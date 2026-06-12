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Μουσικά Νέα 12.06.2026

Γιώργος Μαζωνάκης: Η μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη και το ζεϊμπέκικο

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Μια αξέχαστη μουσική βραδιά χάρισε ο Γιώργος Μαζωνάκης στο κοινό της Θεσσαλονίκης, με μία μαγική συναυλία του στο λιμάνι της πόλης
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης έδωσε επιτυχημένη συναυλία στη Θεσσαλονίκη, γνωρίζοντας την αποθέωση.
  • Δεκάδες χιλιάδες θεατές παρακολούθησαν τη συναυλία στην Προβλήτα Β2.
  • Ο καλλιτέχνης παρουσίασε τις επιτυχίες του και το νέο του τραγούδι «Επιπτώσεις».
  • Στη συναυλία συμμετείχαν η Κατερίνα Λιόλιου και ο Trannos.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Γιώργος Μαζωνάκης χάρισε μια «εκρηκτική» και απόλυτα επιτυχημένη συναυλιακή εμπειρία στο κοινό της βόρειας Ελλάδας, γνωρίζοντας την αποθέωση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

mazonakis

Με τη χαρακτηριστική σκηνική του ενέργεια και την αμεσότητα που τον διακρίνει, ο σπουδαίος καλλιτέχνης γοήτευσε, ξεσήκωσε και συγκίνησε τους δεκάδες χιλιάδες θεατές που κατέκλυσαν την Προβλήτα Β2, το βράδυ της Τετάρτης 10 Ιουνίου.

Γιώργος Μαζωνάκης και Κατερίνα Λιόλιου τραγούδησαν μαζί και ξεσήκωσαν το κοινό

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ανέβηκε στο επιβλητικό stage και παρουσίασε ένα δυναμικό πρόγραμμα «από το Α έως και το Ω», με τις μεγάλες επιτυχίες της πλούσιας διαχρονικής δισκογραφίας του, ενώ παρουσίασε πρώτη φορά live και το νέο του hit «Επιπτώσεις» που κυκλοφόρησε από την Panik Records πριν από λίγο καιρό.

Κάνοντας τη μουσική, τον παλμό και το συναίσθημα να γίνουν ένα, ο Γιώργος Μαζωνάκης πρωταγωνίστησε σε μία από τις πιο δυνατές στιγμές στα συναυλιακά χρονικά της βόρειας Ελλάδας.

Τη δική του ξεχωριστή ενέργεια στη συναυλία έδωσε ο Trannos.

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
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