Ye και Kim Kardashian: Υπερήφανοι για το μουσικό ντεμπούτο της North West

Με μια ματιά Η North West, 12 ετών, κόρη του Ye και της Kim Kardashian, έκανε το πρώτο της σόλο φεστιβαλικό ντεμπούτο στο Lyrical Lemonade’s Summer Smash.

Η νεαρή καλλιτέχνις ερμήνευσε το κομμάτι «TALKING» με τον πατέρα της, φορώντας δημιουργία Balenciaga.

Οι γονείς της, Ye και Kim Kardashian, εξέφρασαν δημόσια την υπερηφάνεια και τον ενθουσιασμό τους για την εμφάνιση της κόρης τους.

Η εμφάνιση αυτή ακολουθεί την κυκλοφορία του πρώτου της EP, N0rth4evr, και προηγούμενες συμμετοχές της σε μουσικά έργα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η North West, η 12χρονη κόρη του Ye (πρώην Kanye West) και της Kim Kardashian, συνεχίζει να χαράζει τη δική της πορεία στον χώρο της μουσικής, πραγματοποιώντας ένα πολύ σημαντικό βήμα στην καριέρα της. Την Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2026, η νεαρή καλλιτέχνις ανέβηκε στη σκηνή του Lyrical Lemonade’s Summer Smash στο Σικάγο, προσφέροντας στο κοινό την πρώτη της ολοκληρωμένη σόλο εμφάνιση σε μουσικό φεστιβάλ.

Εμφανιζόμενη με ένα ιδιαίτερο και δυναμικό στυλ, φορώντας ένα total black Balenciaga σύνολο, σκούρα γυαλιά ηλίου, κοσμήματα με αιχμές και μακριά μπλε κοτσιδάκια, η North West κυριάρχησε στη σκηνή. Η ερμηνεία της στο κομμάτι «TALKING», τη συνεργασία της με τον πατέρα της από το άλμπουμ Vultures 1, ξεσήκωσε τους παρευρισκόμενους, με την ενέργεια του κοινού να είναι αισθητή σε κάθε ρυθμό του τραγουδιού.

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Η συγκίνηση της Kim Kardashian και του Kanye West στα social media

Η υποστήριξη από τους γονείς της ήταν άμεση και φανερή. Ο Ye μοιράστηκε στιγμιότυπα από την εμφάνιση της κόρης του μέσω του λογαριασμού του στο Instagram, επισημαίνοντας τον ενθουσιασμό του πλήθους κατά τη διάρκεια του show. Αντίστοιχα, η Kim Kardashian μοιράστηκε με τους ακολούθους της μια πιο προσωπική ματιά στα παρασκήνια του φεστιβάλ, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τα VIP passes που έφεραν το πρόσωπο της North, καθώς και βίντεο από τη στιγμή που η 12χρονη έτρεχε προς τη σκηνή, δηλώνοντας με υπερηφάνεια πως η κόρη της μόλις έκανε το πρώτο της φεστιβαλικό ντεμπούτο.

Μια πορεία που εξελίσσεται γρήγορα

Η επιτυχημένη παρουσία της στο φεστιβάλ έρχεται σε συνέχεια της κυκλοφορίας του πρώτου της EP, με τίτλο N0rth4evr, το οποίο κυκλοφόρησε τον περασμένο Μάιο. Η North West δεν είναι πλέον πρωτάρα στη μουσική σκηνή: έχοντας κάνει αισθητή την παρουσία της στο άλμπουμ Vultures των Ye και Ty Dolla $ign, συμμετοχή στο άλμπουμ EUSEXUA της FKA twigs, αλλά και με την κυκλοφορία του single «Piercing on My Hand» τον Φεβρουάριο, δείχνει να διαμορφώνει με σταθερά βήματα την καλλιτεχνική της ταυτότητα.

Το Lyrical Lemonade’s Summer Smash 2026, το οποίο λαμβάνει χώρα στο SeatGeek Stadium του Ιλινόις (12-14 Ιουνίου), αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα της χρονιάς, με headliners όπως ο Lil Uzi Vert, ο Playboi Carti και ο Baby Keem. Η North West κατάφερε, μέσα σε αυτό το μεγάλο line-up, να αποδείξει πως η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός όταν υπάρχει ταλέντο και αφοσίωση.