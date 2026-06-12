Rosalía: Ανακοινώθηκε το ανανεωμένο πρόγραμμα του «Lux World Tour» μετά την έκτακτη αναβολή

Με μια ματιά Ανακοινώθηκαν νέες ημερομηνίες για το «Lux World Tour» της Rosalía μετά από αναβολή.

Οι συναυλίες σε Μαϊάμι και Ορλάντο μεταφέρθηκαν για Σεπτέμβριο, με τα εισιτήρια να παραμένουν σε ισχύ.

Η περιοδεία ξεκίνησε επίσημα στις 11 Ιουνίου από τη Βοστώνη, παρά τις αρχικές αναβολές.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 17 χώρες, με εμφανίσεις σε Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και Λατινική Αμερική. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Rosalía επιστρέφει δυναμικά στη σκηνή, καθώς ανακοινώθηκαν οι νέες ημερομηνίες για τις συναυλίες της στο πλαίσιο του «Lux World Tour», οι οποίες είχαν αναβληθεί λόγω προσωπικού οικογενειακού προβλήματος της ισπανίδας σταρ. Η τραγουδίστρια αναγκάστηκε να μεταθέσει τις πρώτες εμφανίσεις της στη Βόρεια Αμερική, που ήταν προγραμματισμένες για τις αρχές Ιουνίου στο Μαϊάμι και το Ορλάντο, προκαλώντας αναστάτωση στους θαυμαστές της, οι οποίοι ωστόσο έλαβαν γρήγορα τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που κοινοποιήθηκε μέσω των social media των διοργανωτών, η συναυλία στο Ορλάντο μεταφέρθηκε για τις 9 Σεπτεμβρίου στο KIA Center. Αντίστοιχα, οι δύο συναυλίες στο Kaseya Center του Μαϊάμι προγραμματίστηκαν για τις 14 και 16 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, υπήρξε αναπροσαρμογή και στο πρόγραμμα της Νέας Υόρκης, με μία από τις εμφανίσεις της στο Madison Square Garden να μεταφέρεται για τις 18 Ιουνίου, ενώ η προγραμματισμένη συναυλία της για τις 17 Ιουνίου παραμένει ως έχει. Η Live Nation ξεκαθάρισε ότι όλα τα εισιτήρια που έχουν ήδη αγοραστεί για τις αρχικές ημερομηνίες θα ισχύουν κανονικά για τις νέες, χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω ενέργεια από τους κατόχους τους.

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Η επίσημη έναρξη και οι επόμενοι σταθμοί

Παρά τις αναβολές, η περιοδεία «Lux World Tour», η οποία περιλαμβάνει 17 χώρες σε Ευρώπη, Μεγάλη Βρετανία, Βόρεια Αμερική και Λατινική Αμερική, ξεκίνησε επίσημα στις 11 Ιουνίου από το TD Garden της Βοστώνης. Η Rosalía είχε ζητήσει δημόσια συγγνώμη από το κοινό της για την αναστάτωση, εξηγώντας ότι μια έκτακτη οικογενειακή ανάγκη δεν της άφησε άλλη επιλογή, ενώ η ομάδα της κινήθηκε άμεσα για να εξασφαλίσει ότι κανένας θαυμαστής της δεν θα χάσει την ευκαιρία να την απολαύσει ζωντανά.

Due to a family emergency, Rosalía has to postpone her upcoming shows in Miami and Orlando. She is sorry to disappoint her fans, but the circumstances have left her with no other choice. As the tour explores rescheduling, please hold onto your ticket. More information soon. pic.twitter.com/0EYOksY9nV — Live Nation Florida (@LiveNationFL) June 4, 2026

Αναλυτικό πρόγραμμα Βόρειας Αμερικής

Μετά την έναρξη στη Βοστώνη, η περιοδεία συνεχίζεται κανονικά με μια σειρά από μεγάλες συναυλίες σε όλη την ήπειρο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σταθμούς όπως το Τορόντο (13 Ιουνίου), το Σικάγο (20 Ιουνίου), το Λας Βέγκας (27 Ιουνίου) και το Λος Άντζελες (29 Ιουνίου & 1 Ιουλίου). Η μεγάλη αμερικανική περιοδεία θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο με τις επαναπρογραμματισμένες εμφανίσεις στο Σαν Χουάν, το Ορλάντο και το Μαϊάμι, κλείνοντας έναν κύκλο έντονων συναισθημάτων και μουσικών στιγμών για τους fans της Rosalía σε ολόκληρο τον κόσμο.