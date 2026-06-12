«Είμαι ο μεγαλύτερος θαυμαστής σου»: Ο ASAP Rocky ζήτησε αυτόγραφο από τη Rihanna

Με μια ματιά Ο ASAP Rocky ζήτησε αυτόγραφο από τη Rihanna σε εξώφυλλο περιοδικού στη Νέα Υόρκη.

Ο ράπερ δήλωσε χιουμοριστικά ότι είναι ο «μεγαλύτερος θαυμαστής» της και «νούμερο ένα groupie».

Η Rihanna απάντησε αστειευόμενη, υπογράφοντας το αυτόγραφο στον «νούμερο ένα groupie» της.

Το ζευγάρι παρακολούθησε αγώνα NBA, με τον ASAP Rocky να αυτοαποκαλείται «γουρλής» της ομάδας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια τρυφερή και γεμάτη χιούμορ στιγμή μοιράστηκαν η Rihanna και ο ASAP Rocky κατά τη διάρκεια πρόσφατης βόλτας τους στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Ο γνωστός ράπερ, με μια κίνηση που αιφνιδίασε αλλά και ενθουσίασε τους παρευρισκόμενους, ζήτησε από τη σύντροφό του να του υπογράψει ένα αυτόγραφο, δηλώνοντας με χαρακτηριστικό τρόπο ότι είναι «ο μεγαλύτερος θαυμαστής της».

Το ζευγάρι, που αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα και πολυσυζητημένα στον χώρο της ψυχαγωγίας, βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής όταν ο ASAP Rocky κρατούσε ένα πρόσφατο εξώφυλλο του περιοδικού W με τη Rihanna, ζητώντας της να του το υπογράψει. Η στιγμή αυτή καταγράφηκε σε βίντεο από θαυμαστή και γρήγορα δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο βίντεο, ο ASAP Rocky απευθύνεται στη Rihanna λέγοντας με παιχνιδιάρικο ύφος: «Είμαι θαυμαστής σου εδώ και πολύ καιρό». Η τραγουδίστρια απάντησε αστειευόμενη ότι εκείνος είναι «θαυμαστής» και εκείνη η «groupie», με τον ράπερ να συνεχίζει στο ίδιο κλίμα χιούμορ: «Είμαι η νούμερο ένα groupie σου. Συγγνώμη δεσποινίς, μπορείτε να μου το υπογράψετε; Γράψτε το στον μελλοντικό πατέρα των παιδιών σας». Το σχόλιό του προκάλεσε τα γέλια στη Rihanna, η οποία τελικά αφιέρωσε το αυτόγραφο στον «νούμερο ένα groupie» της.

Η εμφάνιση στον αγώνα NBA

Λίγο αργότερα, το ζευγάρι βρέθηκε στον τέταρτο τελικό του NBA. Σε δηλώσεις του που δημοσιεύτηκαν από το NBA, ο ASAP Rocky σχολίασε με το γνωστό του χιούμορ πως ήταν ο «γουρλής» της ομάδας. «Ήμασταν πίσω περίπου 20 πόντους. Έγινε εξαιτίας μου. Είμαι το γούρι. Ήμουν εκεί πάνω στο θεωρείο και πανηγύριζα σαν τρελός. Ευχαριστήστε με αργότερα», είπε χαρακτηριστικά.

Η Rihanna και ο ASAP Rocky, για ακόμη μία φορά, απέδειξαν πως η σχέση τους συνδυάζει χιούμορ, τρυφερότητα και απόλυτη άνεση μπροστά στην κάμερα. Από τη viral στιγμή με το «αυτόγραφο» στους δρόμους της Νέας Υόρκης μέχρι την εμφάνισή τους στο NBA, το ζευγάρι καταφέρνει συνεχώς να τραβά τα βλέμματα, όχι με επιτηδευμένο τρόπο, αλλά μέσα από αυθόρμητες στιγμές που γίνονται αμέσως θέμα συζήτησης στα social media