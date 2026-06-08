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Celeb World 08.06.2026

Γιώργος Μαζωνάκης και Κατερίνα Λιόλιου τραγούδησαν μαζί και ξεσήκωσαν το κοινό

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Ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίστηκε στο πλευρό της Κατερίνας Λιόλιου λίγες ημέρες μετά τον τραυματισμό στο πρόσωπό του
Ειρήνη Στόφυλα

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε στις δημόσιες εμφανίσεις του και έδειξε πως αφήνει πίσω του την ανησυχία που προκάλεσαν οι πρόσφατες φωτογραφίες με εμφανή σημάδια στο πρόσωπό του. Ο αγαπημένος τραγουδιστής βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται η Κατερίνα Λιόλιου και απόλαυσε μια βραδιά γεμάτη μουσική και διασκέδαση. Η παρουσία του δεν πέρασε απαρατήρητη, ενώ η βραδιά έκρυβε και μία ευχάριστη έκπληξη για τους θαμώνες του μαγαζιού. Λίγο αργότερα, οι δύο καλλιτέχνες μοιράστηκαν τη σκηνή, χαρίζοντας μία στιγμή που κέρδισε το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης σε φωτογραφία από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
https://www.instagram.com/georgemazonakis/

Η Κατερίνα Λιόλιου δημοσίευσε στα social media βίντεο από τη βραδιά, στα οποία καταγράφηκε η συνάντησή τους. Μόλις αντιλήφθηκε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στα πρώτα τραπέζια του κέντρου, τον πλησίασε και τον χαιρέτησε θερμά.

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Λίγο αργότερα, ο γνωστός τραγουδιστής ανέβηκε στην πίστα και μαζί ερμήνευσαν αγαπημένες επιτυχίες, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα ζεστή ατμόσφαιρα. Ανάμεσα στα τραγούδια που παρουσίασαν ήταν και το γνωστό «Τι σου έχω κάνει», με το κοινό να συμμετέχει ενεργά και να τους αποθεώνει.

@musicboxlivegr

Ώρες Μικρές ~ Γιώργος Μαζωνάκης & Κατερίνα Λιόλιου📍Romeo Club #giorgosmazonakis #mazonakis #oresmikres #katerinalioliou #mpouzoukia

♬ original sound – Music Box Live

Η εμφάνιση αυτή είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς τις προηγούμενες ημέρες αρκετοί θαυμαστές του είχαν εκφράσει την ανησυχία τους βλέποντας φωτογραφίες που είχε δημοσιεύσει ο ίδιος, στις οποίες διακρίνονταν εμφανή σημάδια στο πρόσωπό του. Παρόλα αυτά, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ήδη ξεκαθαρίσει πως δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας και πως όλα εξελίσσονται ομαλά.

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https://www.instagram.com/georgemazonakis

Μάλιστα, λίγα 24ωρα πριν από τη βραδινή του έξοδο, θέλησε να βάλει τέλος και στις φήμες που κυκλοφορούσαν σχετικά με την προγραμματισμένη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη. Μέσα από βίντεο που δημοσίευσε, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας. Μη ξανακούσω κανέναν να πει ότι δε θα γίνει η συναυλία της Θεσσαλονίκης λόγω του ματιού μου ή για κάποιον άλλο λόγο που μπορεί να προφασίζεται ο καθένας, γιατί θα του κόψω το κεφάλι ε; … Ελάτε να αγαπηθούμε, να μαζωχτούμε, να βρεθούμε».

Με τη χαρακτηριστική αμεσότητα και το ιδιαίτερο χιούμορ που τον διακρίνει, ο τραγουδιστής θέλησε να καθησυχάσει το κοινό του και να ξεκαθαρίσει ότι οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις συνεχίζονται κανονικά.

Η πρόσφατη εμφάνισή του δίπλα στην Κατερίνα Λιόλιου έδειξε πως ο ίδιος παραμένει δραστήριος και γεμάτος ενέργεια. Το κοινό ανταποκρίθηκε με ενθουσιασμό, ενώ τα σχετικά βίντεο συγκέντρωσαν χιλιάδες προβολές και σχόλια στα social media.

Η μουσική συνάντηση των δύο καλλιτεχνών αποτέλεσε μία από τις πιο όμορφες στιγμές της βραδιάς και επιβεβαίωσε τη δυνατή σχέση που διατηρεί ο Γιώργος Μαζωνάκης με το κοινό του. Μετά τις ανησυχίες των προηγούμενων ημερών, οι νέες εικόνες ήρθαν να καθησυχάσουν τους θαυμαστές του και να στείλουν το μήνυμα ότι ο αγαπημένος τραγουδιστής συνεχίζει κανονικά τις εμφανίσεις και τα σχέδιά του.

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΟΛΙΟΥ
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