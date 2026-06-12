Η Olivia Rodrigo μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr για το νέο της album: «Είναι η πιο προσωπική ιστορία που έχω πει ποτέ»

Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της album «you seem pretty sad for a girl so in love», η Olivia Rodrigo μιλα αποκλειστικά στο Mad.gr

Με μια ματιά Το νέο άλμπουμ της Olivia Rodrigo, «you seem pretty sad for a girl so in love», είναι η πιο προσωπική της ιστορία.

Το τραγούδι «drop dead» περιγράφει τον ενθουσιασμό και την ελπίδα μετά από ένα υπέροχο ραντεβού.

Το «stupid song» εκφράζει την εμμονή και τη μαγεία του πρώτου έρωτα.

Το «the cure» σηματοδοτεί τη συνειδητοποίηση ότι ο έρωτας δεν λύνει όλα τα προβλήματα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

H Olivia Rodrigo μιλάει αποκλειστικά στο Mad.gr για το νέο της άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε, ανοίγοντας για πρώτη φορά τα χαρτιά της γύρω από τη δημιουργική διαδικασία, την έμπνευση πίσω από το κομμάτι και τη συνολική αισθητική κατεύθυνση της νέας της μουσικής εποχής, σε μια περίοδο όπου η pop star βρίσκεται στο απόγειο της παγκόσμιας καλλιτεχνικής της δυναμικής και κάθε της κυκλοφορία συζητιέται έντονα από κοινό και μουσική βιομηχανία.

Σήμερα, η πολυβραβευμένη με GRAMMY και πολυπλατινένια τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Olivia Rodrigo επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο της παγκόσμιας μουσικής σκηνής με την κυκλοφορία του τρίτου της στούντιο άλμπουμ με τίτλο «you seem pretty sad for a girl so in love», μια δουλειά που ήδη προκαλεί συζητήσεις για τον ήχο, την αισθητική και την καλλιτεχνική της εξέλιξη, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως μία από τις πιο επιδραστικές pop καλλιτέχνιδες της γενιάς της.

Olivia Rodrigo: Το νέο album της κυκλοφόρησε και είναι μια ωμή εξομολόγηση για τον χωρισμό

Παράλληλα με το νέο album, η Olivia Rodrigo παρουσίασε και το επίσημο music video για το τραγούδι «stupid song», ένα οπτικοακουστικό project υψηλής αισθητικής που γυρίστηκε στη Νέα Υόρκη σε σκηνοθεσία του Mitch Ryan, με τη χορογραφική επιμέλεια της Tiler Peck και τη συμμετοχή χορευτών από κορυφαίους καλλιτεχνικούς οργανισμούς όπως το New York City Ballet και το American Ballet Theatre, δίνοντας στο κομμάτι μια πιο κινηματογραφική και θεατρική διάσταση που ξεχωρίζει από τα συνηθισμένα pop videos.

«Drop dead»: Η αρχή μιας ιστορίας αγάπης

Το «drop dead», το πρώτο single και εναρκτήριο κομμάτι του album, δεν επιλέχθηκε τυχαία για να ανοίγει τον δίσκο. Η Olivia αποκάλυψε στο Mad.GR ότι το τραγούδι γράφτηκε μετά από ένα ιδιαίτερα ξεχωριστό ραντεβού και αποτυπώνει όλα όσα νιώθει κανείς όταν γνωρίζει κάποιον που ίσως αλλάξει τη ζωή του: «Ήθελα να αποτυπώσω τον ενθουσιασμό, το άγχος και την ελπίδα για το μέλλον που ένιωσα μετά από ένα υπέροχο ραντεβού».

Για την ίδια, το τραγούδι λειτουργεί σαν η αφετηρία όλης της ιστορίας: «Είναι το πρώτο βήμα αυτής της διαδρομής. Η αρχή της ιστορίας μιας λυπημένης κοπέλας που ερωτεύεται».

Μάλιστα, περιγράφει το συναίσθημα που της δημιουργεί το τραγούδι με έναν ιδιαίτερα χαρακτηριστικό τρόπο: «Κάθε φορά που το ακούω θέλω να τρέξω. Έχει ακριβώς την αίσθηση των δύο τα ξημερώματα που αναζητούσα όταν το έγραφα».

Το εντυπωσιακό music video του «drop dead» γυρίστηκε στο Παλάτι των Βερσαλλιών, συνδέοντας την εικόνα με έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς στίχους του τραγουδιού. «Στο κομμάτι υπάρχει η φράση “You’re looking like an angel on the walls of Versailles”, οπότε ήμασταν απίστευτα τυχεροί που μπορέσαμε να γυρίσουμε το video εκεί. Ήταν μια μοναδική εμπειρία».

Ανάμεσα στα αγαπημένα της σημεία του τραγουδιού είναι και η «γέφυρα»: «Λατρεύω τη «γέφυρα». Έχει τη χαρά που νιώθεις όταν γνωρίζεις κάποιον για πρώτη φορά. Ακόμη και οι κραυγές που ακούγονται στο background, οι οποίες είναι δικές μου, με κάνουν να χαμογελώ κάθε φορά που τις ακούω».

«Stupid song»: Η γλυκιά τρέλα του πρώτου έρωτα

Αν το «drop dead» είναι η πρώτη γνωριμία, το «stupid song» είναι η φάση όπου ο έρωτας αρχίζει να καταλαμβάνει κάθε σκέψη.

Το τραγούδι συνοδεύτηκε από ένα εντυπωσιακό music video που γυρίστηκε στη Νέα Υόρκη σε σκηνοθεσία του Mitch Ryan, με χορογραφίες της Tiler Peck και τη συμμετοχή χορευτών από το New York City Ballet και το American Ballet Theatre.

Η Olivia εξηγεί ότι το τραγούδι «γεννήθηκε» σε μια βόλτα στη Νέα Υόρκη λίγο πριν ξημερώσει: «Το έγραψα ενώ περπατούσα στους δρόμους της Νέας Υόρκης τα χαράματα και ένιωθα πραγματικά ευτυχισμένη».

Τοποθετημένο δεύτερο στη σειρά του album, το κομμάτι συμβολίζει τη στιγμή που ο ενθουσιασμός μετατρέπεται σε εμμονή: «Είναι ένα τραγούδι για όταν σου αρέσει κάποιος τόσο πολύ που σχεδόν πονάει. Εκπροσωπεί εκείνο το στάδιο μιας σχέσης όπου δεν μπορείς να σκεφτείς τίποτα άλλο».

Το video clip, όπως λέει, είναι ουσιαστικά η οπτικοποίηση αυτού του συναισθήματος: «Είναι μια αναπαράσταση του πώς νιώθεις όταν ερωτεύεσαι. Είναι απλά μαγικό».

Ανάμεσα σε όλους τους στίχους του album, υπάρχει ένας που ξεχωρίζει για την ίδια: «And if there is a god, he’s the bond that’s between us two». Η Olivia αποκάλυψε ότι η έμπνευση ήρθε μέσα από μια συζήτηση με την καλύτερή της φίλη: «Μιλούσαμε για το πώς μπορεί να μην είμαστε ιδιαίτερα θρησκευόμενες, αλλά η σύνδεση με έναν άνθρωπο είναι κάτι τόσο μαγικό που δεν μπορεί να εξηγηθεί ούτε επιστημονικά ούτε με λογικούς όρους».

«The cure»: Η στιγμή που πέφτουν οι ψευδαισθήσεις

Το «the cure» αποτελεί ίσως το πιο καθοριστικό τραγούδι του album και ένα από τα πιο επιτυχημένα εμπορικά, καθώς βρέθηκε στην κορυφή πολλών Billboard charts. Για την Olivia όμως η αξία του είναι βαθιά προσωπική: «Είναι το αποκορύφωμα του δίσκου. Η στιγμή που συνειδητοποιώ ότι όλα όσα πίστευα πως ο έρωτας θα διορθώσει ή θα θεραπεύσει, τελικά δεν γίνονται».

Η ίδια παραδέχεται ότι χρειάστηκε καιρός για να φτάσει σε αυτή την επίγνωση: «Μου πήρε πολύ χρόνο να κάνω αυτές τις συνειδητοποιήσεις. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια και έχει ένα πολύ δυνατό μήνυμα».

Το music video του «the cure» συγκαταλέγεται στα αγαπημένα της: «Κάθε στοιχείο του σκηνικού δημιουργήθηκε στο χέρι από απίστευτους καλλιτέχνες. Είναι πολύ dramatic σκηνικό και λατρεύω το στοιχείο με την κόκκινη κλωστή. Υπάρχουν πολλοί συμβολισμοί εκεί μέσα». Όπως παραδέχεται, το συγκεκριμένο video εξακολουθεί να τη συγκινεί κάθε φορά που το παρακολουθεί: «Είναι ένα video που πραγματικά με αγγίζει συναισθηματικά».

Ξεχωρίζει επίσης ιδιαίτερα τους στίχους: «All the pretty girls in the foreground of my mind / I thought I’d done enough, but they keep moving the line / I thought I found the antidote this time». Όπως μας εξομολογείται: «Προσπαθούσα για χρόνια να εκφράσω αυτό το συναίσθημα και δεν μπορούσα να βρω τις σωστές λέξεις. Είναι κάτι βαθιά προσωπικό για μένα και γι’ αυτό συνδέομαι τόσο πολύ με αυτούς τους στίχους».

Η συνεργασία-έκπληξη με τον Robert Smith

Από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του album είναι το «what’s wrong with me», στο οποίο συμμετέχει ο Robert Smith των The Cure.

Η συνεργασία φέρνει κοντά δύο διαφορετικές μουσικές γενιές και προσθέτει ακόμη περισσότερο βάθος στον ήχο του δίσκου, αποδεικνύοντας ότι η Olivia Rodrigo δεν φοβάται να βγει έξω από τα στενά όρια της σύγχρονης pop και να εξερευνήσει νέες καλλιτεχνικές διαδρομές.

Η Olivia Rodrigo σήμερα

Με το «you seem pretty sad for a girl so in love», η Olivia Rodrigo δεν κυνηγά απλώς ακόμη ένα εμπορικό success story. Παραδίδει το πιο προσωπικό, το πιο ώριμο και ίσως το πιο ειλικρινές έργο της μέχρι σήμερα.

Έναν δίσκο που ξεκινά με τον ενθουσιασμό μιας νέας γνωριμίας, περνά από τη μέθη του έρωτα και καταλήγει στις δύσκολες αλήθειες της ενηλικίωσης. Και αυτή ακριβώς η διαδρομή είναι που κάνει το νέο της album να ξεχωρίζει ως το πιο ολοκληρωμένο καλλιτεχνικό statement της καριέρας της μέχρι σήμερα.