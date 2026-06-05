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Μουσική 05.06.2026

Από τα sold out στάδια στα δισεκατομμύρια – Η Taylor Swift έγινε η πλουσιότερη γυναίκα μουσικός στην ιστορία

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Η περιουσία της έφτασε τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια, χαρίζοντάς της έναν τίτλο που μέχρι σήμερα δεν είχε κατακτήσει καμία άλλη γυναίκα στον χώρο της μουσικής
Πόπη Βασιλείου

Υπάρχουν επιτυχημένοι καλλιτέχνες, υπάρχουν παγκόσμια φαινόμενα και υπάρχει η Taylor Swift. Η superstar που κατάφερε να μετατρέψει κάθε βήμα της καριέρας της σε πολιτιστικό γεγονός, συνεχίζει να καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και πλέον κατέχει ακόμη έναν τίτλο που επιβεβαιώνει την τεράστια επιρροή της στη μουσική βιομηχανία. Σύμφωνα με το Forbes, η Taylor Swift έφτασε σε περιουσία τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που την καθιστά την πλουσιότερη γυναίκα μουσικό στην ιστορία.

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https://www.instagram.com/taylorswift/

Η νέα αυτή διάκριση έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη εντυπωσιακή πορεία, κατά την οποία η τραγουδίστρια όχι μόνο κυριάρχησε στα charts, αλλά κατάφερε να αλλάξει και τους κανόνες του παιχνιδιού στη μουσική βιομηχανία. Το Forbes συμπεριέλαβε την Taylor Swift στη λίστα «Iconoclast 50», η οποία τιμά προσωπικότητες που επηρεάζουν καθοριστικά τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται. Και η περίπτωση της Swift αποτελεί ίσως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα καλλιτέχνη που ξεπέρασε τα στενά όρια της μουσικής και εξελίχθηκε σε ένα παγκόσμιο επιχειρηματικό brand.

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Ένα από τα σημαντικότερα σημεία της διαδρομής της ήταν η απόφαση να επαναηχογραφήσει μεγάλο μέρος της δισκογραφίας της. Η κίνηση αυτή, που ξεκίνησε το 2020, δεν είχε μόνο καλλιτεχνική σημασία αλλά και οικονομική. Μέσα από τις νέες εκδόσεις των άλμπουμ της, τα δικαιώματα και τα έσοδα των τραγουδιών της επέστρεψαν στα δικά της χέρια, ανοίγοντας έναν νέο δρόμο για πολλούς καλλιτέχνες που θέλουν να αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο πάνω στο έργο τους.

Η οικονομική της εκτόξευση συνδέεται άμεσα και με το «Eras Tour», την περιοδεία που εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο. Το tour κατέγραψε έσοδα που έφτασαν τα 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια και πέρασε στην ιστορία ως η πιο εμπορικά επιτυχημένη συναυλιακή περιοδεία όλων των εποχών. Η επιτυχία αυτή έδωσε τη δυνατότητα στην Taylor Swift να προχωρήσει σε μια ακόμη σημαντική κίνηση. Σύμφωνα με το Forbes, χρησιμοποίησε μέρος των εσόδων της για να αποκτήσει ξανά τα original masters της, σε μια συμφωνία που εκτιμάται πως κόστισε περίπου 360 εκατομμύρια δολάρια.

Η Taylor Swift, υποψήφια για 9 βραβεία στα iHeartRadio Music Awards 2026.
www.instagram.com/taylorswift/
Η Taylor Swift σε στιγμιότυπο από το ντοκιμαντέρ End of an Era που προωθεί το κρασί Sancerre.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό. Μέσα σε μόλις δύο χρόνια, η περιουσία της όχι μόνο αυξήθηκε αλλά διπλασιάστηκε, φτάνοντας τον Μάρτιο του 2026 τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Παρά το γεγονός ότι η Taylor Swift είναι πλέον η πλουσιότερη γυναίκα μουσικός στον κόσμο, εξακολουθεί να βρίσκεται πίσω από τον Jay-Z, ο οποίος παραμένει ο πλουσιότερος μουσικός παγκοσμίως με περιουσία που υπολογίζεται στα 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Την ίδια στιγμή, η Rihanna και η Beyoncé φέρονται να διαθέτουν περιουσία που αγγίζει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια η καθεμία.

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Taylor Swift Περιουσία
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