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Celeb World 05.06.2026

Ο Michael Jordan απολαμβάνει το απόλυτο καλοκαίρι στη Μύκονο – Χαλαρές στιγμές με τη σύζυγό του

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Ο θρυλικός πρώην μπασκετμπολίστας επιλέγει ξανά τη Μύκονο για στιγμές χαλάρωσης με τη σύζυγό του
Πόπη Βασιλείου

Όταν βλέπεις τον Michael Jordan να εμφανίζεται στη Μύκονο, ξέρεις ήδη ότι το καλοκαίρι στο «νησί των ανέμων» αποκτά άλλη βαρύτητα. Ο θρύλος του NBA επέλεξε ξανά την Ελλάδα για τις διακοπές του, φτάνοντας στο νησί με ιδιωτικό jet και συνεχίζοντας το ταξίδι του πάνω στο πολυτελές του yacht, απολαμβάνοντας στιγμές απόλυτης χαλάρωσης μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο Michael Jordan σε δείπνο δίπλα στη θάλασσα στο Καβούρι κατά τη διάρκεια των διακοπών του στην Ελλάδα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η παρουσία του Michael Jordan στη Μύκονο δεν πέρασε απαρατήρητη, όπως συμβαίνει κάθε φορά που ο ίδιος επισκέπτεται το νησί. Με μια διακριτική αλλά εντυπωσιακή άφιξη, ο θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ κινήθηκε από την πρώτη στιγμή σε ρυθμούς διακοπών, δείχνοντας να απολαμβάνει την ιδιωτικότητα και την πολυτέλεια που προσφέρει ένας από τους πιο διάσημους καλοκαιρινούς προορισμούς στον κόσμο.

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Την επόμενη ημέρα, ο Michael Jordan μαζί με τη σύζυγό του και στενούς φίλους του επισκέφθηκαν το γνωστό εστιατόριο Nammos, όπου απόλαυσαν ένα χαλαρό γεύμα δίπλα στη θάλασσα. Η παρέα έμεινε για αρκετές ώρες στον χώρο, δοκιμάζοντας εκλεκτές γεύσεις και απολαμβάνοντας το καλοκαιρινό σκηνικό της Μυκόνου, σε μια εμπειρία που συνδυάζει υψηλή γαστρονομία και διακριτική πολυτέλεια.


Σε πλάνα που κυκλοφόρησαν από την έξοδό τους, ο Michael Jordan εμφανίζεται ιδιαίτερα ευδιάθετος και χαλαρός, απολαμβάνοντας το αγαπημένο του πούρο και συζητώντας με φίλους σε μια ατμόσφαιρα απόλυτης ανεμελιάς. Η σύζυγός του και τα υπόλοιπα μέλη της παρέας κινούνται σε πιο χαλαρούς ρυθμούς, απολαμβάνοντας μουσική και τη μοναδική ενέργεια του νησιού.

Ο Michael Jordan σε δείπνο δίπλα στη θάλασσα στο Καβούρι.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Για ακόμη μία φορά, η Μύκονος επιβεβαιώνει τη θέση της ως παγκόσμιο σημείο συνάντησης διεθνών προσωπικοτήτων, με την παρουσία του Michael Jordan να προσθέτει ακόμη περισσότερη λάμψη σε ένα ήδη εκρηκτικό καλοκαιρινό σκηνικό.

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Michael Jordan διακοπές ΜΥΚΟΝΟΣ
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