Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 15.06.2026

«Θέλω επικεντρωθώ στον ρόλο μου ως μπαμπάς»: Ο Ed Sheeran βάζει «φρένο» στην καριέρα του

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Ed Sheeran αποκάλυψε κατά τη διάρκεια συναυλίας του ότι σκοπεύει να απομακρυνθεί προσωρινά από τη μουσική μετά το τέλος της περιοδείας του
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Ed Sheeran ανακοίνωσε ότι θα κάνει διάλειμμα από τη μουσική μετά την τρέχουσα περιοδεία του.
  • Ο λόγος της απόφασης είναι η επιθυμία του να αφιερώσει χρόνο στην οικογένειά του και στα παιδιά του.
  • Ο καλλιτέχνης δήλωσε την πρόθεσή του αυτή κατά τη διάρκεια συναυλίας στην Αριζόνα.
  • Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ed Sheeran αποσύρεται προσωρινά για να επικεντρωθεί στην προσωπική του ζωή.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια σημαντική προσωπική απόφαση μοιράστηκε ο Ed Sheeran με το κοινό του, ανακοινώνοντας πως μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας περιοδείας του σκοπεύει να απομακρυνθεί για ένα διάστημα από τη μουσική σκηνή.

Ο Ed Sheeran σε φωτογραφία από το ΑΠΕ-ΜΠΕ για το μουσικό special του στο Netflix.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο δημοφιλής Βρετανός καλλιτέχνης μίλησε ανοιχτά στους θαυμαστές του κατά τη διάρκεια της πρώτης συναυλίας της βορειοαμερικανικής περιοδείας του στην Αριζόνα, εξηγώντας ότι θέλει να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά του και στα παιδιά του.

Oliver Tree: Πρόωρο τέλος για τον 32χρονο καλλιτέχνη σε αεροπορικό δυστύχημα

Απευθυνόμενος στο κοινό, ο Ed Sheeran δήλωσε: «Αυτή θα είναι η τελευταία φορά που είμαι εδώ για λίγο. Μπορεί να κάνω ένα διάλειμμα όταν τελειώσει η περιοδεία και να κάνω τον μπαμπά για κάποιο καιρό. Αν δεν σας δω για λίγο, σας αγαπώ και ευχαριστώ που ήρθατε».

Η δήλωσή του προκάλεσε συγκίνηση στους παρευρισκόμενους, καθώς ο τραγουδιστής έχει μιλήσει αρκετές φορές στο παρελθόν για τη σημασία που έχει για εκείνον η οικογένειά του και η παρουσία του στην καθημερινότητα των παιδιών του.

Ο Ed Sheeran είναι παντρεμένος από το 2019 με την Cherry Seaborn και μαζί έχουν αποκτήσει δύο παιδιά. Παρά τις αυξημένες επαγγελματικές του υποχρεώσεις, ο ίδιος έχει επιλέξει επανειλημμένα να δίνει προτεραιότητα στην προσωπική και οικογενειακή του ζωή.

Ο τραγουδιστής Ed Sheeran σε φωτογραφία από το ΑΠΕ-ΜΠΕ για το άρθρο σχετικά με τη ζωή του χωρίς κινητό.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο καλλιτέχνης αποφασίζει να αποσυρθεί προσωρινά από τα φώτα της δημοσιότητας. Στο παρελθόν είχε κάνει αντίστοιχα διαλείμματα, επιλέγοντας να αφιερώσει χρόνο στους αγαπημένους του ανθρώπους και να επαναφορτίσει τις δυνάμεις του πριν επιστρέψει στη μουσική δράση.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ed Sheeran καριέρα μουσική
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ye και Kim Kardashian: Υπερήφανοι για το μουσικό ντεμπούτο της North West

Ye και Kim Kardashian: Υπερήφανοι για το μουσικό ντεμπούτο της North West

15.06.2026
Επόμενο
Millie Bobby Brown: Το όνειρο της μητρότητας και η επιθυμία για δική της εγκυμοσύνη

Millie Bobby Brown: Το όνειρο της μητρότητας και η επιθυμία για δική της εγκυμοσύνη

15.06.2026

Δες επίσης

«I Forgot»: Η Cara Delevingne μιλάει για την εσωτερική της πάλη στο νέο της video clip
Μουσικά Νέα

«I Forgot»: Η Cara Delevingne μιλάει για την εσωτερική της πάλη στο νέο της video clip

15.06.2026
Rosalía: Οι δηλώσεις της μετά την αναγκαστική αναβολή της περιοδείας της
Μουσικά Νέα

Rosalía: Οι δηλώσεις της μετά την αναγκαστική αναβολή της περιοδείας της

15.06.2026
Η Dara έφερε αέρα Eurovision στις πρόβες για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards

Η Dara έφερε αέρα Eurovision στις πρόβες για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ

15.06.2026
Μαρίνα Σάττι: Γυρίζει πίσω στον χρόνο στις πρόβες για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards

Μαρίνα Σάττι: Γυρίζει πίσω στον χρόνο στις πρόβες για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

15.06.2026
Ye και Kim Kardashian: Υπερήφανοι για το μουσικό ντεμπούτο της North West
Μουσικά Νέα

Ye και Kim Kardashian: Υπερήφανοι για το μουσικό ντεμπούτο της North West

15.06.2026
Η Ελένη Φουρέιρα «τερμάτισε» ξανά τα charts με το νέο της single «Jackie O’»
Μουσικά Νέα

Η Ελένη Φουρέιρα «τερμάτισε» ξανά τα charts με το νέο της single «Jackie O’»

15.06.2026
Oliver Tree: Πρόωρο τέλος για τον 32χρονο καλλιτέχνη σε αεροπορικό δυστύχημα
Μουσικά Νέα

Oliver Tree: Πρόωρο τέλος για τον 32χρονο καλλιτέχνη σε αεροπορικό δυστύχημα

15.06.2026
Ήβη Αδάμου και Μιχάλης Κουινέλης: Εντυπωσιακή γιορτή για τα 8α γενέθλια της κόρης τους
Μουσικά Νέα

Ήβη Αδάμου και Μιχάλης Κουινέλης: Εντυπωσιακή γιορτή για τα 8α γενέθλια της κόρης τους

15.06.2026
Από το ΣΕΦ στην Κατερίνα Λιόλιου: Το γλέντι των πρωταθλητών του Ολυμπιακού
Μουσικά Νέα

Από το ΣΕΦ στην Κατερίνα Λιόλιου: Το γλέντι των πρωταθλητών του Ολυμπιακού

15.06.2026
MAD VMA 2026 και ο Akylas μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Μην κυνηγάς το viral, να κυνηγάς την αλήθεια σου»

MAD VMA 2026 και ο Akylas μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Μην κυνηγάς το viral, να κυνηγάς την αλήθεια σου»

Η πιο εύκολη καλοκαιρινή συνταγή για σπιτική γρανίτα που θα φτιάχνεις ξανά και ξανά

Η πιο εύκολη καλοκαιρινή συνταγή για σπιτική γρανίτα που θα φτιάχνεις ξανά και ξανά

Ποια ελληνική παραλία μπήκε στις 100 καλύτερες του κόσμου για το 2026;

Ποια ελληνική παραλία μπήκε στις 100 καλύτερες του κόσμου για το 2026;

5 έξυπνοι τρόποι για να νικήσεις τη ζέστη στο υπνοδωμάτιο σου

5 έξυπνοι τρόποι για να νικήσεις τη ζέστη στο υπνοδωμάτιο σου

5 συνηθισμένα λάθη που «μαραίνουν» τα φυτά στη γλάστρα σου

5 συνηθισμένα λάθη που «μαραίνουν» τα φυτά στη γλάστρα σου

Καύσωνας και αυτοκίνητο: Το πιο έξυπνο hack για δροσιά

Καύσωνας και αυτοκίνητο: Το πιο έξυπνο hack για δροσιά

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΟ «Π»: Κυβέρνηση Ειδικού Σκοπού χωρίς Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΟ «Π»: Κυβέρνηση Ειδικού Σκοπού χωρίς Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη

ΕΕ: Σε πλήρη ισχύ το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο – Τι αλλάζει για την Ελλάδα

ΕΕ: Σε πλήρη ισχύ το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο – Τι αλλάζει για την Ελλάδα

Καλοκαιρινό τραπέζι: Το απόλυτο gathering του Σαββατοκύριακου

Καλοκαιρινό τραπέζι: Το απόλυτο gathering του Σαββατοκύριακου