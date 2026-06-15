Το «Bizarre» της Madonna είναι εδώ και υπόσχεται το απόλυτο dance καλοκαίρι

Ο Martin Garrix έδωσε μια πρώτη γεύση από το νέο άλμπουμ της Madonna, «Confessions II», σε μια εμφάνιση-έκπληξη στο Μπρούκλιν

Με μια ματιά Το τραγούδι «Bizarre» της Madonna παρουσιάστηκε από τον Martin Garrix στο Μπρούκλιν.

Το «Bizarre» περιλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ της Madonna, Confessions II, που κυκλοφορεί 3 Ιουλίου.

Το άλμπουμ Confessions II είναι η συνέχεια του «Confessions on a Dance Floor» του 2005.

Η Madonna παρουσίασε επίσης το CONFESSIONS II – The Film και έκανε pop-up show στην Times Square. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι θαυμαστές της Madonna είχαν την ευκαιρία να πάρουν μια πρώτη γεύση από το πολυαναμενόμενο άλμπουμ της, Confessions II, με έναν απρόσμενο τρόπο. Το βράδυ του Σαββάτου, 13 Ιουνίου, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο Barclays Center του Μπρούκλιν, ο Martin Garrix αιφνιδίασε το κοινό παρουσιάζοντας το τραγούδι «Bizarre», το οποίο περιλαμβάνεται στο νέο δισκογραφικό εγχείρημα της σταρ, που αναμένεται να κυκλοφορήσει επίσημα στις 3 Ιουλίου.

Το «Bizarre» παρουσιάστηκε μέσα από έναν έντονο dance ρυθμό, συνοδευόμενο από ένα εντυπωσιακό light show σε αποχρώσεις του ροζ και του μωβ, τα χρώματα που φαίνεται να κυριαρχούν στην αισθητική της εποχής Confessions II. Την επόμενη ημέρα, ο Martin Garrix μοιράστηκε ένα βίντεο από τη συναυλία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, επιτρέποντας στο κοινό να ακούσει το hook του τραγουδιού, όπου η Madonna τραγουδά: «Who knew love could be so bizarre? Only love could be so bizarre».

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Το «Bizarre» αποτελεί το 10ο κομμάτι του άλμπουμ, το οποίο θα περιλαμβάνει συνολικά 16 τραγούδια. Πρόκειται για το τέταρτο δείγμα που παίρνουμε από τη 15η δισκογραφική δουλειά της Madonna, μετά την κυκλοφορία του εναρκτήριου «I Feel So Free», της συνεργασίας με τη Sabrina Carpenter στο «Bring Your Love» τον Απρίλιο, και του «Love Sensation» που κυκλοφόρησε στις αρχές Ιουνίου.

Το Confessions II, η πολυαναμενόμενη συνέχεια του θρυλικού Confessions on a Dance Floor του 2005, σηματοδοτεί την επανένωση της Madonna με τον παραγωγό Stuart Price, ενώ αποτελεί και την πρώτη της δισκογραφική κυκλοφορία μετά την επιστροφή της στη Warner Records. Πρόκειται για το πρώτο της ολοκληρωμένο άλμπουμ μετά το Madame X του 2019, που είχε κατακτήσει την κορυφή του Billboard 200.

Η Madonna έχει ξεκινήσει ήδη έναν έντονο κύκλο δραστηριοτήτων για το λανσάρισμα του νέου της υλικού. Πρόσφατα παρουσίασε το CONFESSIONS II – The Film στο Tribeca Festival της Νέας Υόρκης, το οποίο είναι πλέον διαθέσιμο στο YouTube, ενώ στις αρχές Ιουνίου πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό pop-up show στην Times Square για τον εορτασμό του Pride Month, εγκαινιάζοντας επίσημα τον νέο συναυλιακό χώρο «The Square» στο Μανχάταν.