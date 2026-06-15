Η Ελένη Φουρέιρα «τερμάτισε» ξανά τα charts με το νέο της single «Jackie O’»

Η Ελένη Φουρέιρα κυκλοφόρησε το ολοκαίνουργιο single της με τίτλο «Jackie O’» και, : «διέλυσε» τα charts μέσα σε χρόνο dt

Με μια ματιά Το νέο single της Ελένης Φουρέιρα, «Jackie O’», κατέκτησε την πρώτη θέση στα charts.

Το τραγούδι έφτασε στο #1 στο Apple Music και στο iTunes αμέσως μετά την κυκλοφορία του.

Το «Jackie O’» είναι ένα σύγχρονο pop κομμάτι εμπνευσμένο από την Jackie O.

Η επιτυχία του τραγουδιού προμηνύει μεγάλη ραδιοφωνική και ψηφιακή επιτυχία της χρονιάς. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ελένη Φουρέιρα επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά τον τίτλο της κορυφαίας pop star της εγχώριας μουσικής βιομηχανίας, σημειώνοντας εντυπωσιακές επιδόσεις με την κυκλοφορία του νέου της single,«Jackie O’». Το κομμάτι, από τις πρώτες κιόλας ώρες της διάθεσής του, γνώρισε μαζική ανταπόκριση από το κοινό, κατοχυρώνοντας την πρώτη θέση στις δημοφιλέστερες ψηφιακές πλατφόρμες της χώρας.

Συγκεκριμένα, το «Jackie O’» κατέκτησε το #1 στο Apple Music καθώς και το #1 στο chart του iTunes, αφήνοντας πίσω άλλες μεγάλες κυκλοφορίες της περιόδου. Πρόκειται για ένα σύγχρονο pop κομμάτι με έντονα ρυθμικά στοιχεία και fresh παραγωγή, το οποίο δανείζεται την αύρα και το glam του ιστορικού icon, Jackie O, προσαρμοσμένο ωστόσο στα σημερινά μουσικά δεδομένα και στην εκρηκτική καλλιτεχνική ταυτότητα της Φουρέιρα.

Πρώτη γεύση από το «Jackie O»: Η Ελένη Φουρέιρα είναι έτοιμη να κυριαρχήσει το φετινό καλοκαίρι

Η άμεση αναρρίχησή του στην κορυφή των charts, σε συνδυασμό με την έντονη δυναμική που ήδη αναπτύσσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προμηνύει μια από τις μεγαλύτερες ραδιοφωνικές και ψηφιακές επιτυχίες της χρονιάς, αποδεικνύοντας τα αντανακλαστικά της ερμηνεύτριας στη δημιουργία hits με μαζική απήχηση.

Με αυτή τη νέα πρωτιά, η Ελένη Φουρέιρα όχι μόνο διευρύνει το εντυπωσιακό σερί των No1 επιτυχιών της, αλλά θέτει τις βάσεις για το απόλυτο soundtrack των επόμενων μηνών, αποδεικνύοντας ότι η ικανότητά της να καθορίζει τις τάσεις στην ελληνική pop σκηνή παραμένει αξεπέραστη.