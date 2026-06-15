Oliver Tree: Πρόωρο τέλος για τον 32χρονο καλλιτέχνη σε αεροπορικό δυστύχημα

Ο Αμερικανός μουσικός και κωμικός έχασε τη ζωή του μαζί με άλλα 5 άτομα, κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στη Βραζιλία

Με μια ματιά Ο 32χρονος τραγουδιστής Oliver Tree σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν εν πτήσει, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι 6 επιβαίνοντες.

Στο ελικόπτερο του Oliver Tree επέβαιναν άλλα τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων ο YouTuber "Gaspi".

Ο Oliver Tree ήταν γνωστός για το viral βίντεο κλιπ του "All That x Alien Boy" και το τέταρτο άλμπουμ του "Love You Madly Hate You Badly". Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η απώλεια του 32χρονου Αμερικανού τραγουδιστή Oliver Tree σε αεροπορικό δυστύχημα στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας επιβεβαιώθηκε από τις αρχές, μετά τη σύγκρουση 2 ελικοπτέρων εν πτήσει. Τα αεροσκάφη κατέπεσαν σε χώρο στάθμευσης αντιπροσωπείας ηλεκτρικών οχημάτων, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι 6 επιβαίνοντες.

Στο ελικόπτερο που μετέφερε τον μουσικό βρίσκονταν άλλα τέσσερα άτομα, ανάμεσά τους ο γνωστός YouTuber Gaspar Prim, γνωστός ως «Gaspi», ενώ ο πιλότος του δεύτερου ελικοπτέρου, το οποίο κατέπεσε σε μικρή απόσταση, είναι επίσης ανάμεσα στους νεκρούς. Οι συνθήκες της σύγκρουσης παραμένουν αδιευκρίνιστες και αποτελούν αντικείμενο έρευνας των αρμόδιων αρχών.

Olivia Rodrigo: Το νέο της άλμπουμ καταγράφει εντυπωσιακά ρεκόρ ακροάσεων

Ο Oliver Tree βρισκόταν στη Βραζιλία στο πλαίσιο της περιοδείας του με τίτλο «The World’s First World Tour». Ο καλλιτέχνης, ο οποίος γεννήθηκε στην Καλιφόρνια, είχε αποκτήσει ευρεία αναγνωρισιμότητα από το 2018, όταν το βίντεο κλιπ για το «All That x Alien Boy» έγινε viral. Κατά τη διάρκεια της πορείας του σημείωσε σημαντικές επιτυχίες με κομμάτια όπως το «Life Goes On» το 2021 και το «Miss You» το 2022, διατηρώντας παράλληλα ισχυρή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με 15 εκατομμύρια ακολούθους στο TikTok.

Η μουσική του πορεία ήταν ενεργή μέχρι την τελευταία στιγμή, καθώς μόλις τον περασμένο Απρίλιο είχε κυκλοφορήσει το τέταρτο άλμπουμ του, με τίτλο «Love You Madly Hate You Badly». Ο καλλιτέχνης είχε καθιερωθεί στο κοινό για την εκκεντρική του εμφάνιση, επιλέγοντας συχνά υπερμεγέθη ρούχα και το ιδιαίτερο κούρεμα τύπου bowl cut, στοιχεία που σε συνδυασμό με το χιούμορ του χαρακτήριζαν την περσόνα του στην εναλλακτική μουσική σκηνή.