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Celeb World 05.06.2026

«Ήταν πολύ μεγάλη τιμή»: Η Ταμίλα Κουλίεβα μιλά για την απρόσμενη συνεργασία με τον ΛΕΞ

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Η Ταμίλα Κουλίεβα μιλά για την ιδιαίτερη συνεργασία της με τον ΛΕΞ, φέρνοντας κοντά δύο διαφορετικούς καλλιτεχνικούς κόσμους
Πόπη Βασιλείου

Όταν μιλάς για συνεργασίες που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα όρια της ελληνικής καλλιτεχνικής σκηνής, τότε η σύμπραξη της Ταμίλας Κουλίεβα με τον ΛΕΞ αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που τραβάει το ενδιαφέρον. Η γνωστή ηθοποιός και σκηνοθέτις μίλησε δημόσια για αυτή τη συνεργασία, περιγράφοντάς την ως μια στιγμή ιδιαίτερης σημασίας για την πορεία της, καθώς συνδύασε δύο διαφορετικούς καλλιτεχνικούς κόσμους: το θέατρο και τη σύγχρονη ελληνική hip hop σκηνή.

https://www.instagram.com/tamillakulievaofficial/
https://www.instagram.com/tamillakulievaofficial/

Η Ταμίλα Κουλίεβα, που γεννήθηκε στη Ρωσία και έχει διαγράψει σημαντική πορεία στο ελληνικό θέατρο και την τηλεόραση, έχει ταυτιστεί με δυνατούς δραματικούς ρόλους και έντονη σκηνική παρουσία. Τα τελευταία χρόνια, εκτός από την υποκριτική, έχει στραφεί και στη σκηνοθεσία, παρουσιάζοντας τη δική της θεατρική ματιά μέσα από παραστάσεις που εστιάζουν σε σύγχρονα κοινωνικά και υπαρξιακά ζητήματα.

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Σε αυτό το πλαίσιο, όπως η ίδια αποκάλυψε, ο ΛΕΞ της παραχώρησε τα τραγούδια του για να χρησιμοποιηθούν στην πρώτη της σκηνοθετική δουλειά. Η ίδια τόνισε χαρακτηριστικά: «Ήταν πολύ μεγάλη τιμή που μου έκανε ο ΛΕΞ, να μου δώσει τα τραγούδια του». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «δεν έχει ξαναγίνει», αναφερόμενη στο γεγονός ότι η μουσική του καλλιτέχνη εντάχθηκε σε θεατρική παράσταση, κάτι που θεωρεί ιδιαίτερα σπάνιο.


Η συνεργασία αυτή, όπως την περιγράφει η ίδια, δεν ήταν μια απλή καλλιτεχνική επιλογή, αλλά μια πράξη εμπιστοσύνης ανάμεσα σε δύο δημιουργούς με διαφορετική αφετηρία αλλά κοινή ανάγκη για έκφραση. Η μουσική του ΛΕΞ, με τον κοινωνικό και αφηγηματικό της χαρακτήρα, λειτούργησε ως προέκταση της θεατρικής αφήγησης, δίνοντας νέα δυναμική στην παράσταση της Κουλίεβα.

Η ίδια σημείωσε επίσης ότι η συνεργασία αυτή είχε για εκείνη ιδιαίτερη συναισθηματική και καλλιτεχνική αξία, καθώς συνέβαλε στο να διαμορφωθεί ένα αποτέλεσμα που γεφυρώνει διαφορετικές γενιές και καλλιτεχνικές γλώσσες. Μέσα από αυτή τη σύμπραξη, αναδεικνύεται η δυνατότητα της σύγχρονης ελληνικής σκηνής να δημιουργεί απρόσμενες αλλά ουσιαστικές ενώσεις μεταξύ θεάτρου και μουσικής.

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ΛΕΞ Ταμίλα Κουλίεβα
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