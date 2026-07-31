Celeb World 31.07.2026

Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα: Η αγκαλιά που «έκλεψε» τα βλέμματα στο Instagram

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Η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε ένα τρυφερό στιγμιότυπο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και επέλεξε το ιδανικό soundtrack
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφία αγκαλιά με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.
  • Η ανάρτηση περιλάμβανε το τραγούδι "My First, My Last, My Everything" του Barry White.
  • Το ζευγάρι επέλεξε κομψές εμφανίσεις, με την Αλεξάνδρα Νίκα να φορά δημιουργία της Σίλιας Κριθαριώτη.
  • Το ζευγάρι προστατεύει την προσωπική του ζωή, κάνοντας τις κοινές αναρτήσεις ιδιαίτερα σημαντικές.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα δεν συνηθίζουν να μοιράζονται πολλές προσωπικές στιγμές με το κοινό, γι’ αυτό και κάθε κοινή τους ανάρτηση τραβά αμέσως την προσοχή. Αυτή τη φορά, ήταν η σύζυγος του τραγουδιστή που δημοσίευσε ένα τρυφερό στιγμιότυπο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στη φωτογραφία οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιασμένοι, χαμογελαστοί και απόλυτα χαλαροί, αποπνέοντας αγάπη και οικειότητα. Δεν χρειάστηκαν λόγια για να κερδίσουν τις εντυπώσεις.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός απολαμβάνει το μπάνιο του στην πισίνα, με την ανάρτησή του να γίνεται viral στο instagram.
https://www.instagram.com/argiros_konstantinos/

Την εικόνα συνόδευε το διαχρονικό «My First, My Last, My Everything» του Barry White, μια επιλογή που πολλοί θεώρησαν πως ήταν μια διακριτική αφιέρωση στον σύζυγό της. Αντί για μια μεγάλη λεζάντα, η Αλεξάνδρα Νίκα προτίμησε να αφήσει τη μουσική να εκφράσει όσα ένιωθε. Η ανάρτηση συγκέντρωσε γρήγορα πλήθος likes και θετικών σχολίων, με τους followers να κάνουν λόγο για ένα από τα πιο όμορφα στιγμιότυπα του ζευγαριού.

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Εξίσου εντυπωσιακές ήταν και οι εμφανίσεις τους. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός επέλεξε ένα κομψό total white σύνολο, ενώ η Αλεξάνδρα Νίκα φόρεσε μια λαμπερή δημιουργία σε nude και κόκκινες αποχρώσεις, η οποία έφερε την υπογραφή της Σίλιας Κριθαριώτη, όπως αποκάλυψε το σχετικό tag στην ανάρτησή της. Το αποτέλεσμα ήταν μια εμφάνιση που συνδύαζε κομψότητα, καλοκαιρινή διάθεση και διακριτική πολυτέλεια.

https://www.instagram.com/alexandra.nika/
https://www.instagram.com/alexandra.nika/

Από τον γάμο τους μέχρι σήμερα, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα έχουν επιλέξει να προστατεύουν την προσωπική τους ζωή, αποφεύγοντας τις συχνές δημόσιες εμφανίσεις και τις συνεχείς αναρτήσεις στα social media.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ποζάρει με φόντο την εντυπωσιακή γέφυρα του Βοσπόρου σε φιλανθρωπικό gala.
https://www.instagram.com/argiros_konstantinos/

Ίσως γι’ αυτό κάθε νέα κοινή φωτογραφία τους αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τους θαυμαστές τους. Η τελευταία ανάρτηση ήταν μια μικρή υπενθύμιση πως, ακόμη και χωρίς πολλά λόγια, μια εικόνα μπορεί να αποτυπώσει με τον πιο όμορφο τρόπο την αγάπη δύο ανθρώπων.

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Instagram ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
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