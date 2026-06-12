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Μουσικά Νέα 12.06.2026

Olivia Rodrigo: Το νέο album της κυκλοφόρησε και είναι μια ωμή εξομολόγηση για τον χωρισμό

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Η Olivia Rodrigo επιστρέφει με ένα τολμηρό άλμπουμ 13 κομματιών, που «ακτινογραφεί» την κατάρρευση ενός έρωτα μέσα από ήχους των 80's
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Κυκλοφόρησε το 3ο άλμπουμ της Olivia Rodrigo, «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love», στις 12 Ιουνίου 2026.
  • Το άλμπουμ πειραματίζεται με new wave και ήχους των late 80s/90s, απομακρύνοντας από το pop-punk.
  • Περιλαμβάνει συνεργασία με τον Robert Smith των The Cure στο κομμάτι «What’s Wrong With Me».
  • Ο δίσκος είναι μια ωμή εξομολόγηση για τον χωρισμό, χωρισμένος σε δύο συναισθηματικά μέρη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Olivia Rodrigo επέστρεψε δισκογραφικά και επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά ότι αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές τραγουδοποιούς της γενιάς της. Το 3ο της άλμπουμ με τίτλο «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love», που κυκλοφόρησε σήμερα 12 Ιουνίου 2026, μοιάζει με ένα ζωντανό ημερολόγιο που καταγράφει μια σχέση σε πραγματικό χρόνο, μεταφέροντας τον ακροατή από την αρχική ευφορία μέχρι την αναπόφευκτη κατάρρευση του έρωτα.

olivia_rodrigo
https://www.instagram.com/oliviarodrigo/?hl=el

Σε συνεργασία με τον σταθερό της παραγωγό Dan Nigro, η Rodrigo απομακρύνεται από το γνώριμο pop-punk στυλ των προηγούμενων δουλειών της και τολμά να πειραματιστεί με τολμηρό τρόπο. Το νέο άλμπουμ «βουτάει» στα νερά του new wave και των ήχων των late 80s και 90s, χρησιμοποιώντας συνθεσάιζερ και drum machines που προσδίδουν έναν πιο ώριμο και πειραματικό χαρακτήρα στη μουσική της, ενώ παράλληλα διατηρεί την ικανότητά της να γράφει τραγούδια που ξεχωρίζουν αμέσως.

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Η ηχηρή σύμπραξη με τον Robert Smith

Η αγάπη της Rodrigo για τους «The Cure» βρήκε την απόλυτη έκφρασή της σε αυτό το project, με τον θρυλικό Robert Smith να δανείζει τη φωνή του στο κομμάτι «What’s Wrong With Me». Η συνεργασία αυτή αποτελεί το αποκορύφωμα του δίσκου, γεφυρώνοντας δύο διαφορετικές μουσικές γενιές και αποδεικνύοντας τον σεβασμό της νεαρής καλλιτέχνιδας προς τις ρίζες της εναλλακτικής ροκ σκηνής.

https://www.instagram.com/oliviarodrigo/?hl=el
https://www.instagram.com/oliviarodrigo/?hl=el

Μια ωμή κατάθεση ψυχής για το τέλος ενός έρωτα

Το άλμπουμ χωρίζεται συναισθηματικά σε 2 μέρη, με το πρώτο να είναι πλημμυρισμένο από την αθωότητα και τον ενθουσιασμό της αρχής, ενώ το δεύτερο να εξερευνά τη μελαγχολία και την αμφιβολία. Η Rodrigo δεν προσπαθεί να δώσει μια τακτοποιημένη εξήγηση για το τέλος της σχέσης της, επιλέγοντας αντίθετα να αποτυπώσει την αμήχανη παθητικότητα που συχνά ακολουθεί τον χωρισμό, καθιστώντας τον δίσκο μια από τις πιο ειλικρινείς στιγμές της καριέρας της μέχρι σήμερα.

Η προετοιμασία για το Unraveled Tour

Με την περιοδεία «Unraveled Tour» να ξεκινά τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, η Olivia Rodrigo είναι έτοιμη να μεταφέρει αυτές τις εξομολογήσεις στη σκηνή και να έρθει σε άμεση επαφή με το κοινό της. Το «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love» δεν είναι μόνο μια συλλογή από επιτυχίες, αλλά η απόδειξη μιας καλλιτέχνιδας που έχει το θάρρος να αφήσει την προσωπική της ιστορία να εξελιχθεί χωρίς το φίλτρο της τελειότητας.

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album Olivia Rodrigo You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love
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