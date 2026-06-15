«Θέλω επικεντρωθώ στον ρόλο μου ως μπαμπάς»: Ο Ed Sheeran βάζει «φρένο» στην καριέρα του

Ο Ed Sheeran αποκάλυψε κατά τη διάρκεια συναυλίας του ότι σκοπεύει να απομακρυνθεί προσωρινά από τη μουσική μετά το τέλος της περιοδείας του

Με μια ματιά Ο Ed Sheeran ανακοίνωσε ότι θα κάνει διάλειμμα από τη μουσική μετά την τρέχουσα περιοδεία του.

Ο λόγος της απόφασης είναι η επιθυμία του να αφιερώσει χρόνο στην οικογένειά του και στα παιδιά του.

Ο καλλιτέχνης δήλωσε την πρόθεσή του αυτή κατά τη διάρκεια συναυλίας στην Αριζόνα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ed Sheeran αποσύρεται προσωρινά για να επικεντρωθεί στην προσωπική του ζωή. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια σημαντική προσωπική απόφαση μοιράστηκε ο Ed Sheeran με το κοινό του, ανακοινώνοντας πως μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας περιοδείας του σκοπεύει να απομακρυνθεί για ένα διάστημα από τη μουσική σκηνή.

Ο δημοφιλής Βρετανός καλλιτέχνης μίλησε ανοιχτά στους θαυμαστές του κατά τη διάρκεια της πρώτης συναυλίας της βορειοαμερικανικής περιοδείας του στην Αριζόνα, εξηγώντας ότι θέλει να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά του και στα παιδιά του.

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Απευθυνόμενος στο κοινό, ο Ed Sheeran δήλωσε: «Αυτή θα είναι η τελευταία φορά που είμαι εδώ για λίγο. Μπορεί να κάνω ένα διάλειμμα όταν τελειώσει η περιοδεία και να κάνω τον μπαμπά για κάποιο καιρό. Αν δεν σας δω για λίγο, σας αγαπώ και ευχαριστώ που ήρθατε».

Ed Sheeran announces he will be taking a break from music to ‘do the dad thing for a while’ as he performs the first night of his tour https://t.co/oYKyyjzHwl — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 15, 2026

Η δήλωσή του προκάλεσε συγκίνηση στους παρευρισκόμενους, καθώς ο τραγουδιστής έχει μιλήσει αρκετές φορές στο παρελθόν για τη σημασία που έχει για εκείνον η οικογένειά του και η παρουσία του στην καθημερινότητα των παιδιών του.

Ο Ed Sheeran είναι παντρεμένος από το 2019 με την Cherry Seaborn και μαζί έχουν αποκτήσει δύο παιδιά. Παρά τις αυξημένες επαγγελματικές του υποχρεώσεις, ο ίδιος έχει επιλέξει επανειλημμένα να δίνει προτεραιότητα στην προσωπική και οικογενειακή του ζωή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο καλλιτέχνης αποφασίζει να αποσυρθεί προσωρινά από τα φώτα της δημοσιότητας. Στο παρελθόν είχε κάνει αντίστοιχα διαλείμματα, επιλέγοντας να αφιερώσει χρόνο στους αγαπημένους του ανθρώπους και να επαναφορτίσει τις δυνάμεις του πριν επιστρέψει στη μουσική δράση.