβίωση και την ανάπτυξη των βακτηρίων που είναι υπεύθυνα για τη δυσάρεστη οσμή του σώματος. Είναι σημαντικό βέβαια να θυμάσαι ότι, ενώ βοηθά στη μείωση της μυρωδιάς, δεν αποτελεί αντιιδρωτικό προϊόν, καθώς δεν επηρεάζει καθόλου την παραγωγή του ιδρώτα από τους αδένες.

Αντιμετώπιση της μελάγχρωσης και λείανση

Πέρα από το θέμα της οσμής, πολλές γυναίκες επιλέγουν το γλυκολικό οξύ για να βελτιώσουν την όψη της επιδερμίδας που έχει σκουρύνει λόγω τριβής, συχνού ξυρίσματος ή παλαιότερων ερεθισμών. Με την τακτική και ήπια απολέπιση, ο τόνος γίνεται σταδιακά πιο ομοιόμορφος, ενώ ταυτόχρονα μειώνονται τα προβλήματα με τις τρίχες που γυρίζουν προς τα μέσα, αφήνοντας το δέρμα πιο απαλό και καθαρό.

Σωστή εφαρμογή για ασφαλή αποτελέσματα

Για να εντάξεις το γλυκολικό οξύ στη ρουτίνα σου χωρίς να θέσεις σε κίνδυνο τον φραγμό του δέρματος, η επιλογή του κατάλληλου προϊόντος είναι το πρώτο βήμα. Προτίμησε συνθέσεις με συγκέντρωση έως 10% και απόφυγε τα πολύ ισχυρά peelings. Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται πάντα σε καθαρή και στεγνή επιδερμίδα, κατά προτίμηση το βράδυ, και ποτέ αμέσως μετά το ξύρισμα, καθώς η ευαίσθητη περιοχή θα αντιδράσει άμεσα με έντονο ερεθισμό.

Τι να προσέξεις για να αποφύγεις τους ερεθισμούς

Η καθημερινή χρήση είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε ξηρότητα ή κοκκινίλες, οπότε η σταδιακή εισαγωγή στη ρουτίνα σου είναι απαραίτητη. Ξεκίνα με μία ή δύο εφαρμογές την εβδομάδα και παρατήρησε προσεκτικά την αντίδραση του δέρματος σου. Αν νιώσεις κάψιμο ή παρατηρήσεις ότι η περιοχή γίνεται πιο σκούρα λόγω φλεγμονής, σταμάτα αμέσως τη χρήση. Η συνέπεια και η υπομονή είναι τα κλειδιά για να απολαύσεις τα οφέλη του γλυκολικού οξέος χωρίς να προκαλέσεις ευαισθησία.